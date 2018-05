Kỳ Vương Nga Kapsrov: Đã Báo Trước Putin Phá Bầu Cử

NEW YORK - Thông điệp của kỳ vương Nga nhắn gửi những ai không tiên đoán Putin quấy rối bầu cử tại Hoa Kỳ là “Tôi đã bảo trước như thế” – cựu kỳ vương Garry Kasparov cũng là 1 nhà hoạt động chính trị lập lại: đã nói tương tự trong 17 năm qua.Tại 1 hội thảo chính trị có mặt cựu thị trưởng New York là tỉ phú truyền thông Michael Bloomberg và nam sinh tranh đấu chống bạo động súng David Hogg (từ trường Douglas, Florida), ông Kasparov nhấn mạnh: Putin không là 1 nhà lãnh đạo dân cử, mà là 1 nhà độc tài.Ông viết sách “Winter Is Coming” xuất bản năm 2015 báo động sự nổi lên của bạo chúa Putin trên đấu trường quốc tế.Tại 1 hội thảo năm 2007 tại thủ đô Hoa Kỳ, ông Kasparov từng nói “Putin là kẻ xấu, nếu không bị kềm chế, sẽ là nan đề khu vực, không lâu sau là nan đề với mọi người”. Lần này, ông nói rõ “Tin buồn là tuyên truyền có kết quả – tin bịa đặt gây ảnh hưởng”. Theo lời ông, khi bầu cử tại Hoa Kỳ bị tấn công, đội quân tin tặc cuả Putin đã có 10 năm kinh nghiệm.Kỳ vương Kasparov sống lưu vong tại New York từ 2013 – ông không nói tới cuộc điều tra của đoàn Mueller, nhưng tin rằng không có lửa sao có khói. Ông nói “đất nước nào cũng có mafia, và tại Nga, mafia có đất nước riêng”.Ông tiên đoán: Putin còn tân công mạng, vì cần có kẻ thù, nhất là kẻ thù lớn.