U.S. Bancorp Chịu Phạt 613 Triệu Vì Nâng Lãi Suất Tới 1,000%

Công ty mẹ của ngân hàng lớn thứ 5 trên toàn nước Mỹ đã bị thiệt hại với 613 triệu đô la tiền phạt hôm Thứ Năm vì không xem xét kỹ các hồ sơ nghi ngờ -- gồm hang triệu đô la liên hệ tới một tay đua xe và nhà cho vay Scott Tucker.





Ngân hàng U.S. Bancorp, là ngân hàng mẹ của U. S. Bank, đồng ý trả tiền phạt tội hình và dân sự trong các dàn xếp được công bố bởi Văn Phòng Manhattan U.S. Attorneys Office tại New York, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Reserve, và the Financial Crimes Enforcement Network.





Từ năm 2009 tới 2014, U.S. Bank đã giả đặt ra trần cho số cảnh báo được tạo ra bởi các hệ thống kiểm soát hồ sơ khách hàng của họ, theo các giới chức thẩm quyền cho biết. Ngân hàng có trụ sở tại Minneapolis dựa vào số cảnh giác ở các mức thấp, hơn là trên mức nguy cơ trong việc làm hồ sơ cho vay.





Trong biên bản năm 2009, giám đốc về khiếu nại của ngân hàng này đã chỉ trích rằng các nhân viên được chỉ thị để giám sát những hồ sơ nghi ngờ là “phân tán mỏng một cách nguy hiểm.” Cảnh báo đã bị bỏ lờ khi ngân hàng gặp khó khan từ Văn Phòng Comptroller of the Currency, theo các giới chức cho biết.





Sự kiểm soát lỏng lẻo đã giúp Tucker, một khách hàng của U.S. Bank là người bị kết án hơn 16 năm tù hồi tháng trước vì điều hành cơ sở cho vay trên mạng 3.5 tỉ đô la bất hợp pháp đã cho vay hàng ngàn khách hàng với lãi suất cho vay cao tới 1,000%.