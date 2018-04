Biển Đông, Phá Mồ, Cà Phê Pin, Hạ Lương Hưu...

Xuân NiệmLại sóng gió Biển Đông. Lần này, Trung Quốc muốn vẽ bản đồ nghiên cứu tài nguyên... nghĩa là, đo lường trữ lượng dầu Biển Đông.Bản tin RFI ghi rằng: Báo chí Hồng Kông hôm 22/04/2018, tiết lộ một dự án nghiên cứu hải dương của Trung Quốc, chủ trương vạch ra «đường ranh giới mới» trên Biển Đông, nhằm «tạo điều kiện cho nghiên cứu» về tài nguyên và «gia tăng sức nặng» cho các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp.Bản tin BBC kể chuyện thiên đường Hà Nội: Ngày 23/4, một số dân làng La Dương, phường Dương Nội, Hà Nội nói có nhóm người đến 'phá mồ mả' ở nghĩa trang Giải Phướn trong vụ việc đã có nguồn căn từ lâu nay.Trong video dân địa phương quay ngày 23/4, người ta có thể thấy một nhóm gồm cán bộ và dân phòng phường Dương Nội cùng đám đông dân làng.Ngoài ra còn có sự hiện diện của một nhóm khá đông phụ nữ đeo khẩu trang, trên tay mỗi người cầm một que sắt dài được cho là 'để đi tìm mộ'.Cũng trong video, nhiều dân làng cho hay nhóm phụ nữ trên thừa nhận được thuê với giá ba triệu đồng một ngày để đi làm 'xăm thuốn' đất nghĩa trang.Bản tin VOA kể chuyện cà phê: Công an tỉnh Đắk Nông ngày 23/4 chính thức khởi tố vụ án trộn cà phê bằng lõi pin mang nhãn hiệu con Ó tại một cơ sở thu mua nông sản ở tỉnh Đắk Nông, ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải điều tra, khởi tố vụ việc đang gây chấn động dư luận và “làm ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt Nam”.Cùng với việc khởi tố, cơ quan công an còn bắt khẩn cấp 6 người, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Loan, 43 tuổi, chủ cơ sở thu mua nông sản đã bị bắt quả tang trộn cà phê bằng than pin; chồng bà Loan và 4 người có liên quan, để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm” theo Điều 317, Bộ Luật Hình sự.Báo Công An Nhân Dân kể về một ngôi chùa Hà Nội: Nhói lòng thăm ngôi chùa thờ thai nhi tại Hà Nội.Chùa Phổ Linh (phố Đặng Thai Mai, Hà Nội) là ngôi chùa duy nhất ở Hà Nội có hẳn một động thờ thai nhi và tổ chức trai đàn cầu siêu hàng năm cho các thai nhi sản nạn.Theo sử liệu vào năm 1618, thời vua Lê Kính Tông, niên hiệu Hoàng Định 18, chùa Phổ Linh được Thiền sư Minh Tạng cùng dân làng vùng Nghi Tàm - Quảng Bá (Quận Tây Hồ) …trùng tu... chùa Phổ Linh còn là ngôi thiền tự duy nhất ở Hà Nội có hẳn một động thờ thai nhi.Báo Đại Đoàn Kết và bản tin VietnamNet kể: Tháng 5 bùng nổ, ô tô giảm giá trăm triệu.Sang tháng 5 và 6/2018, hàng chục mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia sẽ tràn về Việt Nam với số lượng lớn. Thị trường ô tô sẽ rất sôi động, cạnh tranh quyết liệt và khách hàng có thêm nhiều lựa chọn mới....Là địa bàn của nhiều hãng xe lớn như Toyota, Honda, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, lượng ô tô sản xuất năm 2017 trên địa bàn Vĩnh Phúc giảm 20% so với năm 2016, dự báo năm 2018 còn khó khăn hơn do xe nhập khẩu hưởng thuế 0% tràn vào. Do đó, UBND tỉnh này kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi để ô tô trong nước phát triển sản xuất.Báo Thanh Niên kể: Hơn 100 giáo viên bỗng dưng... bị hạ lương hưu.... ngày 20.4, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình cho biết có 110 cựu giáo viên (GV) mầm non trên toàn tỉnh nghỉ hưu từ năm 2015 đến nay bị điều chỉnh lương hưu do tính lại thời gian hợp đồng ngoài biên chế. Nguyên nhân, trước đây cán bộ BHXH có sai sót trong cách ghi hệ số lương đóng BHXH trong sổ dẫn đến việc tính tiền lương hưu bị sai.... Mới đây, khi rà soát lại, BHXH Quảng Bình phát hiện có chuyện tính “thừa” này nên tiến hành điều chỉnh bằng cách hạ mức lương và thu hồi theo kiểu trừ vào tiền lương hằng tháng (trừ 200.000 đồng/tháng). Việc điều chỉnh bắt đầu từ tháng 4.Báo Đầt Việt ghi lời một chuyên gia: doanh nghiê nhà nước chỉ gây nặng nợ cho đất nước.Hiệu quả sử dụng vốn, tốc độ tăng năng suất lao động của DNNN giảm mạnh. Hiện nay, DNNN "đóng góp" nhiều nhất vào gánh nặng nợ quốc gia...Tham gia Hội thảo định hướng phát triển các thành phần kinh tế Việt Nam, TS Trần Đình Thiên chỉ ra nhiều điểm nghẽn cản trở sự tăng trưởng của nền kinh tế....Cụ thể trong việc xác định vai trò của danh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang bị hiểu sai lệch, thậm chí những đóng góp của khu vực này đối với nền kinh tế rất hạn chế, còn là rào cản cho phát triển.Báo Tiền Phong ghi một thống kê: Từ năm 2000 đến 2017, tổng số phụ nữ Cần Thơ kết hôn với người nước ngoài là 18.987; trong đó có 1.089 trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc. Ngoài ra, theo kết quả khảo sát của Hội LHPN TP Cần Thơ và tổ chức Kocun, đến cuối năm 2016, có 174 cô dâu hồi hương và theo kết quả khảo sát của Công an thành phố Cần Thơ đến tháng 10/2017, có 155 trẻ em quốc tịch Hàn Quốc đang sinh sống tại Cần Thơ.Hốt bạc tưng bừng... Hội Đền Hùng trở thành kho bạc, theo tin Báo Kinh Tế Đô Thị: Theo ước tính của Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 22/4 (7/3 Âm lịch), tức sau 2 ngày khai hội đã có khoảng 1,5 triệu lượt du khách hành hương về với Đất Tổ Hùng Vương và tham dự các hoạt động Giỗ Tổ. Ước tính trong những ngày tới lượng du khách sẽ tiếp tục tăng cao.