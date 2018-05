Lễ Chào Quốc Kỳ các nước Đồng Minh lễ Memorial tại Vườn Việt.





Cộng Đồng Việt San Jose Tri Ân Chiến Sĩ Đồng Minh





San Jose –(Lê Phương) –Trong mùa lễ Memorial Day Hoa Kỳ -Lễ Chiến Sĩ Trận Vong- trưa Chủ Nhật 27/5/2018, tại Vườn Truyền Thống Việt (Viet Heritage Garden), số 1499 Roberts Ave, diễn ra buổi lễ đặc biệt Tri Ân Chiến Sĩ Các Quốc Gia Đồng Minh Hy Sinh tại Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.





Ban Tổ Chức gồm Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Tây Bắc Hoa Kỳ, Nhóm Huynh Đệ Chi Binh VNCH, Văn Phòng Nghị Viên Nguyễn Tâm Quận 7 San Jose, phối hợp cùng với nhiều tổ chức và đòan thể Cộng Đồng người Việt quốc gia cùng San Jose.





Đại diện sáu Quốc gia Đồng minh nhận bằng tri ân





Nghị viên Nguyễn Tâm phát biểu







Trên 200 quan khách gồm đồng hương và đại diện của các quốc gia đồng minh VNCH gồm Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, Thái Lan. Đây là lần đầu tiên có buổi lễ tri ân tất cả 6 quốc gia đồng minh tham chiến tại Việt Nam làm tăng thêm ý nghĩa đặc biệt của chương trình, nhất là nhiều người vẫn chưa rõ về yếu tố lịch sử quan trọng nầy vì thường tình người ta chỉ nhắc đồng minh Hoa Kỳ và bỏ quên 5 nước còn lại.





Trên khán đài, 7 lá quốc kỳ tung bay gợi nhớ thời chiến tranh Việt Nam năm xưa, phe Bắc Việt Cộng Sản có khối Xã Hội Chủ Nghĩa gồm Liên Xô, Tàu và các nước Đông Âu yễm trợ xâm lăng miền Nam. Phía nam, để chống cự lại cuộc xâm lăng từ phương Bắc, thì Việt Nam Cộng Hòa có Hoa Kỳ yểm trợ và một số quốc gia đồng minh đã gởi quân tham chiến gồm Hoa Kỳ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Phi Luật Tân, và Thái Lan.





Bốn mươi ba năm đã trôi qua, những người dân Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa lưu vong ra hải ngọai, tạo nên một cộng đồng người Việt Nam yêu chuộng tự do lớn mạnh, cố gắng giữ gìn những di sản đẹp đẽ của một Miền Nam tự do thanh bình trước năm 1975.





Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và cảm động. Quốc ca của 7 nước lần lượt vang lên, mở đầu là quốc ca Hoa Kỳ và cuối cùng là quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Các đại diện quốc gia đồng minh phát biểu và được Ban Tổ Chức trao tặng bằng tưởng niệm tri ân.





Thêm vào đó,Nghị viên Nguyễn Tâm đại diện Thành phố San Jose trao tặng bằng tưởng niệm tri ân ghi công các quôc gia và dân tộc đồng minh.









Đặc biệt, NV Tâm đã giới thiệu một người khách đặc biệt về người lính thủy Steve Cable: Câu chuyện kể rằng cách đây 54 năm, một chàng thanh niên 19 tuổi phải rời mái trường San Jose lên đường tham chiến tại Việt Nam. Người lính thủy đã đặt chân đến Đà Nẵng năm 1964 và phục vụ hải chiến suốt 3 năm tại Việt Nam. Nhưng đến khi về lại San Jose, trở lại trương học, thì liền bị không khí phản chiến bao trùm, bạn bè thầy cô hất hủi, xã hội lên án, kể cả gia đình xa lánh. Ngay cả khi cha mẹ qua đời, thì anh ta hòan tòan bị gạt bỏ ra ngòai coi như xóa tên trong gia đình. Vì thế, suốt 54 năm qua, người thanh niên con dân San Jose đã cay đắng ôm một mối tủi hận sâu thẳm trong tim. Ông chán ghét và óan hận tất cả, chọn một cuộc sống an phận lầm lũi suốt 51 năm qua.





Khi nghe kể về câu chuyện của ông Steve Cable, NV Tâm đã tìm đến thăm viếng, bày tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ như ông, và ông đã phát biểu qua làn nước mắt: “Tôi chờ đợi giây phút an ủi nầy suốt 51 năm qua. Hôm nay tôi tìm lại được niềm vui đã đánh mất hơn một nửa thế kỷ.”





Ông Steve Cable bước lên máy vi âm phát biểu niềm xúc động trước những tràng vỗ tay đón chào nồng hậu.



Tiếng trống và điệu vũ Nam Hàn





Nhạc cảnh Cờ Bay trong đại lễ Memorial.







Vườn Truyền Thống Việt- được coi là danh lam thắng cảnh của thành phố San Jose nhưng mang những nét của văn hóa Việt Nam Tự Do và diễn ra những sinh họat của cộng đồng. Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, người đóng góp nhiều công sức và tài chánh để tạo nên Vườn Truyền Thống Việt, bày tỏ nỗi hân hoan khi thấy buổi lễ tri ân tưởng niệm đầy màu sắc.





Mùa lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ- Memorial Day tưởng nhớ những chiến sĩ đã hi sinh cho tổ quốc. Lần đầu tiên sau 43 năm, cộng đồng Việt Nam tại San Jose Hoa Kỳ tổ chức lễ tri ân và tưởng nhớ những chiến sĩ quốc gia đồng minh đã hi sinh trong cuộc chiến năm xưa, một việc làm đầy ý nghĩa. Việc trang bày khung cảnh bàn thờ nghi lễ và trang hoàng cờ quạt rực rỡ toàn bộ chung quan khu vườn là do công sức của quý thành viên nhóm Huynh Đệ Chi Binh VNCH do anh Hoàng Trọng Đức góp phần chính yếu. (Lê Phương)