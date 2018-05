Rosneff Vào VN, Buôn Người, Bản Án Treo, Đầu Tư...

Xuân NiệmCông ty Nga Rosneff vào VN để khai thác dầu khí... trong khi nhiều hãng Mỹ, hãng Ấn Độ bỏ chạy... bất kể các mỏ ngoài khơi nằm trong Biển Đông của VN. Bởi vì ông Putin làm Tập Cận Bình kiêng nể.Bản tin RFA kể: Một chi nhánh của hãng dầu khí Nga Rosneft tại Việt Nam là Rosneft Vietnam BV, vừa triển khai hoạt động khoan tại một giếng dầu mới ngoài khơi vùng biển phía nam Việt Nam.Reuters loan tin này hôm 15 tháng 5 dẫn nguồn từ trang chủ của Rosneft Vietnam BV. Theo đó hoạt động khoan dầu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam trong nỗ lực duy trì sản lượng dầu và khí đốt vào khi sản xuất bị giảm sút tại những giếng chính và áp lực tiếp tục của Trung Quốc ở Biển Đông.Bản tin VOA kể: Cảnh sát Đức hôm 16/5 bắt giữ 3 người bị tình nghi thuộc một đường dây buôn người Việt Nam vào Đức.Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Đức tường thuật rằng 2 trong số 3 người bị bắt là người Việt Nam. Người còn lại là một công dân Đức 26 tuổi.Cảnh sát cho biết hai người đàn ông Việt Nam, 57 tuổi và 35 tuổi – bị tình nghi là tổ chức nhiều đám cưới giả và cấp giấy chứng nhận mang thai giả để giúp nhiều người xin giấy phép cư trú tại Đức.Bôi nhọ Đảng CSVN công khai... Bản tin Sputnik/Một Thế Giới kể: Bản án phúc thẩm tuyên bị cáo ấu dâm Nguyễn Khắc Thủy từ 3 năm tù (án sơ thẩm) giảm xuống còn 18 tháng án treo vừa qua đã làm dư luận bất bình. Người người giận dữ, càng giận dữ hơn khi được nghe một trong các lý do giảm án cho tội phạm này vì ông ta là... đảng viên. Thẳng thắn mà nói, tòa nêu lý do như thế thì không khác gì bôi nhọ Đảng!Trải thảm mời Mỹ đầu tư. Báo Đất Việt kể, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói: "Khi Mỹ không đầu tư vào Việt Nam thì đó là thiệt thòi của nhà đầu tư Mỹ. Vì thế, Mỹ nên xem xét lại việc đầu tư vào Việt Nam."Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể rằng Bình luận về Dự án Luật thuế tài sản đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng: "Hiện mọi người cứ mải cãi nhau ngưỡng chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng hay 1 tỷ đồng nhưng không ai để ý là thuế đất mới tăng kinh khủng, gấp 10-13 lần... Từ 0,03% lên 0,3 - 0,4%, tức là tăng đến 10-13 lần. Đây mới là vấn đề nhưng không ai bàn luận cả”.Bản tin VOV kể: Ngọn lửa bùng cháy tại ki ốt ở chợ Quán Lau khiến lực lượng chức năng đã phải điều 5 xe chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.Theo thông tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h20’ ngày 15/5, tại một ki ốt tại chợ Quán Lau trên đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.Báo Người Lao Động kể: Rủ nhau đi tắm ở kênh Đôi, một học sinh lớp 2 đã kêu cứu trong vô vọng.Lúc 14 giờ 45 phút ngày 15-5, ba học sinh trường Tiểu học Bông Sao, quận 8 (TP SG) đã rủ nhau ra bờ kênh Đôi để chơi.Tại đây, cả 3 cùng nhau nhảy từ cầu Hiệp Ân 1 (phường 5, quận 8) xuống kênh Đôi tắm. Đang bơi, em T.H.T.B (học lớp 2) bất ngờ bị chuột rút và hụt chân nên kêu la cầu cứu.Báo Thanh Niên kể: Một cơ sở dùng hóa chất để tẩy trắng nội tạng bò vừa bị lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang.Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 15.5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến nội tạng bò ở KP9, P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Trịnh Quang Thái làm chủ.Báo Tuổi Trẻ kể: Chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN190 từ Đà Nẵng - Hà Nội ngày 14-5 đã xảy ra "sự cố kỹ thuật", và dù thay đổi máy bay đến hai lần nhưng khách vẫn phải ở qua đêm tại sân bay.Vinanet kể: Sự khan hiếm đất trong nội thành TP.SG cùng cơn sốt đất nền ở các quận huyện vùng ven TPSG đã đẩy giá đất nền của các tỉnh thành xung quanh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai tăng giá chóng mặt trong thời gian vừa qua.... tại Bình Dương các khu vực đất nền tăng giá mạnh có thể kể đến như TP.Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, Thị Trấn Lái Thiêu. So với thời điểm đầu năm 2017, giá đất nền tại đây đã tăng từ 30-50%, cá biệt có một số khu vực tăng gần gấp đôi từ mức 13 triệu đồng/m2 lên mức 25 triệu đồng/m2.Bản tin BizLive/Tiền Phong kể vê một chàng trai Quảng Nam kinh doanh bằng cách cho gà lên ở nhà lầu: Đầu tư 500 triệu đồng để xây nhà hai tầng làm nơi ở cho gà; nuôi gà sạch theo quy trình, bài bản với công thức chăm sóc riêng..., đã giúp anh Văn Phú Quang (33 tuổi, ở thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) thu nhập cao, ổn định ngay tại vùng quê thường xuyên hứng chịu lũ lụt.Báo Nghệ An kể: Sáng 14/5, UBND tỉnh có cuộc làm việc với tổ chức JICA tại Việt Nam, Công ty Farmer's Co-op (FC) - tỉnh Kagawa Nhật Bản để bàn kế hoạch tiếp tục triển khai dự án hỗ trợ sản xuất giống tỏi Nhật Bản tại Kỳ Sơn, Nghệ An....Khẳng định Kỳ Sơn có thể trở thành vùng chuyên sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao nên sau thành công của dự án này, Công ty sẽ tiếp tục khảo sát triển khai các dự án cây trồng khác trên địa bàn…