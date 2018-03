Phi, Thái Độc Tài Kiểu Riêng

MANILA/BANGKOK -- Quốc tế chẳng là cái áp lực gì hết, đối với nhiều quốc gia Đông Nam Á, kể cả Philippines và Thái Lan. Khỏi cần nói tới Việt Nam.Bản tin VOA ghi rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông sẽ không hợp tác với các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc đang xem xét những vụ giết người ngoài vòng pháp lý đã được thực hiện dưới quyền cai trị của ông.Đó là phản ứng của ông Duterte sau khi chính phủ Philippines tuyên bố Manila sẵn sàng dón tiếp một Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tới Philippines để tìm hiểu một loạt vụ giết người xảy ra trong khuôn khổ của chiến chống ma túy của ông Duterte.Ông Duterte nói:“Khi báo cáo viên về nhân quyền hay là gì gì đó tới đây, thì lệnh của tôi cho quý vị là, đừng trả lời… Họ là ai, ông là ai mà đòi can thiệp vào cách tôi điều hành đất nước tôi chứ?”Ông Duterte trong thời gian qua là người chỉ đạo một chiến dịch diệt trừ các hoạt động ma túy mà các tổ chức giám sát nhân quyền nhận định là cấu thành các tội ác chống nhân loại.Bản tin ghi về một thống kê: Cảnh sát Philippines cho biết họ đã giết chết hơn 4000 nghi can buôn bán ma túy, nhưng các nhóm nhân quyền nói rằng số tử vong vượt quá 12,000 người.Trong khi đó, bản tin RFI ghi về tình hình Thái Lan rằng ngay trong ngày đăng ký đầu tiên hôm 02/03/2018 tại Bangkok, có đến gần 40 đảng chính trị mới thành lập làm thủ tục tham gia cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào đầu năm 2019. Đây là lần đầu Thái Lan tổ chức bầu cử, sau vụ quân đội đảo chính năm 2014.Ủy Ban Bầu Cử Thái Lan cho AFP biết, đã có 38 đảng đăng ký tham gia. Có thể kể đảng Dân Chủ Xiêm, đảng Đoàn Kết Thái Lan…với các biểu trưng (logo) mới và hầu hết những người đứng đầu chưa từng tham chính. Chủ tịch các đảng này xuất thân từ giới doanh nhân, giảng viên đại học, và cũng có những đảng do nông dân thành lập, thậm chí có cả một ngôi sao YouTube.Hạn chót đăng ký cho các đảng là cuối tháng Ba, và Ủy ban bầu cử có 30 ngày để xét duyệt. Tập đoàn quân sự cầm quyền từ bốn năm qua vẫn chưa ấn định ngày bầu cử cụ thể, nhưng cho biết trễ nhất là tháng 02/2019.Gần 20 năm qua, đời sống chính trị Thái Lan do đảng Puea Thai thống trị. Đảng này chiến thắng tất cả các cuộc bầu cử từ năm 2001, nhưng nay đang yếu đi vì các thủ lãnh là bà Yingluck và ông Thaksin Shinawatra đang phải sống lưu vong.Bản tin ghi nhận về tình hình: “Từ khi lên nắm quyền, giới quân nhân luôn lo ngại gia tộc Shinawatra quay lại. Trên thực tế, sau vụ đảo chính năm 2006, gia đình Shinawatra cũng đã thắng cử ngay sau đó. Lần này bên quân đội chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Theo Hiến Pháp mới, họ có quyền kiểm soát Quốc Hội, và Thượng Viện hoàn toàn được chỉ định.”