Santa Ana: 1 Phụ Nữ Bắt Cóc 1 Bé Gái Ban Ngày, Bị Lộ

SANTA ANA, Calif. —Bạn có con em còn đi học ở bậc tiểu học và trung học ở Quận Cam? Hãy coi chừng nạn bắt cóc trẻ em.Một phụ nữ đã cứu được một bé gái 12 tuổi thoát khỏi một nữ nghi can ghìm giữ trong một vụ bắt cóc hôm Thứ Tư 21/2/2017.Anthony Bertagna, cảnh sát Santa Ana, nói rằng phụ nữ tốt bụng cứu em bé này muốn ẩn danh, “Bà ta thấy nghi ngờ, liền ra tay cứu ngay. Chúng tôi tin rằng nhờ hành động kịp thời, bà ta đã cứu bé gái khỏi bị bắt cóc.”Khoảng 7:45 giờ sáng, bé gái Amy Martinez đang đi bộ trên đoạn phố 1100 của đường South Main Street về hướng trường cơ sở cấp 2 Lathrop Intermediate School thì một phụ nữ vô gia cư nắm lấy cô bé.Ông Bertagna kể, “Nghi can vòng một tay ôm choàng cô bé và lôi cô bé đi.”Một phụ nữ lái xe gần đố, thấy bé Amy hốt hoảng, và “bản năng người mẹ làm bà phản ứng ngay,” theo lời Bertagna.Người phụ nữ tốt bụng liền tấp xe vào sân đậu góc tây bắc ngã tư McFadden Avenue và Main Street, vặn kính xe xuống và kình nữ nghi can, lúc đó nữ nghi can còn đang ôm ghì bé gái.”Cảnh sát kể rằng phụ nữ tốt bụng nhìn vào em bé và nói, “Con có sao không? “rồi la hét toáng lên, “Bé gái là của tôi. Trả bé gái cho tôi.”Rồi phụ nữ tốt bụng kéo bé gái vào xe, chở tới trường Lathrop Intermediate và điện thoại cho cảnh sát, kể về nghi can.Mẹ của bé Amy là bà Sandra Martinez, nói rằng bà kinh hoàng khi nhân viên nhà trường kể chuyện bé gái thoát nạn bắt cóc. Nhưng nói thêm, “Những người khác cũng thấy bé gái dãy giụa, vậy mà họ không phản ứng, chỉ trừ bà tốt bụng này.”Cảnh sát đã bắt nữ nghi can Claudia Hernandez-Diaz, 34 tuổi, vì tình nghi bắt cóc.Mẹ bé gái nói, từ ngày mai là phải đi kèm đưa đón bé tới trường, không để đi một mình.