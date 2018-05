Chú Ủn, Biển Sạch, Cháy, Sư Phạm, Xây Nhà…

Xuân NiệmHình như Kim Jong-Un bị Trump chơi bài ba lá? Có vẻ như Trump thấy rằng cần phải đòi thêm, nên Trump hủy bỏ buổi họp dự kiến ở Singapore, vì đã không tốn viên đạn nào mà Kim đã trả tự do cho 3 công dân Mỹ? Hay có phải, Kim đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Kim thực tâm muốn hòa bình, còn Trump chỉ lo mặc cả kiếm lời? Câu chuyện chỉ làm cho Nam Hàn rối loạn thêm, vì hòa bình càng lúc càng xa, vì Trump càng vướng bận chuyện cổ thành Jerusalem và Kim Hong-Un, kể như Tập Cận Bình xây xong đủ thứ ở Biển Đông.Bản tin RFI kể: Hôm 25/05/2018, Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn mở cánh cửa thượng đỉnh với Washington vài giờ sau khi tổng thống Mỹ bất ngờ loan báo đình chỉ «điểm hẹn lịch sử» được dự trù vào ngày 12/06/2018 tại Singapore. Chính giới Hàn Quốc phân đôi: Phe bảo thủ, luôn nghi ngờ Bình Nhưỡng âm mưu với Bắc Kinh để thoát cấm vận, tuyên bố ủng hộ quyết định gây sức ép của Donald Trump, trong khi phe tả kêu gọi tổng thống Hàn Quốc vận động Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại. Đây cũng là phản ứng bối rối của tổng thống Moon Jae In.RFA thắc mắc với Hà Nội: Nói biển sạch nhưng chưa công bố bằng chứng…Bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội: Cháy tầng 18 chung cư Bắc Hà…Vụ cháy xảy ra tại tầng 18 chung cư Bắc Hà ở Hà Đông, Hà Nội. 1 người đàn ông bị thương ở đầu do bị mảnh kính rơi trúng.Báo Lao Động Thủ Đô kể về Dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục: Sinh viên sư phạm ra làm đúng ngành sẽ được xóa khoản vay học phí…Học sinh, sinh viên sư phạm được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học. Sau khi tốt nghiệp, nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định thì được xóa khoản vay này.Có vẻ như lời hứa suông chăng? Chưa thấy sinh viên sư phạm nào lạc quan.Báo Doanh Nghiệp VN kể: 25.000 nhân viên y tế không hưởng lương ngân sách…Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành quyết định cho phép các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được quyền tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức và kinh phí hoạt động thường xuyên....Hiện việc tự chủ tài chính đã được áp dụng tại 25 bệnh viện. Việc tự chủ này sẽ làm giảm số lượng cán bộ mà nhà nước phải trả lương, giúp tiết kiệm ngân sách khoảng 1.500 tỷ đồng mỗi năm.Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể về Dự án Đại Kim: Khách hàng bị lừa gần 29 tỷ đồng…Đã có 65 cá nhân đã nộp gần 29 tỷ đồng để mua các suất ngoại giao, suất của cán bộ chiến sỹ chưa kể tiền “chênh”......Quá trình triển khai thực hiện dự án, Nguyễn Vũ Hùng, nguyên là một cán bộ của Cục Chính trị hậu cần đã có hành vi huy động vốn trái phép của các khách hàng, chiếm đoạt số tiền gần 29 tỷ đồng nói trên.Cụ thể, Nguyễn Vũ Hùng đã lợi dụng một số giấy tờ, quyết định để khách hàng tin rằng bị cáo có suất ngoại giao, suất của cán bộ chiến sỹ đăng ký nhưng không có nhu cầu ở.Báo Người Lao Động kể: Người dân Kon Tum một phen hốt hoảng khi nữ tài xế bất ngờ lái ô tô bán tải tông vào nhà sách làm hư hỏng nhiều vật dụng.Sáng 25-5, Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang làm rõ vụ việc một phụ nữ điều khiển ô tô tông vào nhà sách trên địa bàn TP Kon Tum.Báo Giáo Dục VN kể chuyện “Bố là Hiệu trưởng, một ngày ký hai hợp đồng cho con, hai mức lương khác nhau…”...Theo đó, nguồn tin (đề nghị giấu tên) gửi tới Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, ông Hà Trọng Tân (nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1), trong quá trình công tác từ năm 2006-2015, có dấu hiệu lạm quyền trong việc lợi dụng con dấu của nhà trường, ký hợp đồng và sử dụng lao động có dấu hiệu không đúng nguyên tắc theo cam kết đối với ông Hà Phương (con trai ông Tân).Báo Môi Trường & Cuộc Sống kể: Cá rô phi chết bất thường tại Kon Tum…Gần một tháng nay tại nhiều hồ cá của người dân ở huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) bị chết cá bất thường. Số lượng cá chết hiện nay đã vào khoảng 13 tấn cá, chủ yếu cá rô phi, rô đồng. Cá chết không rõ nguyên nhân đang làm cho nhiều gia đình lo lắng.Bản tin VTC News kể chuyện Hải Phòng: Bị nghi đột nhập trộm cắp tài sản, chủ nhà dùng búa đánh đập nạn nhân đến chết rồi báo công an.Chiều 24/5, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ giết người xảy ra ở xã Trung Hà (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra ngày 21/5.Vụ việc xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Thừa (SN 1975 ở thôn Trại, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).Nạn nhân là Nguyễn Văn Thái (SN 1988, trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên).Báo Sao Star kể: Nghịch tử dùng búa chém bà nội 3 nhát tử vong…Sau khi nhậu say, đối tượng Thạch Vinh ra ngoài võng nằm ngủ. Sợ cháu mình nắng nóng, bà nội của Vinh gọi hắn vào nhà ngủ. Tỉnh dậy, hắn bực tức trong người vì nghĩ rằng bà nội phá giấc ngủ nên dùng búa đập phá đồ đạc, được bà nội can ngăn, hắn quay sang chém bà nội 3 nhát tử vong.