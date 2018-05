Ba Lan: Phá Vỡ, Bắt Nhóm Thân Nga, Chia Rẽ Ba Lan Và Ukraine

WARSAW - 1 phụ nữ Nga bị bắt tại Ba Lan là 1 phần trong nhóm hoạt động thân Nga âm mưu gây căng thẳng giữa Ba Lan và Ukraine - y thị sẽ bị tống xuất nay mai, theo tin từ cơ quan nội an duợc biết với tên tắt ABW.4 người khác có những hành động chống Ba Lan bị cấm nhập cảnh 5 năm.Nữ nghi can Nga đuợc tạm biết với tên Yekaterina C. – danh tính 4 người kia không đuợc tiết lộ. ABW xác nhận các nhóm thân Nga châm ngòi đối đầu chính trị, kinh tế giữa Ba Lan và Nga, phá hoại diễn dịch lịch sử Ba Lan để thay thế bằng cách tường thuật của người Nga - đó là loại chiến tranh lưỡng diện bằng chiến dịch ngoại giao tung tin sai lạc đồng thời phát tán tin ngụy tạo.Ba Lan đang là thành viên NATO coi Nga là nguy cơ trực tiếp lớn nhất, đặc biệt từ khi bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga cưỡngchiếm từ 4 năm.