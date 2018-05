Nam Hàn Dẫn Đầu Thế Giới Về Công Nghệ Blockchain

Blockchain được xem là một trong những dạng công nghệ mang tính cách mạng nhất trong xã hội hiện đại. Nó thường được sử dụng để ghi lại các giao dịch tài chính theo thời gian thực, và cũng đang được nghiên cứu và khám phá bởi các doanh nghiệp trên toàn thế giới về khả năng lưu trữ dữ liệu bổ sung theo một cách an toàn và hiệu quả về chi phí.Khoảng đầu tháng 05/2018, theo công ty phân tích và dữ liệu hàng đầu GlobalData, Nam Hàn là một nước đi đầu vững chắc trong cộng đồng blockchain. Chẳng hạn như các doanh nghiệp như Korea Telecom đã làm việc để xác định xem blockchain có thể được sử dụng như thế nào để giảm chi phí sản xuất và tạo ra các loại doanh thu mới. Đại diện của Korea Telecom đã tham gia với Sprint và SoftBank của Nhật Bản để khởi động dịch vụ chuyển vùng dữ liệu hỗ trợ bởi blockchain trong những tuần tiếp theo. CEO công ty cho biết đang có kế hoạch lớn về sử dụng blockchain để cung cấp sức mạnh tài chính, Internet of Things, năng lượng thông minh và chăm sóc sức khỏe.Lynnette Luna, nhà phân tích công nghệ chính của GlobalData, cho biết động thái mới sẽ mở đường cho nhiều công ty Nam Hàn triển khai thực hiện công nghệ blockchain hơn trong hoạt động, thúc đẩy danh tiếng của quốc gia Nam Hàn là một trong những trung tâm không gian mạng lớn nhất thế giới. Bà giải thích: “Họ thống trị thị trường điện thoại cố định và Internet băng thông rộng của nội địa. Korea Telecom nhìn thấy được doanh thu phát sinh từ việc cho phép trao đổi dữ liệu an toàn và hiệu quả giữa mọi người với doanh nghiệp, và bằng cách cho phép mọi người kiểm soát dữ liệu của riêng họ. Điều này đặc biệt hấp dẫn khi người dùng ngày càng không hài lòng với cách các công ty như Google kiểm soát và khai thác thông tin của mình”.Hệ sinh thái thân thiện với blockchain của Nam Hàn cũng thu hút các doanh nghiệp từ các quốc gia như Nhật Bản, có nền tảng nhắn tin xã hội Line được thành lập để khởi động một công ty con blockchain được gọi là Unblock bên trong biên giới của Nam Hàn. Mục đích của công ty con sẽ là tiếp tục nghiên cứu blockchain, và xác định cách tốt nhất có thể áp dụng cho các bộ phận còn lại của công ty. Line cũng sẽ thực hiện các khoản đầu tư chiến lược trong các dự án blockchain bên ngoài, để có tiềm năng phân nhánh và xây dựng các quan hệ đối tác kinh doanh ứng dụng. Đây là một cơ động tuyệt vời, dù thừa nhận không chắc chắn về cách Line sẽ hoàn thành tất cả các mục tiêu công nghệ hiện hành. Cô cho biết: “Bên cạnh Mỹ, Nhật Bản và Nam Hàn là hai trong số các thị trường phổ biến nhất cho tiền mã hóa và blockchain. Nhưng thị trường vẫn còn rất trẻ, và không rõ những gì mà Line đang đi vào blockchain sẽ như thế nào”.Nam Hàn đã thực hiện các quy định về blockchain và tiền mã hóa trong năm 2017. Những nỗ lực ban đầu bắt đầu vào tháng 12/2017, khi một lực lượng chuyên trách do cơ quan Dịch vụ Giám sát Tài chính FSS dẫn đầu thực hiện các quy tắc chính thức đầu tiên về giao dịch tiền mã hóa trong nước. Điều này cuối cùng dẫn đến các cuộc khám xét đột xuất vào một số sàn giao dịch mã hóa, và các cuộc điều tra vào các quan chức chính phủ bị nghi ngờ hoặc là có giao dịch tài sản kỹ thuật số trước các quy định mới của chính phủ được ưu tiên, hoặc trục lợi từ thông tin do chính phủ nắm giữ.Trong khi Nam Hàn là quốc gia dẫn đầu cuộc cách mạng blockchain, các vùng lân cận cũng đang tìm hiểu cách công nghệ blockchain có thể được sử dụng tốt nhất để tiếp tục củng cố an ninh và hiệu quả. Chẳng hạn như tại Hội nghị thượng đỉnh Blockchain tương lai của Dubai về sự hình thành của Mobility Open Blockchain Initiative. Nhóm bao gồm nhiều công nghệ và các công ty xe hơi đang tìm hiểu về blockchain, và cách nó có thể được sử dụng để nâng cao việc sản xuất xe, giúp vận chuyển dễ tiếp cận hơn và giảm chi phí công nghiệp. Hiệp hội hoạt động thông qua một hệ thống nguồn mở, và đã mời nhiều doanh nghiệp từ các công ty bảo hiểm đến các cơ quan chính phủ để tham gia và hỗ trợ trong việc phát triển hơn và áp dụng blockchain.Nguoivietphone.com.