Thủ Đô Kabul Bị Bom Tự Sát: 25 Chết, Hàng Chục Bị Thương

KABUL - Bom đôi tấn công thủ đô Afghanistan, trên 20 người thiệt mạng – tổ chức “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” nhận trách nhiệm 2 vụ nổ nhắm đánh 1 cơ sở tình báo. Cảnh sát sở tại xác nhận ít nhất 25 người chết, hàng chục người bị thương tại trung tâm thành phố (gần bản doanh NATO và khu ngoại giao đoàn) giữa giờ cao điểm lưu thông sáng Thứ Hai. AFP dẫn nguồn tin y tế ghi 21 người chết.Tin chi tiết cho hay : vụ nổ đầu do 1 nghi can cưỡi xe gắn máy 2 bánh kích hỏa lúc gân 8 giờ sáng, 4 người chết. 1 người cải trang như phóng viên nổ bom giữa đám đông tập trung tại hiện trường của vụ nổ trước. Nguồn an ninh cho biết : bom người tấn công thí mạng trong cả 2 vụ.Tuần qua, bom tấn công phòng ghi danh cử tri tại Kabul, 60 người chết và 130 người bị thương - 31 người thiệt mạng khi Taleban tấn công 1 đền Hồi Giáo tại thủ đô trong tháng qua. An ninh đang là nhu cầu cấp bách trong lúc chính quyền của TT Ghani chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào Tháng 10.