Úc Điều Tra Google Vì Vụ Lấy Dữ Liệu Người Dùng Android

Khoảng giữa tháng 05/2018, các nhà hành pháp Úc tiến hành điều tra về vụ thu thập dữ liệu đã tiêu tốn nhiều gigabyte dữ liệu, và người dùng smartphone chạy Android đã phải trả tiền cho khối dữ liệu thông qua các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.Được biết, các cuộc điều tra của Úc bắt nguồn từ những cáo buộc do Oracle đưa ra trong một bản báo cáo về các tác động mà Google và Facebook đang mang lại cho thị trường quảng cáo tại Úc. Trả lời những lo ngại, một phát ngôn viên của Google cho biết công ty đã nhận được sự cho phép của người dùng trước khi thu thập dữ liệu.Cả Ủy ban bảo mật cùng Ủy ban cạnh tranh và tiêu dùng của Úc đều cho biết đang xem xét các phát hiện của báo cáo. Geesche Jacobsen, một phát ngôn viên của Uỷ ban cho biết: “Ủy ban cạnh tranh và tiêu dùng của Úc đã gặp mặt với Oracle, và đang xem xét về những thông tin mà công ty đã cung cấp về các dịch vụ của Google. Chúng tôi đang tìm hiểu xem bao nhiêu người dùng đã biết về việc Google sử dụng dữ liệu vị trí, và cũng đang làm việc chặt chẽ với Ủy ban bảo mật”Theo trang The Australian, Alphabet đã thu thập được thông tin chi tiết về lịch sử tìm kiếm trên Internet và địa điểm của người dùng, nếu họ sử dụng Android, hệ điều hành được Google phát triển.Nếu cáo buộc về hành vi thu thập dữ liệu là sự thật, điều này có nghĩa là công ty đang tiêu tốn hàng gigabyte dữ liệu mà người dùng phải trả tiền theo các gói dữ liệu mua từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông địa phương. Những người ủng hộ quyền riêng tư của người dùng cho rằng rất nhiều người dùng không hề hiểu được họ đã đồng ý với những điều khoản gì khi ghi danh sử dụng một chiếc smartphone. Các nhà phân tích trong ngành ước tính có hơn 10 triệu người dùng Android tại Úc. David Vaile, chủ tịch của Quỹ bảo mật Úc cho biết: “Một số gói điện thoại có thể chỉ cung cấp một vài gigabyte dữ liệu, nên nếu Google đang thu thập đến vài gigabyte dữ liệu, sẽ rất tốn tiền cho người dùng”.Các công ty viễn thông của Úc cũng đang muốn có được xác minh từ Google về những cáo buộc. Một phát ngôn viên của công ty viễn thông lớn nhất nước Úc, Telsta, chia sẻ: “Chúng tôi đã biết về các báo cáo từ phía truyền thông, và đã hỏi ý kiến của Google xem liệu các báo cáo đó có chính xác không”. Các cuộc điều tra sẽ đưa ra nhiều câu hỏi về cách các công ty công nghệ lớn đang thu thập và sử dụng dữ liệu trực tuyến của người dùng.Đầu năm 2018, Facebook cũng đã phải chính thức xin lỗi sau vụ bê bối Cambridge Analytica thu thập dữ liệu người dùng mà không có sự cho phép trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của Donald Trump. Oracle cũng đã có tranh chấp lâu dài với Google, muốn lấy được tiền bản quyền do Google đã sử dụng một số phần trong ngôn ngữ Java của hãng. Còn Google tranh cãi rằng hãng có thể sử dụng Java mà không phải trả phí.Nguoivietphone.com.