Trump: Không Có Ý Mời Webb Làm Bộ Trưởng Quốc Phòng

WASHINGTON -- Theo bản tin thông tấn Nga Sputnik vào sáng Thứ Sáu 4/1/2019, Tổng Thống Trump dự định bổ nhiệm cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Jim Webb làm Bộ trưởng Quốc phòng...Jim Webb được cộng đồng gốc Việt biết nhiều, vì ông có người vợ là một người tỵ nạn gốc Việt: Luật sư Hồng Lê Webb...Tuy nhiên, bản tin buổi chiều VOA cho biết TT Trump nói rằng không có dự định như thế: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 tuyên bố tin do tờ New York Times loan tải một ngày trước đó nói ông Trump đang cân nhắc cựu Thượng nghị sĩ Dân chủ Jim Webb làm Bộ trưởng Quốc phòng là ‘tin vịt.’...Báo New York Times hôm 3/1 dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét ông Webb, một cựu thượng nghị sỹ từng là Bộ trưởng Hải quân dưới thời Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.Đáp lại thông tin này, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng “Tôi chắc ông Jim là người giỏi, nhưng tôi không biết ông ấy, chưa từng gặp.”“Patrick Shanahan, hiện là quyền Bộ trưởng Quốc phòng, đang làm rất tốt!” ông Trump viết tiếp.Thứ trưởng Quốc phòng Shanahan đang tạm thay thế cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sau khi ông Mattis từ chức vì những bất đồng với Tổng thống Trump.Các chức vụ công quyền của Jim Webb gần đây là:-- Thứ Trưởng Quốc Phòng: từ ngày 3 tháng 5/1984 tới ngày 10 tháng 4/1987.-- Bộ Trưởng Bộ Hải Quân Hoa Kỳ: từ ngày 1 tháng 5/1987 tới ngày 23 tháng 2/1988.-- Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ: từ ngày 3 tháng 1/2007 tới ngày 3 tháng 1/2013.Tuy nhiên, một số phân tích gia trong làng báo đã đoán ngay từ đầu rằng: không hề có chuyện Trump muốn mời Jim Webb làm Bộ Trưởng.Lý do: Jim Webb từng lớn tiếng chỉ trích Tổng Thống George W. Bush đã lợi dụng địa vị của cha mình để trốn lính. Ông cũng cho rằng Bush đã "làm một điều sai lầm chiến lược tồi tệ nhất trong ký ức gần đây" trong việc đưa quân vào Iraq.”Jim Webb ngôn ngữ thẳng thắn như thế sẽ không làm việc được với Tổng Thống Trump, vì bản thân Trump cũng là trốn quân dịch thời Cuộc Chiến VN.Theo tự điển Wikipedia, cuộc hôn nhân thứ ba và hiện nay của ông là với Hồng Lê Webb, một luật sư người Mỹ gốc Việt. Hồng Lê sinh tại Vũng Tàu, miền nam Việt Nam và đã tị nạn tại Hoa Kỳ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Bà lớn lên tại New Orleans, Louisiana. Theo website chính thức của ông, ông thông thạo tiếng Việt và đã hoạt động trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt từ thập niên 1970. Hồng Lê và ông có một cháu gái Georgia LeAnh, sinh năm 2006. Hong Le có một người con gái khác trong một cuộc hôn nhân trước.