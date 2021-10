China Telecom sau 2 thập niên hoạt động ở Mỹ, bị FCC tước giấy phép vì quan ngại TQ gián điệp - Thủ tướng VN đề nghị 3 nước Nhật-Hàn-TQ chuyển giao công nghệ thuốc, vắc xin. SG cho phép quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày mai. Sau 5 tuần tiêm vaccine, học sinh SG có thể đi học trở lại. Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Nhiều cơ sở du lịch tại Khánh Hòa đã hoạt động trở lại. M

Thủ tướng VN đề nghị 3 nước Nhật-Hàn-TQ chuyển giao công nghệ thuốc, vắc xin. Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Gần 26.000 doanh nghiệp SG rút khỏi thị trường từ đầu năm. Thưởng tiền nếu quý bà sinh đủ 2 con. Cá nhân làm từ thiện phải công khai kết quả tiếp nhận, phân phối trên phương tiện truyền thông.

- China Telecom sau 2 thập niên hoạt động ở Mỹ, bị FCC tước giấy phép vì quan ngại TQ gián điệp

- Thủ tướng VN đề nghị 3 nước Nhật-Hàn-TQ chuyển giao công nghệ thuốc, vắc xin. SG cho phép quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày mai. Sau 5 tuần tiêm vaccine, học sinh SG có thể đi học trở lại. Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Nhiều cơ sở du lịch tại Khánh Hòa đã hoạt động trở lại. Mở cửa du lịch: Có khách nhưng không nhiều, 2024 mới mong hồi phục. Gần 26.000 doanh nghiệp SG rút khỏi thị trường từ đầu năm. Đề xuất thưởng đến gần 9 triệu đồng khi phụ nữ tại 21 tỉnh, thành sinh đủ 2 con. Cá nhân làm từ thiện phải công khai kết quả tiếp nhận, phân phối trên phương tiện truyền thông.

- Ngoại Trưởng Mỹ thúc giục các nước hãy hỗ trợ, giúp Đài Loan tái gia nhập LHQ

- Tướng Mark Milley: lo ngại vì TQ thử nghiệm vũ khí siêu thanh, có thể bắn nguyên tử vào Mỹ

- Thẩm phán Robert N. Scola Jr: Trump phải tuân thủ nội quy của Twitter, dù là Tổng Thống

- cô Huma Abedin (cựu phụ tá của Hllary Clinton) viết hồi ký, kể rằng cô bị 1 Thượng nghị sĩ tấn công tình dục

- Deborah Birx, cựu điều hợp viên Bạch Ốc chống dịch COVID: chết dịch tại Mỹ lẽ ra có thể giảm 30%-40%

- Wisconsin: ứng cử viên Thống Đốc Cộng Hòa kêu gọi Cộng Hòa thuê lính đánh thuê đi gom phiếu để thắng cử 2022

- Trump giữ quyền làm chủ mạng Truth Social, dù ra ứng cử Tổng Thống 2024 hay là bị tòa kết tội hình sự.

- 5 viên chức Bạch Ốc của chính phủ Trump đã ra điều trần trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

- 3 Thượng nghj sĩ (2 Dân Chủ và 1 độc lập) ra đề nghị áp thuế lợi tức tối thiểu 15% đối với các công ty lớn

- Virginia: tân Giám đốc Điều hành tổ chức vì quyền đồng tính Shenandoah LGBTQ Center sẽ là AnhThu Nguyen

- 10 tiểu bang an toàn nhất: 1. Vermont, 2. Maine, 3. New Hampshire, 4. Minnesota, 5. Utah, 6. Connecticut, 7. Massachusetts, 8. Rhode Island, 9. Washington, 10. New Jersey.

- HỎI 1: Có phải hãng cho thuê xe Hertz đặt mua 100,000 xe Teslas? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người gốc Do Thái vẫn bị kỳ thị tại Mỹ? ĐÁP 2: Đúng, một phần.

