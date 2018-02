Iran: Cầm Gươm Xông Vào Phủ TT

TEHRAN - Lính của đơn vị phòng vệ Phủ TT Iran bắn bị thương 1 người đàn ông cầm guơm tìm cách xông vào toà nhà – chưa rõ danh tính của nghi can 35 tuổi trúng đạn ở đùi. Thông tấn IRNA cho hay nghi can là con người có vẻ sẵn sàng bạo động thí mạng với y phục toàn trắng tìm cách vuợt qua tầng thứ nhât trong hệ thống kiểm soát an ninh 5, 6 tầng. Phó thị trưởng Nasj-Hamedani của Tehran nói : y đã bị cảnh cáo và bị bắn, theo tường thuật của các thông tấn Fars và Tasnim.