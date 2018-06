Dân Số Nhật Giảm Tăng Tốc

Kết quả khảo sát mới cho thấy dân số Nhật Bản giảm ngày càng nhanh.Bản tin NHK ghi rằng theo Bộ Y tế, tỷ lệ sinh của Nhật Bản trong năm ngoái là 1,43, giảm 0,01 so với năm trước đó. Đây là số trẻ bình quân được sinh ra trên 1 phụ nữ.Okinawa có tỷ lệ sinh cao nhất là 1,94, trong khi Tokyo thấp nhất với 1,21.Số trẻ em ra đời tại Nhật Bản trong năm ngoái ở mức thấp kỷ lục là 946.000 em, giảm 30.000 em so với năm trước đó.Trong khi đó, số người chết ở mức cao nhất từ sau chiến tranh đến nay, là 1,34 triệu người, tăng hơn 32.000 người. Kết quả là dân số Nhật Bản trong năm ngoái giảm hơn 394.000 người, mức giảm kỷ lục.Theo Bộ Y tế, nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm là số phụ nữ trong độ tuổi kết hôn và sinh con giảm. Bộ cho biết dự kiến sẽ thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ các gia đình có con.Theo bản tin Xinhua cho biết chính phủ Nhật muốn có tỷ lệ sinh là 1.8 vào cuối tài khóa 2025, với sinh suất 2.07 cần thiết cho Nhật Baả duy trì dân sô.Xinhua cũng cho biết số lượng trẻ em tại Nhật Bản đã giảm 170,000 em so với năm trước để còn 15.53 trieu em vào ngày 1 tháng 4/2018.