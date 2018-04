Nhầm Thuốc, Quầy Báo, Sáp Nhập Phường, Nha Trang…

Xuân NiệmCâu chuyện bác sĩ cho nhầm thuốc rất là nhức nhối… Trao thuốc phá thai mà tưởng nhầm là thuốc dưỡng thai. Ngay cả khi cứu được bào thai, không chắc gì em bé ra đã được bình thường…Báo Sao Star kể chuyện Tiền Giang: Thay vì đưa thuốc dưỡng, bác sĩ phát nhầm thuốc phá thai cho 3 sản phụ khiến 1 người mất con…Sự việc nhầm lẫn đáng tiếc này diễn ra tại Trung tâm y tế huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang. Hậu quả là một sản phụ mất con.Ngày 2/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết Sở đang yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Tân Phước, Tiền Giang báo cáo sự việc trên.Bản tin Kênh 14 kể về quầy báo của bà Phạm Thị Huyền Dung (73 tuổi, từng là giảng viên Triết học tại Học viện Chính trị quốc gia HCM) đặt đối diện số nhà 55 Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội). Cụ bà trích một phần lương hưu để mua sách báo, mời mọi người đọc miễn phí.Sạp báo của bà Dung mở cửa từ 6h30 sáng đến 22h30 đêm mỗi ngày, thế nhưng nhiều khi mới 4 - 5h sáng, bà đã có mặt tại đây để dọn dẹp, sắp xếp lại sách báo và chuẩn bị nước sẵn sàng đón khách. Với bà, quầy báo như là đứa con của chính mình và mỗi cuốn sách là một khúc ruột.Bản tin VietQ kể rằng trong vụ ngộ độc nấm ở Hà Giang, tính đến thời điểm hiện tại đã có 3 người trong cùng một gia đình đã tử vong, 1 người trong tình trạng nguy kịch.Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, bác sĩ Trần Văn học, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết thêm, 1 bệnh nhân nặng còn lại cũng trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị.Báo Dân Việt kể chuyện Hà Nội: Sẽ sáp nhập phường, "xóa sổ" Hội đồng nhân dân?Cho ý kiến vào Đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị Hà Nội, bí thư, chủ tịch phường cho rằng nên sáp nhập một số phường, "xóa sổ" hội đồng nhân dân cấp phường, xã vì hoạt động không hiệu quả.Bản tin Vietnam Mới kể: 'Đến Nha Trang mà ngỡ như đang ở phố Tàu, nước Nga'…Đến Nha Trang nhiều du khách không khỏi giật mình, cứ tưởng đang ở một xứ nào đó ở bên nước ngoài do biển hiệu toàn bằng ngôn ngữ Trung Quốc và Nga.Báo Người Lao Động kể: Một người đàn ông ở Nghệ An đã trốn chạy khỏi trại vàng ở Quảng Nam và đi bộ 6 ngày để xuống đến TP Đà Nẵng tìm đường về quê. Ngày 2-4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tộc quê Nghệ An trốn chạy khỏi trại vàng về quê....Ông Sơn đã tự tìm đường trốn khỏi trại vàng và đi bộ 6 ngày từ huyện Phước Sơn về TP Đà Nẵng. Lúc này, trong người ông Sơn không có tiền, chỉ mang mỗi bộ quần áo trên người. Trên đường đi, ông Sơn nhịn đói và xin nước uống. Khi được lực lượng CSGT phát hiện, ông Sơn đói lả và kiệt sức.Bản tin Vnexpress kể: Màn kịch' cướp trăm chiếc điện thoại xịn trị giá tiền tỷ ở Sài Gòn.Hải thông đồng với nhân viên bảo vệ, trốn ở lại cửa hàng điện thoại sau giờ làm, vô hiệu hóa hệ thống camera lấy hàng trị giá hơn tỷ đồng.Ngày 2/4, Công an quận Tân Phú (TP SG) tạm giữ Đỗ Minh Hải (27 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn Hướng (45 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra vụ hoang báo cướp hơn một tỷ đồng.SOHA kể chuyện cướp giựt Sài Gòn: Đang quay phim đám tang thì bị 2 thanh niên đi qua cướp camera…Vụ cướp hy hữu nhưng bất thành xảy ra lúc khoảng 5h30p sáng ngày 02/04 tại khu vực quận Tân Bình, Tp SG....Bất ngờ chiếc máy quay bị giật mạnh rơi xuống mặt đường, ba nghi phạm sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Bản tin aFamily kể chuyện: Tin lời “thầy bói”, sản phụ thuê nhà ở trọ suốt 3 tháng để “trừ vong” rồi tử vong bất thường.Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương xác định chị N.T.T. (30 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu.Bản tin Zing kể: Bốn nghi phạm ngụ tại TP.SG và Vũng Tàu vượt hơn 200 km đến Cao Lãnh (Đồng Tháp), khống chế người đàn ông 34 tuổi đưa lên ôtô thì bị cảnh sát chặn bắt.Ngày 2/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tạm giữ 4 nghi phạm để làm rõ hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.Bản tin BizLive kể: Hà Nội yêu cầu cán bộ không tổ chức cưới ở khách sạn năm sao…Công chức thủ đô được quy định không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém như khách sạn năm sao, khu du lịch cao cấp... số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người)...