QUẬN CAM (VB-27/10/2021) --- Tướng Mark Milley nêu lên quan ngại về chuyện TRung Quốc thử nghiệm vũ khí siêu thanh, rằng như thế là rất gần với "khoảnh khắc Sputnik" (khi Nga có vẻ lộ ra tiến bộ khoa học không gian hơn Mỹ).

Tham Mưu Trưởng Liên Quân nói trên làn sóng Bloomberg Television rằng "chúng tôi theo dõi sát tình hình này." TQ đã bắn thử 2 vũ khí được nghi là vũ khí siêu thanh trong mùa hè qua, trong đó có việc phóng 1 vũ khí siêu thanh vào không gian có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử.

Nếu TQ hoàn hảo được kỹ thuật đó, TQ có thể bắn vào các dàn chống phi đạn của Mỹ bằng đầu đạn nguyên tử. Gregory Hayes, Tổng quản trị Raytheon Technologies Corp., nói hôm Thứ Ba rằng Hoa Kỳ "đi chậm nhiều năm sau TQ" về kỹ thuật bắn siêu thanh. TQ đã chối là chưa có kỹ thuật siêu thanh.

--- Hoa Kỳ đã tước giấy phép hoạt động tại Mỹ của China Telecom, vì quan ngại về an ninh quốc gia. Hôm thứ Ba, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC cho biết đã quyết định yêu cầu chi nhánh tại Mỹ của công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc ngừng tất cả các dịch vụ tại Mỹ và các nước khác trong vòng 60 ngày.

Ủy ban cho biết việc nhà nước TQ sở hữu và kiểm soát chi nhánh của China Telecom làm dấy lên "nguy cơ lớn về an ninh quốc gia và thực thi pháp luật". Ủy ban cũng nói rằng điều này tạo cơ hội cho "gián điệp và các hoạt động khác có hại với Mỹ".

Bản tin NHK ghi rằng hồi tháng 1/2021, China Telecom đã bị xóa tên khỏi Thị trường Chứng khoán New York. Quyết định này dựa trên sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, theo đó cấm đầu tư vào các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với quân đội Trung Quốc.

CNN ghi rằng chính phủ Biden vẫn tiếp tục hạn chế người Mỹ đầu tư vào các công ty công nghệ cao của Trung Quốc. China Telecom đã hoạt động tại Mỹ trong gần 2 thập niên. CNN nói rằng FCC đã cho China Telecom cơ hội tháng 12/2020 để trả lời các quan ngại về hoạt động hãng này ở Mỹ, nhưng hãng này vẫn không làm được.

--- Thẩm phán Robert N. Scola Jr của địa hạt khu vực Florida đưa ra phán lệnh hôm Thứ Ba, rằng cho dù là Tổng Thống thì Trump vẫn phải tuân thủ nội quy của Twitter, do vậy bị Twitter cấm cửa vì sai phạm nội quy là không có gì để thưa kiện.

Hồi tháng 7/2021, Trump đã nộp đơn kiện ở Florida chống lại Twitter và Tổng Quản Trị Jack Dorsey, vì Trump bị cấm cửa ở mạng xã hội này một ngày sau bạo loạn 6/1/2021 và vì các tweet kích động bạo lực của Trump.

Thẩm phán Robert N. Scola Jr đã chấp thuận yêu cầu của Twitter để chuyển hồ sơ về tòa khu vực Bắc California, thay vì ở nơi cư trú của Trump là Florida, phù hợp với bản nội quy ai cũng phải ký khi dùng Twitter. Thẩm phán viết rằng cương vị Tổng Thống không đặc miễn gì với nội quy của Twitter.

--- Trong cuốn hồi ký sẽ phát hành vào Thứ Ba tới, cô Huma Abedin viết rằng trong thời gian làm phụ tá cho Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, cô bị tấn công tình dục bởi một Thượng nghị sĩ trong một vụ mà cô đã cố gắng xóa khỏi trí nhớ nhưng rồi chợt nhớ lại khi Brett Kavanaugh được phê chuẩn làm Thẩm Phán Tòa Tối Cao năm 2018.

