Petrus Trương Vĩnh Ký Vui Xuân Mậu Tuất

Chỉ cần nghe mấy tiếng Pétrus Ký là ai cũng có thể hình dung một trường trung học rất nỗi tiếng, vốn “trấn đóng” ngay trung tâm Sài Gòn, trên đường Cộng Hòa. Hình như, ngôi trường này là ngôi trường đầu tiên, là cái nôi văn hóa miền Nam; nơi đào tạo không biết là bao nhiêu nhân tài phục vụ đất nước! Sau khi "tốt nghiệp" từ ngôi trường nầy, hàng hàng lớp lớp người trai vào Đại Học, tình nguyện vào các quân trường để trở thành cấp chỉ huy tài năng trong quân đội VNCH, biết bao Bác Sĩ, Dược Sĩ, Nhà Giáo, Chuyên Viên kính Tế Tài Chánh, Nhà Báo, Nhà Văn, Nhà Thơ, Học Giả, Chính Trị Gia, Tướng Tá… xuất thân từ ngôi trường mang tên nhà Nhà Giáo dục, Văn Hóa, Nhà Bác Học Pétrus Trương Vình Ký!

Sau ngày mất nước 30-4-1975, ngôi trường thân yêu bị tước bỏ tên nhà Bác Học nổi tiếng Pétrus Trương Vĩnh Ký, trở thành trường Trung Học Lê Hồng Phong! Kể từ ngày đó, các thế hệ trưởng thành từ ngội trường nổi tiếng nhất miền Nam Việt Nam cũng phải gạt lệ giã từ “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo”, để mỗi lần có dịp trở lại trước cổng trường thương mến, đã thành “ Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”…





Thầy Cô dạy Trường Petrus Ký

Hàng hàng lớp lớp Thầy Cô và các “Môn Đệ” xuất thân từ ngôi trường nổi tiếng nầy, đã phải ngậm đắng nuốt cay, bốn phương tám hướng tị nạn, trốn chạy làn sóng người mang cờ đỏ từ Miền Bắc. Từ đó một giãi giang san gấm vóc Việt Nam biến thành chư hầu của cái gọi là Chủ Nghĩa Cọng Sản!

Hầu hết con cháu xuất thân từ Petrus Ký đã tỏa ra khắp thế giới và từng bước xây dựng một hệ thống Ái Hữu Petrus Ký! Đã 43 năm làm thân tị nạn, Đại Gia Đình Petrus Ký đã có được nền móng vững vàng trên quê hương thứ hai.

Thầy Thu đề nghị tổ chức ĐẠI HỘI PETRUS KY 2018

Riêng tại Miền Nam California nắng ấm, Hội Ái Hữu Petrus Ký, có số tuổi cũng xấp xĩ với con số năm tị nạn; đã trưởng thành và qua nhiều nhiệm kỳ, hiện nay Ban Chấp Hành toàn là những gương mặt trẻ đầy tài năng gánh vác. Hàng năm Hội đã tổ chức các cuộc họp mặt, trại hè và cùng với thầy cô chung vui cùng chúc mừng sức khỏe nhau mỗi độ xuân về!

Năm nay, Xuân Mậu Tuất, 2018; một buổi họp mặt dầy ý nghĩa mừng Xuân, Mừng Thầy Cô vui khỏe, mừng Đồng Môn an hòa hạnh phúc và thành công trên mọi phương diện… Đã diễn ra tại Nhà hàng Golden Sea - 9802 W Katella, Anaheim CA 92804. Hình như lâu ngày mới được gặp nhau, các thầy cô thì mừng nhau sức khỏe, bắt tay nhau cười vui hội ngộ. Các Thầy Cô , tính đến bây giờ đều trên “tám bó” nhưng tinh thần và sức khỏe vẫn đáng kinh ngạc: giống như ở tuổi 70!

Đồng Môn Petrus Ký



Nào là cô dạy Quốc Văn Phan Thu Yến – Thầy Vũ Trọng Thu dạy Anh Văn – Cô Hồ Thị Hiệp dạy Sử Địa – Thầy Dương Ngọc Sum dạy Sử Địa – Thầy Nguyễn Hữu Phước, Sử Địa – Thầy Nguyễn Trí Minh, sử địa – Thầy Trần Văn thưởng dạy Toán – Thầy Châu Thành Tích dạy Toán – Thầy Nguyễn Văn Minh, chuyên trị môn Vật Lý. Số đông các Thầy Cô có mặt vui Xuân cùng các Môn Sinh đã là một hiện tượng rất phấn khởi về sức khỏe cùng tinh thần minh mẫn… Các Môn Sinh có mặt thì đủ các lứa tuổi. Có người đã gần 85, có người mới vừa tròn 60. Các thế hệ đồng môn Petrus xem nhau như anh em ruột thịt một nhà; tình thân ái nối kết là băng đeo trên túi áo: “ Hội Đoàn P.Trương Vĩnh Ký”





Văn Nghệ Petrus Ký (Tr Ban BS Ngô Bá Định)

Đặc biệt trong tiệc vui năm nay, Thầy Vũ Trọng Thu, sau khi chúc Tết và chúc Sức Khỏe mọi người, Thầy đề nghị nên có một ĐẠI HỘI PETRUS KÝ TOÀN THẾ GIỚI tổ chức tại miền Nam California nắng ấm. Ban Tổ Chức sẽ do Ban Chấp hành nhiệm kỳ hiện tại phối hợp dự thảo chương trình và thành lập Ban Tổ Chức. Đại Hội có thể được diễn ra trong tháng 9 năm 2018. Toàn thể mọi người có mặt đều hoan hỷ hưởng ứng bằng tràng pháo tay!

Chương trình văn nghệ giúp vui thật là xuất sắc, tuy không tập dợt, nhưng bài hát “Petrus Ký hành khúc” của tác giả Phạm Mạnh Cương, sáng tác năm 1972; được mọi người hát to và rất hùng. Nhiều hợp ca cũng được Ban Văn Nghệ (BS Ngô Bá Định TB) lên sân khấu giúp vui. Không khí thầy trò gặp nhau thật là niềm nỡ khắn khít tình đồng môn.

Cuộc vui rồi cũng tàn, những bắt tay chào từ giã, những hứa hẹn ngày đoàn tụ trong ĐẠI HỘI PETRUS TOÀN THẾ GIỚI sẽ có thể xảy ra đầy phấn khởi vào mùa thu năm 2018. Có người thầm thì bên tai tôi: “Tổ chức lẹ lên kẻo các thầy cô và một số đồng môn của chúng ta không còn kịp chờ đợi được…!

