Mỹ: Cắt Xẻ Xác Chết Bán Cho 45 Quốc Gia

WASHINGTON - Bộ phận cơ thể do người chết hiến tặng tại Hoa Kỳ được xuất cảng sang ít nhất 45 nước - thông tấn Reuters cho hay: nhu cầu là cao tại các nước hạn chế việc phân thây hay bán bộ phận người chết vì tôn giáo hay tập tục.Nhưng tại Hoa Kỳ, mọi thứ có thể bán để thu lợi.Phóng viên điều tra xác nhận: tàu buôn giuơng hiệu kỳ Hong Kong rời bến Charleston (South Carolina) ngày 20-7 với hàng ngàn containers. Tờ khai của chuyến hàng chở sang châu Âu ghi: 6000 pound bộ phận cơ thể người trị giá 67,200 MK chứa trong container đông lạnh do hãng MedCure (bản doanh Portland, Oregon) cung cấp. Hãng này bán hay cho thuê 10,000 bộ phận cơ thể người hàng năm, theo tài liệu nội bộ. MedCure cũng xuất cảng loại hàng hoá này tới 22 nước khác bằng phi cơ hay xe vận tải.Nhà báo xác nhận: Hoa Kỳ không có luật kiểm soát mua bán bộ phận xác chết – nên MedCure đã phát triển thương vụ đặc biệt này từ 1 thập niên. Phóng viên gọi “món hàng” này là Made in America mà không nước nào có thể bảo đảm nguồn cung thích ứng và đáng tin cậy hơn !!!Đa số người hiến tặng đã ký giấy tờ thỏa thuận - nhưng, nhiều thân nhân không thể tưởng tượng người thân của họ bị phân thây gửi đi bốn phương trời.Các chuyến hàng của MedCure đã trở thành đối tuợng điều tra của chính quyền liên bang - từ Tháng 11, FBI bất ngờ khám xét bản doanh MedCure. Nguồn tin tin cậy tiết lộ: mục tiêu là thông tin về xuất cảng bộ phận xác chết.Trong năm qua, Reuters đưa tin: kỹ nghệ khai thác tử thi hiến tặng là lỏng lẻo đến mức ai cũng có thể mua hay cho thuê hợp pháp.Nhưng, chính quyền Hoa Kỳ hành xử quyền giám sát về bộ phận cơ thể xuất nhập cảnh – trong tháng qua, nhà chức trách Detroit đưa ra toà 1 người môi giới tên là Arthur Rathburn tồn trữ bộ phận tử thi trong các điều kiện thiếu vệ sinh – Rathburn bị FBI chú ý trong các vụ chận xét hàng hoá qua lại biên giới của International Biological thuộc chủ quyền Rathburn. Bồi thẩm đoàn kết luận: Rathburn lưà dối khách hàng với những bộ phận cơ thể gây nhiễm viêm gan C hay HIV. Rathburn cũng bị truy tố về vật liệu độc hại như thủ cấp người chết mắc bệnh phổi.Vụ án này làm tăng quan ngại về các thương vụ đe dọa sức khoẻ công chúng.Lập luận của 5, 6 nhà môi giới là chính quyền nên làm rõ các quy định.Tại Oaklahoma, nhà môi giới Alyssa Hrrison làm việc cho United Tissue nói “Nhiều quy định là không rõ ràng hay mâu thuẫn với quy định của cơ quan khác”.MedCure là dịch vụ khai thác xác chết thành lập năm 2005, từng thực hiện nhiều chuyến hàng lớn, gồm ít nhất 6 container chở bằng đường biển sang Hoà Lan trong năm 2012. Chuyến đầu tiên rời cảng Tacoma Tháng 7-2012 trị giá gần 260,000 MK.