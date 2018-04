Thầy bị đâm tha lỗi cho trò, Vất Vả Nuôi Chồng Con...

Thầy giáo không phải chỉ là người truyền trao kiến thức cho học trò mà còn là tấm gương đạo đức cho học sinh soi để sống với nhân cách cao thượng và lòng thương yêu rộng mở giồng như trường hợp thầy giáo Nguyễn Văn T. đã tha lỗi cho học trò đâm mình, như bản tin của VienamNet cho biết hôm 12 tháng 4 như sau.

Mong muốn học trò sửa lỗi, thầy T. không làm đơn tường trình sự việc và không giám định thương tích.

Bác sĩ Lê Mạnh Hà, Trưởng Khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình cho biết, sau 1 tuần nhập viện điều trị vết thương ở gan và túi mật, sức khỏe của thầy giáo Nguyễn Văn T. giáo viên dạy tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy đang phục hồi tốt.

“Thầy T. đã ăn uống, trò chuyện được với người thân. Có thể trong tuần tới thầy sẽ được ra viện”, bác sỹ Hà cho biết thêm.

Đến nay, thầy T. không làm đơn tường trình sự việc cũng như không có ý định giám định thương tích. Thầy T. bày tỏ lòng tha thứ và mong muốn mọi người cho em C. có cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Về phía Công an huyện Lệ Thủy cho hay, đến bây giờ, mặc dù đã triển khai các biện pháp vận động nhưng em Nguyễn Văn C. chưa ra đầu thú.

Như VietNam Net đã đưa tin, khoảng 10h30 ngày 5/4, em Ngô Văn C., học sinh lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo, H. Lệ Thủy (Quảng Bình) sau khi tan học đã dùng dao bấm đứng chờ ở cồng trường rồi bất ngờ đâm vào bụng thầy giáo chủ nhiệm là Nguyễn Văn T. (30 tuổi) khiến thầy T bị thương.

Thầy T nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có một vết thương thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2x2cm, bị tổn thương gan phải buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Một số bạn học của C. cho biết, sáng cùng ngày thầy T đã phát hiện trên cổ C. có một vết xăm nên nhắc nhở về xóa đi. Tuy nhiên, C đã có thái độ hậm hực, sau đó mới đứng chặn trước cổng trường để đâm thầy giáo. Được biết, C. là lớp trưởng lớp 12A6.

Một tấm gương khác cũng đáng được noi theo và kính trọng là người vợ Nguyễn Thị Lữ ở Nghệ An đã làm việc cực nhọc để nuôi người chồng bị tai nan và 3 đức con còn trẻ dại, như báo Người Đưa Tin cho biết như sau.

Chồng chẳng may bị tai nạn gãy chân phải nằm một chỗ gần nửa năm nay, người con gái đầu lại mắc bệnh tim bẩm sinh, vì vậy mọi gánh nặng dồn vào đôi vai gầy của chị Nguyễn Thị Lữ.

Chật vật kiếm bữa cơm hằng ngày

Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông anh chị em, nên chị Nguyễn Thị Lữ (37 tuổi), trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, mà phải đi làm để phụ giúp gia đình.

Năm 1999, chị Lữ gặp anh Văn Đình Tài (41 tuổi) trong một buổi đi làm. Do hoàn cảnh giống nhau nên chị cảm mến và đồng ý trở thành vợ của anh Tài. Dù lúc này cuộc sống còn vất vả nhưng 2 anh chị vẫn tin tưởng rằng nếu cùng cố gắng lao động thì tương lai sẽ no đủ.

Nhất là khi người con gái đầu Văn Thị Hoa ra đời trong niềm hạnh phúc và sự hân hoan của anh chị cùng gia đình. Thế nhưng, đây cũng là lúc sóng gió bắt đầu xuất hiện khi chị nhận được thông tin cháu Hoa bị bệnh tim bẩm sinh.

“Thương con nên vợ chồng đã đưa đi các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, mong sao con có cuộc sống khỏe mạnh. Nhưng do đây là bệnh từ lúc sinh ra nên không thể làm gì được, các bác sĩ cũng chỉ phát thuốc cho về uống thôi. Mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên cháu yếu ớt hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa, ốm đau suốt. May mà cháu ham đèn sách và học lực rất khá”, chị Lữ cho hay.

May mắn sau đó, 2 người con của anh chị ra đời mạnh khỏe, không bị bệnh tật. Thế nhưng cũng vì thế mà áp lực cuộc sống bắt đầu đè nặng, anh chị động viên nhau cố gắng làm lụng để các con có cơm ăn hằng ngày.

“Do vợ chồng không được học hành nên đành phải đi làm thuê cho người ta. Nhà có 4 sào ruộng nhưng do không trang trải được cuộc sống nên anh Tài đi xây các công trình gần nhà, còn tôi đi phu gạch táp lô. Công việc không đều nên ngày được ngày mất”, chị Lữ kể.

Gánh nặng mưu sinh

Những tưởng cuộc sống yên bình như vậy sẽ kéo dài mãi thế nhưng bất ngờ vào cuối tháng 9/2017, anh Văn Đình Tài bất ngờ bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải khiến anh Tài bị kéo lê hàng chục mét dẫn đến đa chấn thương, gãy chân trái, tay phải.

...

Sau nhiều lần phẫu thuật, anh Tài đã có thể tự mình đi vệ sinh và loanh quanh trong nhà với đôi chân đang bị bó bột. Tuy nhiên, mọi công việc hằng ngày anh vẫn phải nhờ người thân giúp đỡ.

Buồn rầu về việc này, anh Tài cho hay: “Là người đàn ông trong nhà mà giờ phải nằm một chỗ thế này khiến tôi vô cùng khó chịu. Hi vọng thời gian tới tôi khỏe hơn để phẫu thuật để đi làm, chứ để vợ một mình kiếm tiền vậy vất vả lắm”.

Liên quan đến sự việc, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Lữ vô cùng khó khăn. Hộ nghèo, chồng lại tai nạn nên một mình phải lao động kiếm sống. Chúng tôi cũng đã kêu gọi giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ, vẫn rất cần mọi người chung tay giúp sức”.

Cầu mong cho mọi người bớt bệnh, bớt khổ.