Cô viết rằng sau một bữa tiệc đêm, cô đi về với Thượng nghị sĩ này, được mời vào uống cà phê tại building của ông. Lúc đó không có bà Clinton vì bà không dự bữa tiệc. Thượng nghị sĩ kia pha cà phê, rồi sà xuống ngồi bên cô, đột nhiên ôm hôn cô, đè cô ra ghế sofa. Cô giãy giụa, đẩy ra, và bỏ đi.

Thượng nghị sĩ kia nói xin lỗi cô, rằng ông đã "đọc nhầm" ý cô. Sau đó, cô vẫn giữ quan hệ việc làm và giao tiếp xã hội với Thượng nghị sĩ kia, cố quên đi, cho tới khi xảy ra chuyện cô Christine Blasey Ford kể chuyện bị tấn công tình dục bởi ứng viên Thẩm Phán Tòa Tối Cao Kavanaugh và bị Cộng Hòa chỉ trích là "trí nhớ tiện lợi." Cô Abedin không kể tên vị Thượng nghị sĩ kia, cũng không nói là ở đảng nào.

--- Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 26/10 đến 17h ngày 27/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.411 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 4.404 ca ghi nhận trong nước (tăng 812 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 2.052 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (1.140), Bình Dương (521), Đồng Nai (499), Đắk Lắk (254), Bạc Liêu (242), An Giang (221), Tây Ninh (202), Kiên Giang (150), Tiền Giang (127), Sóc Trăng (98), Cần Thơ (98), Bình Thuận (97), Quảng Nam (92), Trà Vinh (82), Long An (81), Đồng Tháp (49), Thanh Hóa (45), Khánh Hòa (44), Hậu Giang (42), Gia Lai (32), Nam Định (28), Hà Nội (26), Quảng Ngãi (21), Nghệ An (19), Bình Phước (19), Hà Giang (19), Phú Thọ (18), Vĩnh Long (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Bắc Giang (14), Bến Tre (14), Ninh Thuận (14), Thừa Thiên Huế (14), Hà Nam (12), Quảng Trị (6), Đắk Nông (6), Kon Tum (6), Bắc Ninh (4), Đà Nẵng (3), Bình Định (3), Hà Tĩnh (1), Ninh Bình (1), Thái Bình (1), Hải Phòng (1), Quảng Ninh (1), Lào Cai (1), Phú Yên (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 54 ca tử vong tại TP. SG (32), Bình Dương (8 ), Long An (4), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Tây Ninh (1), Thanh Hóa (1), Kiên Giang (1), An Giang (1), Sóc Trăng (1). - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 63 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.856 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.





SG cho phép quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày mai. Từ ngày 28/10, UBND TP HCM chính thức cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ nhưng phải kết thúc hoạt động trước 21 giờ hằng ngày và không bán, không phục vụ rượu bia, trừ quận 7 và TP Thủ Đức Ngày 27/10, UBND TP HCM đã có công văn khẩn về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo đó, UBND TP HCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 28/10 và phải đảm bảo một số điều kiện. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, trừ hệ thống nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ hoạt động đến 21 giờ, không quá 50% công suất và không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.

Thủ tướng đề nghị 3 nước Đông Á chuyển giao công nghệ thuốc, vắc xin. Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị cấp cao trực tuyến ASEAN+3 lần thứ 24. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng Thư ký ASEAN. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ tiếp cận và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 cho ASEAN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp chống dịch, tăng cường khả năng cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, có các giải pháp thực chất, hiệu quả phục hồi các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao tay nghề cho người lao động ở ASEAN, tăng cường các cơ chế ổn định tài chính khu vực.





