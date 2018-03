Qatar: Có Bí Mật Trump-Nga, Nhưng Không Giúp Mueller

WASHINGTON - Thương gia George Nader gốc Lebanon và nhà tài trợ của đảng CH đuợc biết với tên Elliott Broidi, mục tiêu điều tra của đoàn Mueller về các quan hệ với nước Arap Emirates (UAE) và với các phụ tá của Trump, cũng có mặt trong các tiếp xúc của Jared Kushner, con rể TT.Nhưng, các giới chức Qatar có thông tin ám chỉ UAE gây ảnh hưởng với Kushner và cộng sự viên của Trump không nhận hợp tác với đoàn Mueller – điều chưa rõ là có phải các viên chức Qatar là nguồn của các tin tức chi tiết đăng báo New York Times gần đây về các hoạt động của Nader và Broidi.Giới chức Qatar tin rằng các quan hệ với UAE và các thương luộng làm ăn với Qatar của Kushner ảnh huởng chủ truơng của Trump ủng hộ cuộc phong toả Qatar của các nuơc tại bán đảo Arap phát sinh trong năm qua.Một phái bộ Qatar đến Washington hồi cuối Tháng 1 và đầu Tháng 2 để thảo luận với các giới chức Bạch Ốc về khả năng chia sẻ các quyền lợi an ninh quốc gia - họ nhận thấy các tiếp xúc với ban tham mưu Bạch Ốc là hữu ích, nên không hợp tác với đoàn Mueller, theo các nguồn thông thạo.Với Qatar, sứ quán tại Washington đã xác nhận tuần qua : không cung cấp thông tin cho đoàn Mueller.Giới chức Qatar có tiếp xúc với giám đốc FBI Chris Wray nhưng không chia sẻ thông tin về các thương lượng của Kushner. Mặt khác, Broidi tố cáo Qatar xâm nhạp mạng, trộm e-mail và cung cấp nội dung cho báo chí để hạ uy tín của ông. Broidi là cảm tình viên tích cực gây quỹ tranh cử cho ứng viên Trump và tham gia ban tổ chức lễ tuyên thệ của TT thứ 45. Báo Washington Post tiết lộ : Nader giúp dàn xếp cuộc gặp gỡ của Kushner tại Seychelles đầu năm 2017 và New York Times đưa tin : Kushner mưu định thiết lập “liên lạc cửa hậu” với Nga trong cuộc tiếp xúc tại Seychelles.Giới chức Qatar tin rằng ông Trump lên tiếng ủng hộ phong toả Qatar vì thương luợng giữa gia đình Kushner với đối tác Qatar tan vỡ.Giới chức Qatar có thông tin chi tiết về sự can dự của Nader trong buổi họp giữa thế tử của UAE và các phụ tá của Trump tại Trump Tower vào Tháng 12-2016 có mặt cố vấn Kushner, cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn và cố vấn chiến luợc Steve Bannon.