Gạc Ma, Hun Sen, Hawking, Nghìn Tỷ, Mobifone

Xuân NiệmNhà nước Hà Nôi vẫn dị ứng với các thông tin tưởng niệm trận đánh Gạc Ma, trận hải chiến do Hải Quân Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam năm 1988.Bản tin RFA kể rằng nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh vào ngày 14 tháng 3 bị lực lượng chức năng ở Hà Nội bắt đi trước sự chứng kiến của thân hữu, sau khi bà này đến Tượng Đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội tham gia cuộc tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh vào năm 1988 dưới lằn đạn của Trung Quốc tại bãi đá Gạc Ma, thuộc Trường Sa.Thông tin này được Nhà báo độc lập Huỳnh Ngọc Chênh đăng tải trên facebook cá nhân.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Thủ tướng Campuchia hôm 14/3 đặt câu hỏi về lòng trung thành của đồng minh lâu năm Việt Nam sau khi có thông tin cựu lãnh đạo đảng đối lập Sam Rainsy từng bí mật đàm phán với một cựu Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN với Australia. Ông Hun Sen nói ông sẽ yêu cầu lãnh đạo Việt Nam cung cấp thông tin về việc này.Truyền thông Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Sen đưa ra những phát biểu có phần giận dữ trên khi tham dự lễ khánh thành cầu Kompong Cham-Koh Pen hôm thứ Tư.Bản tin RFI keê rằng hôm Thứ Tư 14/03/2018, tổng thống Rodrigo Duterte thông báo rút Philippines ra khỏi hiệp ước thành lập Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, tòa án hiện đang chuẩn bị điều tra về chính sách bài trừ ma túy của ông.Bản tin BBC kể: Thủ tướng Anh Theresa May nói Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga ở London sau vụ tấn công chất độc thần kinh vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ở thành phố Salisbury hồi đầu tháng Ba.Tuyên bố tại cuộc họp Quốc hội hôm thứ Tư 14/3, bà thủ tướng Anh nói những nhân viên ngoại giao này là "những nhân viên tình báo không khai báo". Họ có một tuần để rời khỏi Anh.Bản tin Sputnik kể: Nhà vật lý học nổi tiếng thế giới Stephen William Hawking qua đời ở tuổi 77, theo báo cáo Bloomberg dẫn đến đại diện của gia đình. Nhà khoa học qua đời vào sáng thứ Tư tại nhà riêng ở Cambridge.Trong bản tuyên bố chung, những người con của ông Hawking ghi nhận rằng cha của họ "là một bác học vĩ đại và là một con người phi thường mà công việc và di sản sẽ trường tồn nhiều năm."Bản tin VietnamNet kể: Hàng chục nghìn tỷ vốn vay ngân hàng “chôn” vào các dự án ngàn tỷ thua lỗ, đắp chiếu, kém hiệu quả của ngành Công Thương chưa biết bao giờ thu hồi hết được. Trong khi đó, lãnh đạo các dự án ngàn tỷ này liên tục xin cơ cấu lại nợ, giảm lãi vay.Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, trong tổng số vốn vay của 12 dự án ngàn tỷ thua lỗ, kém hiệu quả ngành Công Thương thì vốn vay các ngân hàng trong nước hơn 41.800 tỷ đồng, trong đó vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là hơn 16.800 tỷ đồng và vay nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là 6.617 tỷ đồng, còn lại là của các ngân hàng thương mại nhà nước khác như Vietinbank, BIDV,...Bản tin Zing trích sách “Tiếng Việt, Văn Việt, Người Việt” của GS Cao Xuân Hạo:“...Nếu gọi con gái bạn mình bằng quý nữ chẳng hạn là lố lăng, thì gọi một người đàn bà bằng đồng chí gái hay y tá gái cũng lố lăng không kém. Thủ tướng gái không bằng nữ Thủ tướng. Nhưng đầy tớ gái lại hơn nữ đầy tớ. Ngài Tổng thống và vợ không bằng Ngài Tổng thống và phu nhân, nhưng thằng Út nhà tôi và phu nhân lại không bằng thằng Út nhà tôi và vợ nó. Nói chung, những sự kết hợp không tương thích đều cho những kết quả xấu"...”Báo SGGP kể: Japonica có thể trở thành gạo xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.Theo nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dù loại gạo giống Japonica chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu xuất khẩu gạo nhưng đã phát triển mạnh thời gian qua, đạt 4,4% vào năm 2017 và có khả năng trở thành một trong những chủng loại gạo xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thời gian tới.Báo Tuổi Trẻ kể: Vụ MobiFone mua cổ phần AVG: 6 người nhận hơn 8.051 tỉ...Trong thương vụ MobiFone mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG), các cá nhân nhận đa số (khoảng 8.051 tỉ đồng) trong tổng giá trị của thương vụ là 8.889,8 tỉ đồng....Công ty AVG được thành lập từ năm 2008, đăng ký trụ sở chính tại 324 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, công ty có hai chi nhánh tại TP.SG và Hà Nội....Khi PV tìm tới địa chỉ 324 đại lộ Bình Dương thì thấy đây là trụ sở của Bưu điện tỉnh Bình Dương. Phía ngoài đường không thấy bảng hiệu nào của Công ty AVG.Đại diện Bưu điện tỉnh Bình Dương cho biết Công ty AVG chỉ dùng địa điểm này để đăng ký, nhận thư từ liên lạc...Bản tin ANTV kể về chiến dịch: Vẽ trang trí lên nắp cống ở trung tâm TP.SG.Ngày 12.3, hơn 100 nắp cống thoát nước tại thành phố Sài Gòn đã được nhân viên công ty thoát nước đô thị vẽ tranh trang trí lên bề mặt.Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, những bức tranh sinh động đã thay thế cho những nắp cống xù xì trước đó. Việc vẽ tranh lên nắp cống cũng được đông đảo người dân ủng hộ. Với việc vẽ tranh lên nắp cống, đơn vị thoát nước đô thị của thành phố Sài Gòn hy vọng người dân sẽ nâng cao ý thức hơn, không xả rác bừa bãi làm tắc cống thoát nước.Báo An Ninh Thủ Đô kê: Phát hiện rất nhiều trường đại học quốc tế "ảo" cấp văn bằng cho người học Việt Nam.Thông tin về hàng chục nghìn văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận khiến nhiều người có ý định hoặc đang đi du học lo lắng.Theo đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT, con số này không phải là con số thống kê mà chỉ ước tính dựa trên thực tế nhu cầu theo học các chương trình quốc tế, từ bậc cao đẳng đến tiến sĩ....