Sau 5 tuần tiêm vaccine, học sinh có thể đi học trở lại. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sau 5 tuần nữa, học sinh sẽ được bảo vệ bằng vaccine, đây là một trong những điều kiện để có thể tổ chức cho trẻ đi học lại. Sáng 27/10, TP.HCM tổ chức buổi tiêm vaccine phòng COVID-19 thí điểm đầu tiên tại điểm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi) cho toàn bộ học sinh lớp 12 Trường THPT Củ Chi. Ông Dương Anh Đức cho biết, sau 5 tuần nữa, tức là sau khi trẻ được tiêm mũi 2 khoảng 14 ngày, học sinh sẽ được bảo vệ bằng vaccine, đây là một trong những điều kiện để có thể tổ chức cho trẻ đi học lại. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức phải cân nhắc hết sức vì sự an toàn của trẻ là trên hết.

Campuchia tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định gửi tặng Việt Nam 200.000 liều vắc xin COVID-19. Số vắc xin này sẽ được trao tặng cho Việt Nam vào ngày 29-10 tới. Theo báo Khmer Times của Campuchia, quyết định tặng vắc xin cho Việt Nam được Thủ tướng Hun Sen công bố vào tối qua 26-10. Hiện chưa rõ loại vắc xin phía Campuchia trao tặng Việt Nam vào ngày 29-10 tới là gì. Bà Or Vandin, quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm chủ tịch Ủy ban quốc gia tiêm chủng COVID-19 của Campuchia, sẽ đại diện Thủ tướng Hun Sen bàn giao vắc xin cho phía Việt Nam.





Bình Dương sẽ tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi vào cuối tháng 10. Ngày 27/10, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào cuối tháng 10/2021, sau khi Bộ Y tế cho phép. Theo Giám đốc Sở Y tế, ngày 29/10, Bộ Y tế sẽ tiến hành tập huấn về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Ngay sau đó, ngành Y tế tỉnh Bình Dương nhanh chóng triển khai tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

