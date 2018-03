Đồng Minh Tìm Kiếm Miễn Thuế Thép, Nhôm Nhập Cảng Mỹ

BRUSSELS/TOYKO - Các đồng minh từ Đông Bắc Á tới Australia và châu Âu xếp hàng tìm kiếm miễn trừ thuế suất 25% với thép và 10% với nhôm nhập cảng Hoa Kỳ tiếp theo công bố ngày 8-3 của chủ nhân Bạch Ốc.Kỹ nghệ thép và nhôm tại Hoa Lục đã hô hào Beijing trả đũa tương xứng.Liên Âu và Nhật cùng khẳng định: đồng minh không bao giờ đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.Đã từ lâu, TT Trump xác nhận mậu dịch không công bằng, đặc biệt với Trung Cộng, phải giải quyết để thoát hậu quả là thiếu hụt ngân sách triền miên.Brazil và Canada là 2 nhà sản xuất thép lớn nhất cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ muốn có tên trong danh sách ngoại lệ, tương tự yêu cầu của Argentine.Tại Tokyo, chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga tuyên bố trong buổi họp báo thường nhật “Các chuyến hàng thép và nhôm đưa tới Hoa Kỳ không gây ra nguy cơ chống lại an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”.Tại Brussels, ủy viên mậu dịch Cecilia Malmstrom tuyên bố “EU không thể là đe dọa an ninh Hoa Kỳ nên chúng tôi trông đợi sự miễn trừ”– bà nhấn mạnh: sẵn sàng khiếu nại với WTO và trả đũă trong 90 ngày. Thủ Tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng hậu thuẫn bà Malmstrom. EU nhắc nhở Trump: các biện pháp trả đũa làm trầm trọng thêm “đại suy thoái thập niên 1930” và khủng hoảng tài chính 2008-2009 làm mất hàng chục ngàn việc làm khi Washington tính thuế suất phạt với thép nhập cảng từ bên kia Đại Tây Dương.Tại Sydney cùng ngày, Thủ Tướng Turnbull nói rõ “Không có lý do để cưỡng chế thuế suất cao với thép do Ausytralia sản xuất”.Với Beijing, Bộ thương mại khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp.