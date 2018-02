Trung Cộng Đang Bành Trướng Thế Lực Tại Ấn Độ Dương

Trung Cộng không những đã xâm lấn biển đảo tại Biển Đông mà còn muốn xâm chiếm Ấn Độ Dương nữa qua hành động liên tục đưa tàu chiến vào vùng biển Ấn Độ Dương và dùng tiền nợ của các nước để buộc họ bán biển đảo, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết rằng, “11 tàu chiến của Trung Quốc đã vào vùng Đông Ấn Độ dương trong tháng này giữa lúc có những khủng hoảng về hiến pháp tại đảo nhỏ Maldives, quốc gia hiện đang bị đặt trong tình trạng khẩn cấp.“Trang tin Sina.com.cn của Trung Quốc hôm 20/2 cho biết một đội tàu khu trục và một tàu Frigate cùng 3 tàu hộ tống đã vào Ấn Độ dương. Tuy nhiên, trang tin không cho biết nguyên nhân vì sao các tàu này lại được triển khai ra Ấn Độ Dương và các tàu được điều đi vào lúc nào và ở lại bao lâu.“Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang cạnh tranh gây ảnh hưởng lên Maldives kể từ sau khi Tổng thống Abdulla Yameen của nước này tham gia vào sáng kiến Vành đai Con đường của Trung Quốc.”Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Ấn Độ là nước đã có quan hệ về chính trị và an ninh lâu dài với quần đảo này. Hiện Ấn Độ đang tìm cách làm giảm nhẹ sự hiện diện của Trung Quốc ở Maldives, quốc gia Hồi giáo có 400,000 dân. Các lãnh đạo phe đối lập tại Maldives cũng thúc giục New Dehli can thiệp vào khủng hoảng chính trị tại nước này.“Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện không đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin tàu chiến ở Ấn Độ Dương.“Tổng thống Maldives hôm 5/2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày, sau khi bác bỏ phán quyết của tòa tối cao. Phán quyết của tòa hủy bỏ những cáo buộc đối với các lãnh đạo của phe đối lập và yêu cầu chính phủ phải trả tự do cho họ. Hôm thứ hai, ngày 19/2, Tổng thống Yameen đã yêu cầu quốc hội chấp thuận kéo dài thời hạn tình trạng khẩn cấp lên 30 ngày.”