trở lại trong tình hình mới. Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Khánh Hòa, tính đến ngày 27/10, hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch trình phương án đón, phục vụ khách du lịch, đảm bảo an toàn biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và bắt đầu hoạt động trở lại trong tình hình mới, kể từ ngày 1/10. Phần lớn các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trở lại là những cơ sở lớn, có quy mô từ 3 - 5 sao, trong đó có chuỗi khách sạn, resort của Vinpearl, VinWonder của Vinpearl Nha Trang, Bến Du thuyền Ana Marina; các resort, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khu vực Ninh Vân, Khu du lịch Long Phú, Khu du lịch Ba Hồ... Theo quy định của tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 1 - 15/10, các cơ sở, doanh nghiệp du lịch chỉ được phép đón du khách trong tỉnh, từ ngày 16/10 trở đi được phép đón du khách trong nước.hoàn toàn. Lãnh đạo các công ty du lịch lữ hành quốc tế dự báo khả năng phục hồi của du lịch Việt Nam so với năm 2019 là khoảng 30-40% vào năm 2022, và 70% năm 2023. Dù có khách đến, nhu cầu với thị trường Việt Nam sẽ thấp hơn các điểm đến khác. Chiều 27-10, hơn 200 chuyên gia là quản lý, nhà sáng lập của các công ty du lịch, lữ hành, nhà điều hành các khách sạn, chuỗi khách sạn lớn có buổi thảo luận trực tuyến chia sẻ về tương lai phục hồi của du lịch Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á đang dần mở cửa. Ngành du lịch và dịch vụ khách hàng liên quan sẽ là ngành hồi phục nhanh nhất, vì nhu cầu đi lại bị dồn nén đã lâu và cơ sở hạ tầng đã có sẵn. Xác định mở cửa thì đã rõ, nhưng khi nào, ở đâu, như thế nào và khó khăn ra sao là những vấn đề được thảo luận nhiều nhất.từ đầu năm. Số doanh nghiệp TP HCM rời thị trường 10 tháng đầu năm chiếm 27% cả nước, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đầu năm đến nay cả nước có hơn 97.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường bởi tác động của dịch bệnh, trong đó, khoảng 48.500 chọn cách tạm ngừng kinh doanh, còn lại chờ làm thủ tục giải thể hoặc đã giải thể. Riêng TP HCM có 25.895 trường hợp, chiếm gần 27% số doanh nghiệp rút lui trên cả nước. Trong đó, khoảng 14.000 doanh nghiệp ngưng kinh doanh có thời hạn, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giai đoạn này chủ yếu thuộc lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, xe máy, xây dựng, công nghệ chế biến. 91% các trường hợp đóng cửa có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp quy mô vốn trên 100 tỷ đồng chiếm chưa đến 0,5%.Đề xuất thưởng đến gần 9 triệu đồng khi phụ nữ tại 21 tỉnh, thành sinh đủ 2 con. Dự thảo Luật Dân số do Bộ Y tế đang lấy ý kiến đưa ra đề xuất hỗ trợ bằng tiền đối với chị em sinh con thứ nhất và thứ hai tại các tỉnh, thành có mức sinh thấp như TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng... Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo luật Dân số. Trong đó có nội dung về các biện pháp khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh có mức sinh thấp. Theo đó, tại Khoản 2, Điều 9 dự thảo Luật Dân số nêu ra các biện pháp khuyến khích sinh đủ hai con tại các tỉnh có mức sinh thấp. Các biện pháp bao gồm: Nhà nước hỗ trợ 1 lần bằng tiền ít nhất tương đương 1 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất; ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai. Cặp vợ chồng cam kết sinh đủ 2 con được Nhà nước hỗ trợ cho con của họ học tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập; miễn học phí khi theo học trung học cơ sở công lập. Các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con có cam kết không sinh thêm con được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng để tiếp nhận tiền đóng góp theo từng cuộc vận động. Phải phối hợp với UBND nơi tiếp nhận hỗ trợ để phân phối nguồn đóng góp tự nguyện. Phải công khai kết quả tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện trên phương tiện truyền thông.