Cali: Nam Sinh Định Tái Diễn Kịch Bản Columbine Bị Bắt

SAN RAMON - 1 nam sinh mưu định tái hiện vụ nổ súng tàn sát tại trường Columbine đã bị cảnh sát bắt.Cậu ta khai 3 trong số mục tiêu định trước là người người mà cậu thù ghét.Kế hoạch hành động đã định thực hiện vào ngày 20-4-2021 là đúng 22 năm sau thảm kích đổ máu tại 1 trường học của tiểu bang Colorado.Cảnh sát San Ramon (California) đuợc mật báo khi 1 bạn của cậu báo tin cho nhân viên cảnh sát là nhân viên của trường.Nghi can định dùng súng và bom tương tự vụ Columbine.Nam sinh mà nghi can muốn tuyển mộ cho hay cậu ta muốn giết ít nhất 6 người.Nghi can đã bị bắt trong tháng qua – nhân viên điều tra đã thu giữ 1 áo giáp, 1 súng đồ chơi, 1 số bản ghi nhớ.