Nam-Bắc Hàn Chuẩn Bị Thượng Đỉnh

SEOUL, Nam Hàn -- Đất nước Đại Hàn hy vọng sẽ ký hòa ước giưữ hai miền Nam-Bắc, tuy nhiên viễn ảnh thống nhất vẫn còn là ẩn số khó đoán trước.Bản tin KBS ghi rằng Tổng thống Nam Hàn đang dốc toàn lực chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.Trong hai ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Moon Jae-in không có lịch trình chính thức nào, chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho hội nghị, như họp với đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống và xem xét các tài liệu liên quan.Đặc biệt, vào rạng sáng hôm thứ Năm (26/4), Tổng thống đã gặp Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong vừa trở về từ chuyến thăm Mỹ để nghe báo cáo về kết quả cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Bạch Ốc John Bolton và nội dung thảo luận giữa hai bên về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ đang được xúc tiến tổ chức vào trung tuần tháng 5.Trong ngày 26/4, Tổng thống đã và đang xem xét lại toàn bộ các nội dung nhất trí trong các cuộc họp liên Triều, để sắp xếp lại lập trường cuối cùng của Chính phủ về các nghị sự chính sẽ trao đổi trong hội nghị thượng đỉnh, tập trung cân nhắc về việc thu hẹp bất đồng ý kiến giữa lãnh đạo hai nước.Phủ Tổng thống đã đưa ra ba nghị sự chính cho Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 là phi hạt nhân hóa, thiết lập thể chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Nam Hàn và cải thiện quan hệ liên Triều, nhưng vẫn chưa công bố một cách chính xác sẽ đưa nội dung nào vào văn bản nhất trí giữa hai bên.Trước đó, quan chức phía miền Bắc trong cuộc họp với phía miền Nam từng nói Chủ tịch Kim Jong-un sẽ là người quyết định về nghị sự chính của hội nghị. Trên thực tế, còn nhiều nội dung mà Tổng thống Moon Jae-in phải gặp và trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Kim Jong-un mới có thể đưa ra kết luận.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận về hội đàm lịch sử giữa hai lãnh đạo Nam-Bắc Triều Tiên: Phủ tổng thống Nam Hàn hôm 26/04/2018 thông báo đúng 9 giờ 30 ngày mai, tổng thống Moon Jae In đến đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại đường phân định biên giới ở làng Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên.Theo thông báo của Im Jong Seok, tổng thư ký văn phòng tổng thống Nam Hàn ngày 26/04/2018, ông Kim Jong Un sẽ đi bộ qua đường biên giới Liên Triều. Như vậy, ông sẽ là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên đất Nam Hàn kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.Hai nhà lãnh đạo sau đó sẽ tới Nhà Hòa Bình của Nam Hàn để họp thượng đỉnh. Văn phòng tổng thống Nam Hàn thông báo chính phủ dự kiến tiếp đón lãnh đạo Kim Jong un với nghi lễ chính thức dành cho các chuyến thăm cấp nhà nước. Sau một cuộc họp ngắn ở Nhà Hòa Bình, hai nhà lãnh đạo sẽ có bài diễn văn chính thức vào khoảng 10 giờ 30 sáng 27/04.Tuy nhiên, hai ông Moon Jae In và Kim Jong Un sẽ không ăn trưa cùng nhau. Sau giờ nghỉ, họ sẽ cùng trồng một cái cây để đánh dấu cuộc gặp lịch sử. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến cùng nhau đi dạo trước khi thông báo chính thức kết quả thượng đỉnh.Về thành phần đoàn đại biểu Bắc Triều Tiên, theo ông Im Jong Seok, chánh văn phòng tổng thống Nam Hàn, sẽ có em gái của Kim Jong Un là Kim Yo Jong, một trong những cố vấn thân cận nhất của lãnh đạo Bình Nhưỡng, vốn đã từng đến Thế vận hội Pyeongyang. Chủ tịch nước Bắc Triều Tiên Kim Yong Nam cũng sẽ tham dự. Hiện vẫn chưa biết phu nhân của tổng thống Nam Hàn và lãnh đạo Bắc Triều Tiên có tham dự thượng đỉnh hay không.Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias cho biết chi tiết lễ tân:«Mọi nghi thức lễ tân trong thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và Moon Jae In đều giàu tính biểu tượng. Chẳng hạn, trong bữa ăn tối, Kim sẽ được mời ăn món «rosti», một món ăn của Thụy Sĩ, để gợi nhớ những năm tháng ông ở Thụy Sĩ. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thưởng thức món mỳ lạnh của Bình Nhưỡng. Còn món tráng miệng được trình bày theo hình bán đảo Triều Tiên thống nhất.Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ cùng trồng một cây thông. Đất trồng cây được mang về từ vùng núi của cả hai miền nam và bắc Triều Tiên. Cây thông sẽ được tới bằng nước lấy từ các con sông chảy qua thủ đô hai nước.Kim Jong Un cũng sẽ mang theo thiết bị vệ sinh riêng. Báo Washington Post dẫn lời một cựu vệ sĩ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết: «Chất bài tiết của lãnh đạo Kim cung cấp các thông tin về tình trạng sức khỏe của ông ấy nên họ sẽ không để lại dấu vết gì».Một chi tiết thú vị khác: Khu vực diễn ra cuộc gặp được đặt dưới sự theo dõi của bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở Nam Hàn. Về lý thuyết, chính bộ chỉ huy quân sự này đảm bảo an ninh cho Kim Jong Un. Nhưng trên thực tế, không một quân nhân Mỹ nào đóng tại Nam Hàn được xuất hiện trên các bức ảnh chụp chung hai lãnh đạo. Từng chi tiết trong bức ảnh đều được chăm chút cẩn trọng.»RFI cũng ghi nhận về “khu thử nghiệm hạt nhân Punggye Ri mà tuần trước lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuyên bố đóng cửa, một nghiên cứu mới đây của các nhà địa chấn học Trung Quốc thuộc Đại học Khoa Học Và Công Nghệ Trung Quốc cho biết rất có thể Bình Nhưỡng không còn thử nghiệm hạt nhân được ở khu vực này do dư chấn, sạt lở đất đã khiến các đường hầm bị sụt lún.Khu thử nghiệm hạt nhân Punggye Ri là một hệ thống đường hầm được đào sâu trong lòng núi Mantap, ở miền đông bắc Bắc Triều Tiên, cách thủ đô Bình Nhưỡng 370km. Đây là nơi Bình Nhưỡng cho tiến hành 6 vụ thử hạt nhân từ năm 2006 đến năm 2017. Theo nhiều nhà địa chấn học, vụ thử bom nhiệt hạch hồi tháng 09/2017 tại khu vực này đã dẫn tới dư chấn, động đất khiến nhiều khối đá trong lòng núi Mantap sụp xuống, làm hỏng nhiều đoạn đường hầm.”