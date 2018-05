Lấn Biển, Hải Quân Ấn, LS Đôn, Phế Liệu, Xe Lửa...

Xuân NiệmTàu chiến Trung Quốc quậy biển Việt Nam. Đó là lời của một ông tướng...Báo Pháp Luật ghi rằng theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm, lực lượng chuyên trách của Trung Quốc đã hỗ trợ ngư dân đánh bắt sâu trong vùng biển của Việt Nam, cách khu vực đảo Lý Sơn chỉ 40-50 hải lý....Theo Thượng tướng Lê Chiêm, tình hình an ninh trên biển trong những tháng đầu năm 2018 có diễn biến tương đối phức tạp. Đặc biệt, lực lượng chuyên trách của Trung Quốc (TQ) đã hỗ trợ ngư dân đánh bắt sâu trong vùng biển của Việt Nam (VN), cách khu vực đảo Lý Sơn chỉ 40-50 hải lý. Có những lúc vài chục tàu của ngư dân dưới sự hỗ trợ của lực lượng thực thi pháp luật của TQ tuyên bố vùng biển này là vùng biển của TQ và xua đuổi ngư dân VN ra khỏi khu vực này.Trong khi đó, bản tin RFI kê: Ngày 21/05/2018, ba quân hạm Ấn Độ đã ghé cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu một chuyến thăm kéo dài 5 ngày, mà đỉnh điểm sẽ là một cuộc tập trận hải quân giữa hai bên. Trong một bài phân tích đăng ngày 22/05, nhà báo Prashanth Parameswaran trên tạp chí Nhật Bản The Diplomat đã ghi nhận rằng sự kiện này là dấu hiệu của đà tăng cường quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng rõ nét giữa hai cường quốc châu Á, kể cả trong lĩnh vực hải quân.Bản tin RFA ghi nhận: Luật sư Võ An Đôn, người từng tham gia bào chữa trong các vụ xử công an đánh chết người dân hay xử các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến, vào ngày 24 tháng 5 chính thức bị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi thẻ luật sư.Vào chiều cùng ngày, luật sư Võ An Đôn cho RFA biết:“Ngày 26/11/2017, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên ra quyết định kỷ luật tôi với hình thức là xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh. Sau đó tôi khiếu nại lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sau 6 tháng, tôi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Liên đoàn Luật sư VN trả lời là giữ nguyên hình thức kỷ luật đối với tôi là loại tôi ra khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và Bộ Tư pháp sẽ thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của tôi”.Bản tin Zing kể: Tàu chở 400 khách lật trong đêm, 2 người chết.Đâm vào chiếc xe tải chạy qua đường ngang, đầu máy cùng 6 toa của tàu SE19 lật trong đêm tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Vụ việc khiến 2 người chết, nhiều người bị thương.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24/5, tại khu gian ga Khoa Trường, xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa)....Tại thời điểm đó có khoảng 400 hành khách trên tàu, trong đó có 40 hành khách là người nước ngoài.Báo Đầu Tư kể: Tân Cảng Cát Lái gặp khó vì hơn 7.000 container nhựa, giấy phế liệu tồn đọng.Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp hạn chế lượng hàng nhựa/phế liệu nhập về Việt Nam.Theo thông tin từ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (TSCG), bắt đầu từ 1/6/2018, đơn vị này sẽ ngưng tiếp nhận các container nhựa/giấy phế liệu chuyển từ các cảng nội địa khác (kể cả các cảng thuộc hệ thống TCSG) về cảng đích Tân Cảng Cát Lái.Báo An Ninh Tiền Tệ kể: Khi đang ăn tối tại quán ăn, một bác sĩ thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) bất ngờ bị 3 đối tượng tấn công phải nhập viện cấp cứu....Theo xác minh ban đầu của công an, tối 22/5, Nam điều khiển xe máy mang BKS: 60B7 - 389.71 chở Tâm và Vũ đến quán ăn trên để ăn tối. Một lúc sau, Tâm và Vũ bất ngờ dùng ghế ánh vào đầu bác sĩ V.Bác sĩ V. cho biết, ông không có mâu thuẫn với ai nên không rõ nguyên nhân bị hành hung.Báo Dân Việt kể: Đang quét sân, ông Khánh bị nam thanh niên chạy vào giật sợi dây chuyền vàng trên cổ. Ông Khánh chống trả liền bị kẻ cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công vào mặt rồi tẩu thoát....Theo ông Huỳnh Quốc Khánh (SN 1957, ngụ quận Bình Thạnh) trình báo, khoảng 13h ngày 22.5, ông đang quét sân nhà ở đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thì bất ngờ có 1 nam thanh niên đi trên xe Exciter từ ngoài đường chạy vào giật dây chuyền vàng đeo trên cổ.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể: Được phía doanh nghiệp cam kết thu mua ớt khi đến thời điểm thu hoạch, thế nhưng khi ớt đã chín đỏ rực, phía doanh nghiệp lại “lơ” khiến người dân ở Thừa Thiên Huế vô cùng hoang mang lo lắng, chẳng biết bán cho ai...Những ngày vừa qua, người dân trồng ớt tại vùng Ngũ Điền và một số địa phương vùng ven phá của huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) đang trong tình cảnh “tuyệt vọng” khi đơn vị thu mua lại không mua ớt như cam kết ban đầu...Báo SGGP kể: Giá xăng tăng mạnh 600 đồng/lít...Theo yêu cầu của liên bộ Công thương - Tài chính, bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 23-5, giá xăng dầu được phép điều chỉnh tăng.Báo Nông Nghiệp VN kể: Người lao động tại BISUCO lo lắng 'trắng tay'!Thời gian qua, người lao động tại Cty CP Đường Bình Định (BISUCO) không được trả các chế độ đầy đủ; thậm chí tiền BHXH tháng nào người lao động cũng bị trừ vào lương, nhưng Cty lại không đóng cho BHXH tỉnh Bình Định.Bây giờ, hơn 300 công nhân bị BISUCO cho nghỉ việc “không hẹn ngày tái ngộ”, trong khi các chế độ từ tháng 3/2018 đến nay vẫn chưa giải quyết. Khi công nhân lên tiếng đòi hỏi quyền lợi thì lãnh đạo Cty lại trả lời ỡm ờ. Người lao động của BISUCO đang lo lắng khi rời Cty hoàn toàn trắng tay.