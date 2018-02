Cây Cảnh, Lửa Cháy, Vườn Hoa, Thổi Cơm, Chùa…

Xuân NiệmTết ồn ào, vui lễ hội, nhậu tưng bừng, du lịch tăng vọt, và tai nạn cũng tăng.Báo Pháp Luật ghi rằng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu hoa, cây cảnh (bao gồm dạng củ, cây, cành...) của Việt Nam trước dịp Tết Nguyên đán năm 2018 (từ ngày 1-12-2017 đến 31-1-2018) đạt kim ngạch 18 triệu USD, tăng mạnh 47% so với dịp Tết năm ngoái.Các thị trường cung cấp hoa, cây cảnh sang Việt Nam có kim ngạch tăng mạnh như Hà Lan với hơn 5 triệu USD, tăng 76%; Trung Quốc đạt 3,6 triệu USD, tăng 80,8% so với dịp Tết năm ngoái.Bản tin Soha/Tri Thức Trẻ ghi nhận: Căn nhà 2 tầng bị lửa thiêu rụi ở Sài Gòn ngày mùng 5 Tết.Vụ cháy xảy ra ở căn nhà 2 tầng tại quận Bình Thạnh, TP.SG vào sáng 20/2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán 2018) khiến cho nhiều người hoảng sợ, nhiều tài sản bị thiêu rụi.Bản tin Kênh 14 kể: Vào ngày mùng 4 Tết, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã thu hút hơn nghìn lượt khách kéo về tham quan, du xuân. Vì lượng khách đông đúc đã khiến nhiều cảnh quan bị phá hoại, trong đó có vườn hoa tulip, hoa hồng được trồng để trang trí dịp Tết.Theo đó, nhiều người thích thú trước vẻ đẹp của hàng nghìn bông hoa đã vô tư vào giữa vườn để chụp ảnh lưu niệm. Sau khi ghé chân, nhiều bông hoa đã ngã rạp do bị giẫm đạp.Báo Tiền Phong kể: Các điểm du lịch cháy phòng, kẹt xe sau Tết…Du khách cùng nhau đổ về các điểm du lịch dẫn đến tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, nhà nghỉ, khách sạn cháy phòng từ trong Tết... Từ chiều mùng 3 Tết, các điểm du lịch nổi tiếng như Tam Đảo, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ... đều trong tình trạng quá tải vì lượng du khách đổ về đông.Báo Thanh Niên kể: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), vụ hoa Tết được tính từ ngày đầu tháng 12.2017 cho đến cuối tháng 1.2018 cho thấy số lượng nhập khẩu hoa, cây cảnh từ Trung Quốc tăng mạnh. Thống kê sơ bộ từ ngày 1.12.2107 đến ngày 31.1.2018, Việt Nam đã chi 3,6 triệu USD để nhập khẩu các loại hoa, cây cảnh từ Trung Quốc, tăng trên 60% so với cả vụ Tết năm 2017 (trên 2 triệu USD).Báo Hà Nội Mới kể: Hội thổi cơm thi độc đáo diễn ra vào ngày 19-2 (mồng 4 Tết) tại Đình làng Kim, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội thu hút nhiều người dân tham dự.... thổi cơm thi vừa có ý nghĩa truyền thống là để có cơm nhanh cho binh sĩ kịp ăn trước khi lên đường ra trận, đồng thời cũng là một trò vui giải trí trong ngày hội... mỗi đội thi sẽ có 4 người, niêu cơm được cố định bằng các sợi dây thép treo dưới một chiếc gậy dài khoảng 2m. Hai người phụ nữ sẽ gánh 2 đầu gậy, còn lại 2 người khác sẽ đốt lửa vào đáy niêu cơm cho đến khi cơm chín.Báo Đời Sống Việt Nam kể về những ngôi chùa cầu may linh thiêng ở Hà Nội không nên bỏ lỡ dịp đầu năm, trong đó đứng đầu là Chùa Trấn Quốc -- một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất miền Bắc nên đến trong dịp Tết Âm lịch. Chùa nằm trên một hòn đảo ở phía Nam của Hồ Tây. Chùa Trấn Quốc xưa thường là nơi các vua chúa ngự giá đến vãng cảnh và cúng lễ vào những ngày rằm, lễ Tết. Ngày nay, chùa là nơi tấp nập của du khách, phật tử đến lễ để cầu mong những điều may mắn đến với gia đình mình, đặc biệt trong dịp đầu xuân.Báo Tuổi Trẻ kể: Gần 200.000 du khách "check in" Nha Trang dịp Tết và đến sáng mùng 5 tết Mậu Tuất, khách du lịch vẫn nườm nượp đổ về thành phố biển này.Bản tin VnExpress viết: Sốt đất khiến giá đất 24 quận, huyện tại Sài Gòn đồng loạt leo thang năm 2017, trong đó Cần Giờ tăng mạnh nhất, vọt lên 170%.... Cần Giờ thống trị trong top 5 địa phương có giá đất tăng mạnh nhất Sài Gòn, với tỷ lệ tăng giá 167,5%. Các vị trí còn lại lần lượt gồm có: Củ Chi (tăng 140%), Bình Chánh (tăng 85,7%), Gò Vấp (tăng 68,9%) và chốt chặn ở top 5 là quận 12 với biên độ leo thang là 66,69%.Bản tin VTV ghi nhận thống kê từ Sở Y tế TP.SG: trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các cơ sở y tế trên địa bàn TP đã tiếp nhận 16.499 trường hợp khám cấp cứu… trong đó có hơn 400 trường hợp nặng phải nhập viện điều trị và có 5 ca tử vong. Hơn 300 trường hợp ẩu đả phải nhập viện điều trị nội trú và 16 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên. Đáng kể, số tai nạn do pháo nổ đến khám, cấp cứu tăng hơn so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế tiếp nhận hơn 1.642 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thức ăn, ngộ độc do rượu, bia...