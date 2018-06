LHQ: 1.2 Tỉ Trẻ Em Bị Nghèo Đói, Kỳ Thị

LONDON - 1 phúc trình của “Save the Children” báo động điều kiện sống của trẻ em tại 40 quốc gia xấu đi trong năm qua – xung đột, nghèo đói và kỳ thị đe dọa khoảng 1.2 tỉ trẻ em khắp thế giới.Kết quả khảo sát này đuợc công bố sát ngày Nhi Đồng quốc tế là 1-6.Phúc trình tựa đề “The Many Faces of Exclusion” hô hào hành động khẩn cấp để thực hiện lời hưá 3 năm trước, là bảo đảm mọi trẻ em đuợc sống, đuợc đi học và đuợc bảo vệ.Tổng giám đốc Helle Thorning-Schmidt của “Save the Children” nói “Các chính phủ phải nỗ lực hơn để đem lại khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống của mọi trẻ em”.Phân tích ghi: 240 triệu trẻ em sống trong các điều kiện của xung đột – khoảng 575 triệu bé gái đối đầu môi trường kỳ thị coi khinh phái nữ.Nhìn chung, các điều kiện về sức khoẻ, giáo dục, an toàn và tự do giảm kém trong 12 tháng qua tại 58 trong số 175 quốc gia đuợc khảo sát. Phi châu chiếm 1/3 trong số các nước thoái bộ. Tuy nhiên, 51% số quốc gia phiá nam sa mạc Sahara có dầu hiệu tăng tiến điều kiện sống của trẻ em. Tại Bắc Phi và Trung Đông, 47% có tiến bộ.Ngoài 7 nước Bắc Âu, Slovenia và Singapore có mặt trong 10 hạng cao nhất.LHQ ước luợng 168 triệu trẻ em làm việc lao động cưỡng bách trong khi UNICEF đưa tin: 28 triệu trẻ em bị buộc di tản, 10 triệu em trong số này là người tị nạn.