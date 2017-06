Mẹ Nấm Bị CSVN Xử 10 Năm Tù: Vì Lý Tưởng Ở Tù, Không Đổi Ý

NHA TRANG -- Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên án 10 năm tù giam về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88.Bản tin VOA đã phỏng vấn một trong 3 luật sư bào chữa, LS. Nguyễn Khả Thành, nói rằng bản án “quá nặng, hơn cả bản án dành cho tội phạm giết người”.Luật sư bào chữa cho Blogger Mẹ Nấm cũng cho biết ông đã đề nghị tòa cho phép bà Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, vào dự trực tiếp phiên tòa nhưng sau khi hội kiến, tòa đã không cho phép bà Tuyết Lan vào bên trong với lý do “hết chỗ”, dù LS. Thành khẳng định vẫn có thể sắp xếp được chỗ ngồi cho bà Lan nếu cần.Trả lời VOA ngay sau tòa tuyên án con gái vào chiều 29/6, bà Tuyết Lan cho biết Blogger Mẹ Nấm trong những lời sau cùng đã trình bày với tòa án 3 điểm:1. Quỳnh có quyền trình bày những suy nghĩ của mình trên Facebook. Trước đó, Quỳnh đã gửi rất nhiều đơn đề nghị nhằm thay đổi xã hội nhưng không một cơ quan nào trả lời, nên Quỳnh phải dùng Facebook để trải những suy nghĩ của mình ra.2. Người giám định đã áp đặt suy nghĩ của họ và ghép Quỳnh vào tội “chống phá nhà nước”. Quỳnh yêu cầu được đối chất nhưng tòa không cho phép.3. Yêu cầu vụ xử phải có sự giám sát của một tổ chức quốc tế nhân quyền.Sau đó, Blogger Mẹ Nấm đã xin lỗi mẹ và các con vì sẽ phải xa cách họ một thời gian dài vì lý tưởng công bằng xã hội.“Nếu cho lựa chọn lại, làm lại từ đầu, Quỳnh vẫn chọn đi theo lý tưởng này”.Baả tin khác của VOA cũng ghi lời bà Tuyết Lan cho biết bà ủng hộ con hết lòng và sẽ nói với các cháu, Nấm - 11 tuổi và Gấu - 5 tuổi, rằng "Năm 21 tuổi, con sẽ được sống chung với mẹ".Bản tin RFI cho biết thông tấn AFP bị cấm tham dự phiên tòa tại tỉnh Khánh Hoà. Các bức ảnh trên Facebook cho thấy toà án được cảnh sát canh giữ cẩn thận.Blogger «Mẹ Nấm» Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào tháng 10/2016 vì các bài viết trên Facebook về chính trị và môi trường. Theo luật sư Nguyễn Khả Thành, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tòa án xét xử với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước”, chiếu theo điều 88 bộ Luật Hình Sự Việt Nam. Còn luật sư Lê Văn Luân cho AFP biết các công tố viên đã đề xuất án tù 8 đến 10 năm cho bà Quỳnh.RFI cũng ghi rằng các tổ chức nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch của Mỹ (HRW ) gọi cáo buộc của tư pháp Việt Nam là "quá đáng" và yêu cầu thả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ngay lập tức. Hôm qua tổ chức bảo vệ nhà báo Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) của Pháp kêu gọi Việt Nam hủy bỏ phiên tòa và trả tự do vô điều kiện cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. RSF cũng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngưng sử dụng điều 88 bộ Luật Hình Sự để ngăn cản mọi lời chỉ trích chính quyền.Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được nhận giải thưởng Những Người Phụ Nữ Quốc Tế Can Đảm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hồi tháng 03/2017. Tuy nhiên, Việt Nam đánh giá là giải thưởng trao cho bà Quỳnh "không phù hợp và không có lợi cho sự phát triển quan hệ của hai quốc gia".Bản tin RFA ghi nhận:“Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ cho quyền con người tại Việt Nam. Cô là một trong những người thành lập Mạng lưới Blogger Việt Nam.Nhóm xã hội dân sự độc lập này kêu gọi cộng đồng cùng lên tiếng về những vấn nạn tại Việt Nam như tình trạng công dân chết bất minh tại đồn công an; tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vụ nhà máy Formosa thải hóa chất độc hại ra biển khiến cá chết hằng loạt dọc theo 4 tỉnh bắc miền Trung…Vào năm 2015, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trao giải thưởng Người Bảo vệ Quyền Công dân (Civil Rights Defender) và năm nay cô là 1 trong 13 phụ nữ trên toàn thế giới được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh với giải thưởng Phụ Nữ Can đảm Quốc tế.Trong cả hai đợt, cô đều không thể đi nhận giải.Báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin về phiên tòa trích dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân nói rằng blogger Mẹ Nấm đã sử dụng facebook cá nhân để chia sẻ những nội dung sai sự thật, tuyên truyền đả kích nói xấu đường lối của đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam.Cáo trạng cũng có đề cập đến tập tài liệu bà Quỳnh thu thập về 31 trường hợp người dân chết trong đồn công an, và cho rằng tập tài liệu này có mục đích làm người dân hiểu sai bản chất vấn đề và hạ uy tín lực lượng công an nhân dân.”Trong khi đó, BBC phỏng vấn Luật sư Võ An Đôn, một trong ba luật sư có mặt tại phiên tòa, cho hay bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày.Theo ông Đôn, gia đình bà Quỳnh và nhiều người đã biết trước từ cách đây hai tuần bản án sẽ là 10 năm tù."Những vụ án có liên quan đến an ninh quốc gia thì luật sư có cũng như không. Chỉ nói mà chẳng ai nghe hết", ông nói với BBC.Trong vòng 15 ngày tới, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có quyền kháng cáo. Nếu bà kháng cáo, tòa án sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm, mà theo luật là trong vòng hai tháng, ra tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Đà Nẵng xét xử.Ông Đôn cho biết sau khi tòa tuyên án, ông đã khuyên bà Quỳnh "phải kháng cáo".