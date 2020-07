Huyền Thoại Truyền Hình Mỹ Regis Philbin Từ Trần Ở Tuổi 88

Regis Philbin, là người điều hợp chương trình nổi tiếng “Live!” và chương trình “Who Wants to Be a Millionaire,” đã qua đời hôm 24 tháng 7 năm 2020, hưởng thọ 88 tuổi, theo bản tin của báo Huff Post cho biết hôm 25 tháng 7.

“Chúng tôi đau buồn vô hạn để chia xẻ rằng Regis Philbin yêu dấu của chúng tôi đã từ giã cuộc đời một cách tự nhiên, một tháng trước ngày sinh nhật thứ 89 của ông,” theo thông báo từ gia đình gửi tới báo People hôm Thứ bảy.

Philbin, sinh trưởng tại New York, được biết với tài kể chuyện hấp dẫn không thể cưỡng và không thể sánh bì trên màn ảnh truyền hình như là một người điều khiển chương trình kể chuyện và giải trí. Ông nhận được bằng kỷ lục thế giới Guinness World Record cho người có “Nhiều Giờ Nhất Trên Truyền Hình Hoa Kỳ” với 16,746.5 giờ, nhiều giờ trong đó là trực tiếp và không soạn sẵn.

“Trò chuyện tự phát,” Philbin nói về sự tiếp cận của ông với việc điều khiển chương trình trong hồ sơ lưu giữ của báo New York Times vào năm 2011. “Tự phát là mọi thứ đối với tôi, làm việc mà không có mạng lưới.”

Regis Philbin sinh vào ngày 25 tháng 8 năm 1931, tại Quận Bronx trong gia đình cha mẹ là Florence và Frank Philbin. Sau khi học Trường Trung Học Cardinal Hayes, ông vào Đại Học Notre Dame, từ đó ông tốt nghiệp vào năm 1953 với bằng xã hội học. Rồi ông phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ trong 2 năm trước khi theo đuổi ước mơ làm truyền hình, theo sự thúc giục của một cấp trên.

Philbin bắt đầu làm việc phục dịch trong Đài NBC trước khi trở thành xướng ngôn viên và đạt được bước đột phá lớn như người phụ tá của Joey Bishop trên chương trình “The Joey Bishop Show” vào cuối thập niên 1960s. Sau khi chương trình này bị bãi bỏ vào năm 1969, Philbin đã điều khiển chương trình trò chuyện đêm khuya và sáng sớm trước khi đạt được hợp đồng làm việc với Kathie Lee Gifford trên Đài ABC vào năm 1985.

Chương trình “Live! With Regis and Kathie Lee” đã trở thành chương trình đánh giá mạnh mẽ đối với mạng lưới, phần lớn vì sự hài hước của Philbin và sự ăn khớp của hai người điều hợp. Chương trình tiếp tục lôi cuốn người xem sau khi Gifford ra đi vào năm 2000, với Philbin thắng giải Daytime Emmy cho công việc độc diễn của ông. Gifford cuối cùng đã được thay thế bởi Kelly Ripa, người cùng điều hợp với Philbin trong hơn một thập niên trước khi ông quyết định rời khỏi chương trình vào năm 2011 sau 25 năm gắn bó. Philbin và Ripa cũng đã giành được giải Emmy cho chương trình Outstanding Talk Show năm 2011. Bà này hiện đang điều khiển chương trình “Live!” với Ryan Seacrest.