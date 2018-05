HMD Global Tung Ra 3 Kiểu Mới Nokia 5.1, 3.1 Và 2.1

Khoảng cuối tháng 05/2018, HMD Global đã mở rộng danh mục smartphone Nokia Android với 3 model mới, bao gồm Nokia 5.1, Nokia 3.1 và Nokia 2.1.Cả ba model smartphone Nokia mới đều cung cấp trải nghiệm Android thuần khiết và cập nhật nhanh với Android One và Android Go cùng mức giá hợp lý.Đầu tiên là Nokia 5.1, model mạnh mẽ nhất và có màn hình lớn nhất. Máy được trang bị màn hình 5.5 inch, tỷ lệ 18:9 và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass, có phủ lớp chống thấm dầu để không bám vân tay. Máy dùng chip MediaTek Helio P18 8 nhân, xung nhịp 2.0 GHz, bộ nhớ trong 16 GB hoặc 32GB, RAM 2 GB hoặc 3 GB tùy theo phiên bản, dung lượng pin 2,900 mAh. Nokia 5.1 được cho là có hiệu suất tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước. Mặt sau của máy có cảm biến vân tay, camera đơn 16MP với tính năng tự động lấy nét theo pha và đèn LED hai tông màu. Phía trước máy là camera 8MP. Nokia 5.1 sẽ có ba tùy chọn màu gồm vàng đồng, xanh và đen. Hai phiên bản là 2 GB RAM, bộ nhớ trong 16 GB có giá 218 USD; và 3 GB RAM, bộ nhớ trong 32 GB có giá 252 USD, bán ra vào tháng 07/2018.Nokia 3.1 được kỳ vọng sẽ kế thừa và phát huy thành công của thế hệ trước. Máy được thiết kế tiện lợi cho việc sử dụng bằng một tay và là smartphone màn hình 18:9, kích thước 5.2 inch độ phân giải HD+, kính Gorilla Glass và phủ lớp chống bám vân tay. Nokia 3.1 dùng chip MediaTek 6750, có hai phiên bản 2 GB RAM, bộ nhớ trong 16 GB giá 160 USD; phiên bản 3 GB RAM, bộ nhớ trong 32 GB giá 195 USD. Máy sẽ được bán ra từ tháng 06/2018 với ba tùy chọn màu xanh viền vàng đồng, đen viền chrome và trắng viền iron.Cuối cùng, Nokia 2.1 dùng chip Snapdragon 425, 1 GB RAM và bộ nhớ trong 8 GB. Máy có dung lượng pin 4,000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh, hứa hẹn có thể cung cấp tới hai ngày sử dụng. Máy sẽ được bán ra trong tháng 07/2018 với mức giá 115 USD và ba tùy chọn màu gồm xanh viền vàng đồng, xanh viền bạc và xám viền bạc.Nguoivietphone.com.