Cây Đổ, Học Phí, Từ Thiện, Đường Sắt, Ba Lan...

Xuân NiệmĐi lại trên đường phố nhớ coi chừng... Cây đổ có khi là bình thường, ngay cả ở giữa Sài Gòn.Báo Pháp Luật Plus ghi nhận chuyện ở Sài Gòn: Rạng sáng 8/2 một cây xanh trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh bất ngờ bật gốc, đè vào 2 người và phương tiện đang lưu thông.Bản tin Infonet kể chuyện gây gỗ ở Sài Gòn: Ẩu đả sau khi ăn tất niên, 1 người tử vong.Công an huyện Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.SG dang điều tra vụ giết ngườI xảy ra tại một phòng trọ thuộc tổ 9, ấp Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.Bản tin VietnamNet kể: Nợ hơn 1 tỷ học phí, gần 400 sinh viên có nguy cơ bị hủy học.Gần 400 sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM bị hủy học phần do nợ hơn 1 tỷ học phí.Danh sách này vừa được Trường ĐH Kiến trúc TP.SG công bố chiều 7/2/2018. Thông báo cho biết, căn cứ vào quy định học vụ theo tín chỉ và tránh trường hợp sinh viên đăng ký học phần nhưng không học và bị ghi nợ.Báo Nghệ An kể: Nữ sinh sư phạm mở gian hàng Tết lấy tiền làm từ thiện.Hòa chung không khí đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên khắp mọi miền xứ Nghệ, nhóm Nữ sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã mở gian hàng từ thiện với chủ đề “Hương sắc Tết mọi miền xứ Nghệ”.Bản tin RFA viết: Việt Nam cần hoãn phiên xử 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đồng thời điều tra xem các hành động của công an nhằm vào những tín đồ này được thực hiện có phải do phân biệt đối xử hoặc đàn áp tôn giáo hay không.Đây là nội dung được Tổ chức Theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đưa ra ngày 8/2/2018, một ngày trước khi phiên xử 6 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo được dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang.Bản tin VOA viê: Kế hoạch về một tuyến đường sắt nối thành phố Bavet ở tỉnh Svay Rieng của Campuchia với TP SG ở Việt Nam đã được công bố trong tuần này, theo Khmer Times.Tờ báo này đưa tin rằng, trong cuộc gặp với ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, Bộ trưởng Giao thông Campuchia Sun Chanthol nói rằng hai chính phủ đang cân nhắc việc thiết lập một tuyến đường sắt giữa hai nước, và sẽ cùng hợp tác để thu hút nguồn vốn của tư nhân.Trang BBC có bài của nhà báo Mạc Việt Hồng viết từ Ba Lan: Nhiều người Việt rủ nhau sang làm giấy tờ Liên Âu... không ít quan chức dầu khí, ngân hàng, doanh nhân hay người có tên tuổi trong giới showbiz cũng tranh thủ làm thẻ ở Ba Lan để tiện bề đi lại.Họ cũng không loại trừ khả năng sang định cư hẳn, khi có khó khăn hoặc biến động ở Việt Nam, theo một phiên dịch viên tuyên thệ làm dịch vụ giấy tờ cho hay.Báo Tuổi Trẻ ghi nhận rằng ở nước ngoài: rất khó có được 'ghế' giáo sư.Ở các nước phát triển, không có việc phong giáo sư vô tội vạ mà phải căn cứ vào số ghế giảng dạy tại mỗi khoa, và tuyệt đối không có việc phong theo chu kỳ....GS ở Đức được gọi là già nhất thế giới! Mỗi chuyên ngành chỉ có một GS đứng đầu. Do đó, không hiếm những học giả trẻ hơn, giỏi hơn nhưng không thể trở thành GS, đành "chờ thời" - khi có ghế trống.Báo Nhịp Sống Kinh Tế kể về kinh tế Đà Nẵng: Lũy kế đến nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư 249 triệu USD, sử dụng 34,6ha đất, trong đó có 3 dự án FDI 100% vốn Nhật Bản và 7 dự án trong nước.Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cho biết, dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng có tổng mức đầu tư hơn 8.841 tỷ đồng với quy mô diện tích bao gồm Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và Khu phụ trợ là hơn 1.500 ha.Bản tin Kênh 14 kể chuyện xe Hà Nội: Khoảng 16h45 chiều ngày 7-2, tại đoạn đường trước cổng trường THCS Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, một chiếc xe ô tô mất lái tông vào cột đèn ven đường rồi lật ngửa giữa đường.... Hậu quả, lái xe bị gãy tay, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.VTC kể chuyện: Hàng loạt cô gái trẻ nhập viện vì nghiện facebook, bác sĩ tâm thần ra 'cảnh báo đỏ'...TS.BS Tô Thanh Phương (Phó Giám đốc, Trưởng Khoa cấp tính nữ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) ra 'cảnh báo đỏ' của hội chứng trầm cảm, tâm thần khi dùng điện thoại, mạng xã hội quá nhiều.Báo Giáo Dục VN kể: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018, thầy giáo Kiên Trung bày tỏ nỗi bức xúc với cách luyện "gà nòi" khiến cả thầy và trò đều vất vả chạy đua như hiện nay.Đồng thời, thầy cũng nhấn mạnh đến việc cần loại bỏ những tiêu cực do áp lực vì bệnh thành tích.Báo Người Lao Động nêu quan ngại: Xe ôm công nghệ đang khiến giới trẻ Việt 'lụi tàn'?Nhiều người đang lo lắng rằng, việc ngày càng trẻ hoá đội quân áo xanh chính là khơi nguồn cho việc lụi tàn của một thế hệ Việt. Có ý kiến đánh giá công việc này đang khiến người trẻ thụ động, không thích vươn lên, không thích phát triển, trì trệ và yêu thích sự an toàn.Báo Lao Động kể: Phóng sinh là một hành động nhằm cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam nhốt và trao cho chúng cơ hội tiếp tục sống. Tuy nhiên, nhiều người đang thiếu hiểu biết về việc phóng sinh dẫn tới đẩy nhiều sinh vật đến nguy cơ chết thảm....không ít loài đã chết sau khi được phóng sinh. Những con chim trời đang tự do bay lượn thì bị người ta bẫy và bán cho những người đi phóng sinh. Vòng luẩn quẩn bắt rồi thả rồi lại bị bắt khiến những con chim tội nghiệp chết dần chết mòn.Bản tin Vinanet viết: Trong năm 2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày từ thị trường Trung Quốc chiếm tới gần 38% trong tỏng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với gần 2,05 tỷ USD, tăng 9,7% so với năm trước đó. Nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 13,9%, đạt 753,27 triệu USD, giảm 4,7%; từ Đài Loan 482,81 triệu USD, chiếm 8,9%, tăng 3%; từ Mỹ 356,02 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng 23,4%.