---tại Wisconsin kêu gọi người Cộng Hòa hãy "thuê lính đánh thuê" để mở chiến dịch "thu gom phiếu bầu" để sẽ thắng cử 2022.Rebecca Kleefisch, đã làm Phó Thống Đốc trong 8 năm và đang ra sức bứng ghế Thống Đốc Dân Chủ Tony Evers vào năm 2022, hôm Chủ Nhật đã kêu gọi như trên trong bài diễn văn trước người Cộng Hòa ở quận Door County, theo bài diễn văn được ghi âm bởi báo Milwaukee Journal Sentinel.Kleefisch nói, nếu có ai đang ghi âm thì làm ơn đừng phổ biến chiến lược này cho người Dân Chủ, "Đây là chiến lược bầu cử. Điều tôi nói có thể làm các bạn thấy là xấu xa. Thu gom phiếu bầu ở Wisconsin không phải là chuyện bất hợp pháp. Dân Chủ làm thế hoài, làm táo bạo. Cộng Hòa phải làm táo bạo hơn."Tờ báo ghi nhận rằng bình luận của Kleefisch đưa ra 2 tuần sau khi bà từ chối nói, là nếu ở cương vị Thống Đốc, bà sẽ ký 1 dự luật cho Quốc Hội tiểu bang vượt quyền các viên chức bầu cử trong việc quyết định về phiếu đại cử tri.---mạng xã hội tân lập Truth Social, dù là Trump sẽ tranh cử Tổng Thống lần nữa vào năm 2024 hay là bị tòa kết tội hình sự.Bản tin Reuters hôm Thứ ba ghi rằng theo hồ sơ nộp cho liên bang, Trump đang siết chặt chủ quyền mạng mới này, ghi tên Trong là "company principal" (phần chính công ty) nhưng không tiết lộ tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Trump.---2 Thượng nghj sĩ Dân Chủ và 1 độc lập--- Elizabeth Warren (Massachusetts) và Ron Wyden (Oregon) của Dân chủ, và TNS độc lập Angus King (Maine) --- đưa ra đề nghị áp đặt thuế tối thiểu 15% đối với thu nhập của các công ty.Đối với dự luật thế này, các công ty phải báo cáo hàng nămm thu nhập trung bình ít nhất 1 tỷ đôla trong bất kỳ thời khoảng nào đối với "bất kỳ 3 năm liên tục có lợi tức tính thuế." Luật mới này như thế sẽ áp dụng cho khoảng 200 công ty lớn ở Mỹ, để bảo đảm họ trả thuế tối thiểu.---làm việc dưới thời chính phủ Trump đã ra điều trần trước Ủy ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021, theo tin CNN.Ủy ban đang điều tra xem cuộc bạo loạn 6/1/2021 tấn công tòa nhà Quốc Hội có liên hệ gì tới các viên chức Bạch Ốc, do ai lập kế hoạch và tổ chức. Dân Biểu Bennie Thompson, chủ tịch Ủy ban, nói Ủy ban có thể sẽ gửi trát đòi đích thân Trump ra trước Ủy ban để ytả lời nhiều câu hỏi.---sau 50 năm bị đẩy ra ngoài LHQ để nhường chỗ cho CSTQ.CSTQ hôm Thứ Hai 25/10/2021 đã mừng kỷ niệm 50 năm nghị quyết 2758 được bỏ phiếu ở LHQ vào ngày 25/10/1971 để CSTQ "được tuyên bố là đại diện duy nhất của TQ tại LHQ."Và bây giờ, 50 năm sau, Đài Loan với 24 triệu dân vẫn đứng ngoài LHQ. Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken trong bản văn hôm Thứ Ba 26/10/2021 nói rằng Đài Loan đã trở thành 1 quốc gia dân chủ thành công, tôn trọng nhân quyền, minh bạch và pháp trị --- nhũng giá trị phù hợp với LHQ.Blinken nói rằng Đài Loan cho dù mất ghế đại diện ở LHQ nhưng vẫn tham dự mạnh mẽ trong nhiều cơ quan LHQ trong hầu hết 50 năm qua, mới đây lại bị cấm tham dự Tổ Chức Hàng không Dân Sự Quốc Tế (International Civil Aviation Organization), và vắng mặt trong Tổ Chức Y Tế Thế Giới (World Health Assembly).Blinken nói tình hình Đài Loan đứng ngoài các hoạt động thế giới đã làm suy yếu những hoạt động của LHQ, và ông kêu gọi các nước thành viên hãy hỗ trợ cho Đài Loan tái gia nhập LHQ.