Hội Anh Em Dân Chủ, Cô Giáo, Công An

Xuân NiệmPhiên tòa xử các nhà dân chủ kết thúc... Các bản án rất nặng. Bất kể quốc tế can thiệp. Có thời nào như thế không? Chỉ trừ thời Pháp thuộc.Bản tin VOA kể: Sáu nhà hoạt động của Hội Anh em Dân chủ, trong đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam.Một tòa án ở Hà Nội ra các bản án này vào tối muộn hôm 5/4.Theo bản án tuyên vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương được Luật sư Nguyễn Văn Miếng chép tay đăng trên trang Facebook của Hội anh em Dân chủ, Luật sư Nguyễn văn Đài nhận mức án nặng nhất trong số 6 người bị xét xử: 15 năm tù giam và 5 năm quản chế.LS Đài, 48 tuổi, là một trong những người sáng lập ra Hội Anh em Dân chủ, một mạng lưới hoạt động với khoảng 80 thành viên trên khắp nước, theo AFP.Bản tin Zing kể: Sáng 5/4, ông Trần Kim Tự - phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ GD&ĐT - vừa có công văn khẩn gửi Sở GD&ĐT TP Hải Phòng về vụ việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng.Theo đó, hành vi của cô giáo khiến dư luận bất bình. Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm điểm, có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này.Báo Tài Nguyên & Môi Trường kể tiếp: Cô giáo lớp 3 bị sa thải vì bắt học trò uống nước giẻ lau bảng.Cô giáo bắt học trò lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng đã bị sa thải vì vi phạm đạo đức nhà giáo. Sự việc gây phẫn nộ dự luận.Chiều 5/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo (Hiệu trưởng trường Tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) thông báo, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương, người phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.Trước đó, thông tin về cô giáo bắt học sinh lớp 3 uống nước giặt giẻ lau bảng ở Trường Tiểu học An Đồng đã gây phẫn nộ dư luận.Bản tin RFI kể: Theo hãng thông tấn Tass, hôm 04/04/2018, hai bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam và Nga đã ký kết kế hoạch phát triển hợp tác quốc phòng song phương cho đến năm 2020, nhân Hội nghị An ninh Quốc tế Matxcơva lần thứ 7 tổ chức tại thủ đô nước Nga.Bên lề hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam đã hội đàm với đồng nhiệm Nga, đại tướng Serguei Shoigu và ký kết văn kiện về kế hoạch hợp tác 2018-2020.RFA kể: Phòng chống chiến tranh mạng và tác chiến không gian mạng phải do Bộ Quốc phòng chủ trì, đó là nhấn mạnh của ông đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tại Hội nghị Đại biểu thảo luận về Luật An ninh mạng diễn ra chiều 4/4 tại Hà Nội.Ông tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng thống nhất để làm rõ vấn đề về tác chiến không gian mạng cũng như làm rõ trách nhiệm của từng lực lượng.Baó Pháp Luật kể: Chủ tịch UBND xã H'ra cầm rựa và gọi bảy thanh niên (có cả công an và dân quân) cầm theo cây và gậy tìm nhóm người đã đánh anh em cọc chèo của mình để đánh trả. Vụ việc đã gây náo loạn tại địa phương.Ngày 5-4, ông Nguyễn Như Phi, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết vừa ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày đối với ông Đinh Tấn Thành, Chủ tịch UBND xã H'ra vì có hành vi, tác phong chưa chuẩn mực với nhân dân.Bản tin VietnamNet kể: Qua truy xét vụ cướp tại phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng TMCP An Bình (tức ABBank), Công an Q.Tân Phú đã bắt giữ 3 đối tượng.Thông tin ban đầu, trong số các đối tượng bắt giữ có Nguyễn Trường Khải (SN 1983, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Ngọc Khuê (SN 1987, quê Thanh Hóa, tạm trú Q.Bình Tân) là 2 đối tượng trực tiếp gây án.Đồng thời, công an tạm giữ 1 đối tượng có liên quan là Đào Ngọc Nam (SN 1990, ngụ Q.Bình Tân) để phục vụ công tác điều tra.VnExpress kể: Nói tục với học sinh, thầy giáo ở Sài Gòn bị đình chỉ dạy.Trong giờ Văn, thầy Khôi nhiều lần dùng từ tục tĩu và bị cho là xúc phạm một số học sinh.Ngày 4/4, ông Võ Ngọc Sơn (Hiệu trưởng THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TP HCM) cho biết đã tạm ngưng công tác giảng dạy với ông Trần Huy Khôi (giáo viên Văn) vì có những phát ngôn không chuẩn mực với tư cách giáo viên. Từ cuối tháng 3 đến hết năm học này, ông Khôi công tác tại thư viện trường.Động thái này diễn ra sau khi hai lớp 12 đã viết tâm thư gửi Hiệu trưởng và Ban giám hiệu, kiến nghị đổi giáo viên Văn.Bản tin SOHA kể: Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.SG cho biết, tại đây vừa điều trị cho một bé gái 13 tuổi (ngụ Hóc Môn, TP.SG) bị té từ lầu 3 xuống đất, chấn thương nặng.Người nhà cho biết, trước đó, vào buổi chiều bé chơi trên tầng 3. Khi người nhà nghe tiếng động lớn chạy ra ngoài xem thì phát hiện cháu bé nằm bất động trên nền đất với nhiều thương tích trên người, đặc biệt là vùng mặt.