Lấn Chiếm Himalaya, TQ Đào Mỏ Vàng Lớn

NEW DEHLI - Giới thông thạo kỹ nghệ khai mỏ tại vùng núi Himalaya nhận biết cac hoạt động khai thác khoáng sản quy mô của Trung Cộng trong vùng là không khác tham vọng chế ngự Biển Đông – các nhà địa chất ước luợng nguồn vàng, bạc và quý kim tại vùng tranh chấp biên giới với Ấn Độ là 60 tỉ MK.Trung Cộng đã đầu tư về cầu đường và hạ tầng cơ sở từ nhiều năm. Những nguồn tin thông thạo ghi: các dự án khai mỏ của người Hoa là 1 phần trong âm mưu lấn chiếm South Tibet hiện thuộc quyền kiểm soát của New Dehli.Đa số tài nguyên quý tập trung tại huyện Lhunze (giáp ranh Bhutan ở hướng tây), là căn cứ quân sự mà Trung Cộng giành chiếm từ gần 60 năm – chỉ trong vài năm qua, đất hiếm đã biến 1 vùng hẻo lánh, trầm lặng với 30,000 dân chăn nuôi thành 1 thị tứ sầm uất hàng ngày chứng kiến xe vận tải lớn lăn bánh lui tới các đuờng hầm khoét sâu vào núi. 1 phi trường đang đuợc kiến thiết.Nhà báo cho hay : hoạt động khai mỏ tại Lhunze hồi cuối năm 2017 là nhộn nhịp nhất Tây Tạng.Giáo sư Zheng Youye dạy khoa địa chất tại Beijing xác nhận với phóng viên Hong Kong : các khám phá gần đây đưa tới ước luợng tài nguyên khoáng sản của huyện Lhunze ít nhất là 58 tỉ MK.Tại Academy of Sciences Wuhan, giáo sư Hao Xiaoguang nhận định : với định hướng phát triển kinh tế và quân sự, quyền kiểm soát hoàn toàn South Tibet chỉ là vấn đề thời gian, cùng theo cách đang làm với Biển Đông – theo giáo sư Hao, điều Trung Quốc đạt đuợc tại Biển Đông hiện nay là không thể nghĩ tới 10 năm trước.Hiện nay, đa số South Tibet (cũng gọi tên là Arunachal Pradesh) thuộc quyền kiểm soát của New Dehli, và 1 vùng nổi tiếng về di sản văn hoá Tây Tạng, với vô số chuà, miếu, dân số 1.2 triệu trên 1 diện tích hơn 83,000 kilomét-vuông.