---cựu điều hợp viên chiến dịch Bạch Ốc chống đại dịch COVID-19, nói rằng Hoa Kỳ có thể giảm được số người chết vì COVID-19 khoảng 30% tới 40% nếu các quan chức của Trump bớt tập trung vào bầu cử để tập trung vào chống đại dịch.Trong buổi điều trần kín đầu tháng này, Birx nói với các Dân biểu điều tra rằng Trump đã "bị phân tâm vì bầu cử" và do vậy đã lơ là làm tăng số người chết.Trong trích đoạn bản điều trần của bà trước tiểu ban Hạ Viện điều tra về đại dịch trong hai ngày 12 và 13/10/2021, Birx nói có hơn 130,000 sinh mạng dân Mỹ lẽ ra thoát chết đại dịch COVID-19 nếu thực hiện cưỡng bách mang khẩu trang, xét nghiệm và giãn cách xã hội.Birx nói lẽ ra có thể giảm số người chết vì dịch tới 30% cho tới 40%. Bà cũng chỉ trích cựu cố vấn Bạch Ốc Scott Atlas đã thúc đẩy lý thuyết nguy hiểm về "miễn dịch cộng đồng."--- Trung tâm hoạt động vì quyền đồng tính có tên The Shenandoah LGBTQ Center đã công bố rằngđã được chọn làm tân Giám đốc Điều hành.Tổ chức The Shenandoah LGBTQ Center là hội bất vụ lợi bản doanh ở thị trấn Staunton có mục đích làm mạnh mẽ cộng đồng những người giới tính thứ 3 xuyên qua giáo dục, chương trình, và các hoạt động trong không gian an toàn.AnhThu Nguyen sẽ nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 8/11/2021. Nguyen đã vào Shenandoah LGBTQ Center sau thời gian 10 năm lãnh đạo viện nghiên cứu sinh hóa Genomics Core Facility tại Đại Học University of Virginia.Nguyen đã có gần 20 năm kinh nghiệm bênh vực cộng đồng những người LGBTQIA+, đã gia nhập Shenandoah LGBTQ Center từ ngày mới thành lập, là ủy viên trong Hội đồng sáng lập các năm 2018-20, và gần đây là một phần trong lãnh đạo các hoạt động Staunton Pride khởi sự từ 2020.---Hoa Kỳ là Vermont. Công ty tài chánh WalletHub đã nghiên cứu nhiều yếu tố để xếp thứ hạng các tiểu bang an toàn nhất Hoa Kỳ, dựa vào số lượng những vụ tấn công, các vụ nổ súng thương vong tập thể, số vụ khủng bố, đại dịch....Năm nay tính điểm theo 55 thước đo thuộc 5 lĩnh vực: cá nhân và gia cư, tài chánh, đường lộ, nơi làm việc và tình hình chuẩn bị khẩn cấp.Nhóm 10 tiểu bang, 2. Maine, 3. New Hampshire, 4. Minnesota, 5. Utah, 6. Connecticut, 7. Massachusetts, 8. Rhode Island, 9. Washington, 10. New Jersey.Nhóm 10 tiểu bang: 41. Tennessee, 42. Missouri, 43. Florida, 44. Alabama, 45. Montana, 46. Oklahoma, 47. Arkansas, 48. Texas, 49. Mississippi,---Có phải hãng cho thuê xe Hertz đặt mua 100,000 xe Teslas?: Đúng thế. Hertz đặt mua 100,000 xe điện kiểu Tesla Model 3. Hertz sẽ sớm nhận được đợt xe đầu tiên, và khách hàng ở thị trường mỹ và Châu Âu có thể lái xe Tesla Model 3 từ đầu tháng 11/2021 khi thuê từ hãng Hertz. Toàn bộ số lượng 100,000 xe điện kiểu Tesla Model 3 sẽ giao cho Hertz trước cuối năm 2022. Xe này có thể thuê lái từ ngày 7/11/2021.Công ty Hertz cũng sẽ thiết lập thêm 3,000 máy sạc bình điên cho xe khắp Hoa Kỳ và Châu Âu.Chi tiết:---Người gốc Do Thái vẫn bị kỳ thị tại Mỹ?: Đúng, một phần. Trong năm thứ 3 liên tục, Ủy ban Người Do Thái tại Mỹ (American Jewish Committee) đưa ra bản thăm dò về tình hình bài Do Thái tại Mỹ. Trong đó cho thấy kỳ thị vẫn nghiêm trọng.. 60% người không phải Do Thái nói bài Do Thái là vấn đề rất nghiêm trọng hay một phần nan đề tại Mỹ hiện nay.. 90% người gốc Do Thái nói tương tự như trên.. 17% người gốc Do Thái nói họ là mục tiêu của một nhận định bài Do Thái trực tiếp từ người khác trong 12 tháng qua. Trong những người bị như thế: 23% là ở Tây Hoa Kỳ, 29% ở Nam Hoa Kỳ, 12% ở Trung Tây, 14% ở Đông Bắc.. 4/10 người gốc Do Thái để tránh kỳ thị đã che giấu nguồn gốc lý lịch hay giảm các hoạt động hay trang phục có tính Do Thái.Chi tiết: