Nga: Gián Điệp Skripal Chết, Chính Phủ Anh Hưởng Lợi

MOSCOW - Ngoại trưởng Nga nói : vụ ám sát cựu điệp viên Nga đầu tháng qua làm lợi chính phủ của Thủ Tướng Theresa May, vì gây phân tâm về tiến trình Brexit khó khăn và phưc tạp – trong buổi họp báo đầu tuần, ngoâi trưởng Sergey Lavrov giải thích : nội các May đang cảm thấy bất an vì không thể thực hành các hưá hẹn về các điều kiện để ly thân với Liên Âu.London đuổi viên chức ngoại giao Nga về nước và Moscow trả đũa. UK tố cáo Nga mưu sát cha con ông Skripal bằng độc chất cũng là vũ khí hoá học do quân đội Nga phát triển.Ông Lavrov cả quyết : chuyên gia và 1 số nhà lãnh đạo ngoại quốc nêu nghi vấn với tố giác của UK – ông Lavrov phàn nàn : chính quyền May không cho phép thăm Yulia Skripal, là công dân Nga, đang đuợc cứu chữa trong bệnh viện.Tin tức xác nhận bệnh tình của Yulia thuyên giảm nhanh – ngoại trưởng Lavrov tỏ ý hy vọng tình hình sức khoẻ của ông Sergei Skripal cũng sẽ tăng tiến tương tự.