Sơ Lược Về Sách “Fire and Fury”: “Lửa và Cuồng Nộ: Bên Trong Toà Bạch Ốc Của Trump”

Bìa sách “Fire and Fury”.Thành Lacey(viết theo Wikipedia – January 2018)Quyển sách này được phát hành đầu năm nay bởi Michael Woff kể chi tiết những lề thói sinh hoạt của TT Hoa kỳ Ô. Trump và nhân viên của ông ta trong kỳ vận động bầu cử năm 2016 và sinh hoạt trong Toà Bạch Ốc. Cuốn sách mô tả nhấn mạnh vào những lề thói của Trump, những tương tác cách hổn loạn giữa những nhân viên trong Toà B.Ốc và những bình phẩm đánh thấp gía trị về gia đình Trump của Trưởng Ban Chiến Lược Toà B.Ốc là Steve Bannon. Ô.Trump bị miêu tả là bị coi thường bởi nhân viên trong Toà B.Ốc và điều này dẫn tới việc Woff phát biểu là : “ 100 phần trăm những ngưừi làm việc chung quanh ông ta ‘ tin là Trump không xứng hợp với địa vị mình.’ ”Đề tựa của quyển sách, gồm 336 trang, lấy từ lời phát biểu của Trump về cuộc đối đầu căng thẳng với Bắc Hàn. Quyển sách bán c hạy nhứt , best seller, sau khi vài đoạn trong sách được đưa lên e-book, audiobook trên Amazon.com và Apple iBooks Store ngày 03, tháng Giêng. Vào ngày 04 tháng Giêng, luật sư của Trump gởi thư yêu cầu tác giả và nhà xuất bản phải đình bản nhưng NXB: Henry Holt and Company không buồn để ý đến lời đe doạ của Trump cứ in sách ra ngày 5 tây. Và ngày 8 tây đã bán và nhận số đặt sách được hơn một triệu cuốn.Tình tiết bên trongTheo như lời của Michael Woff thì khi Woff tìm gặp Donald Trump để viết một quyển sách về nhiệm kỳ làm tống thống của ông ta , Trump đồng ý cho Woff được vào Tòa B.Ốc vì ông ta thích bài báo mà Woff đã viết về ông ta hồi tháng Sáu năm 2016 cho báo The Hollywood Reporter.Bắt đầu hồi giữa năm 2016, Woff phỏng vấn nhân viên vận động và chuẩn bị chuyển tiốp tranh cử, sau khi Trump mhiệm chức và thi hanh chức vụ tổng thống năm đầu của ông ta thì Woff được cho phép ra vào khu Cánh phía T ây hay West Wing của Toà B.Ốc để nghiên cứu tìm tòi cho quyển sác của mình qua những cuộc phỏng vấn và như là một “người theo dỏi âm thầm”. Woff cho biết mình làm hơn hai trăm cuộc phỏng vấn với Trump và các cộng sự viên kể cả những nhân viên cao cấp và được phép chứng kiến nhiều cuộc họp tại Toà B. Ốc mà không chịu sự kiểm soát, nhờ đó mà Woff có mặt trrong ngày Trưởng Tình Báo James Comey bị bãi nhiệm. Khởi đầu Woff lấy tên cho sách mình là : “Cuộc Chuyển Tiếp Vĩ Đại: 100 Ngày Đầu của Chánh Quyền Trump” làm cho người trong Toà B. Ốc tưởng là cuốn sách viết có lợi cho chánh quyền Trump.Nội dung sáchSau đó, Woff chọn tên cho quyển sách sau khi nghe Trump dùng từ “ Lửa và cuồng nộ – Fire and Fury ” khi nói về xung đột với Bắc Hàn. Theo quyển sách thì không ai trong ban vận động tranh cử hy vọng thắng trong lần bầu cứ hồi năm 2016 kể cả Donald Trump (nghe có lời nói là ông ta không muốn thắng cử) và bà vợ. Donald Trump Con nói cha của mình “ trông giống như ông bị thấy ma” khi biết là mình đắc cử còn bà vợ Melania thì “ rơi nước mắt – không thấy vui mừng.”Nhiều câu nói được dẫn ra gây nhiều tranh cải nhứt là từ Steve Bannon, trưởng ban hành chánh của ban vận động tranh cử cho Trump vào những tháng cuối và là Trưởng Ban Chiến Lược từ tháng Giêng đến tháng Tám, 2017. Bannon cho là cuộc nói chuyện trong thời gian tranh cử này của Donald Trump Con và Jared Kushner, người con rể, với các viên chức Nga là “phản quốc” và “ không yêu nước”, và cho Ivanka Trump, người con gái, là “ đần độn.” Và khi đề cập đến Ban Điều Tra Đặc biệt do Robert Mueller phụ trách, Bannon nói là: “Họ sẽ đập Donald Con bể nát như một quả trứng trên đài TV quốc gia.” Bannon cũng nói là cuộc điều tra của Mueller sẽ làm lộ ra vụ rữa tiền dính tớí Kushner từ số nợ mà anh chàng này mượn từ Deutsche Bank để gia đình làm ăn. Bannon còn nói là luật sư tên Marc Kasowitz để ‘cứu’ Trump “ra khỏi tất cả vụ bị ‘dính cựa’ ... trong khi tranh cử – chắc phải còn cả trăm phụ nữ bị nữa? ... Kasowitz lo trót lọt hết.”Woff nói bản thân Trump bị coi như (xin tạm dịch) “ quá là dốt nát” – wide-ranging ignorance, sic. Ví dụ như người ta được biết là cố vấn trong kỳ tranh cử là Sam Numberg, cố gắng giải thích Bản Hiến Pháp Hoa kỳ cho Trump nhưng tới Tu Chính Án Thứ Tư thì đành chịu thua. Woff cũng nói là Kushner và Ivanka Trump bàn tính để đưa Ivanka ra tranh cử tống thống.(!)Lời phê bình về “ Fire and Fury”Trong giờ bình luận PBS NewsHour, David Brooks nói trong quá khứ người ta biết là Woff không kiểm chứng các sự kiện và “ tôi rất nghi ngờ về bất cứ điều gì viết trong sách này. Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh thì sự việc trong sách xác nhận những gì chúng ta đã biết. Và tôi nghỉ là đa số cho là ông tống thống không xứng với chức vụ. Họ quả là xem ông ta như một đứa trẻ.” Bình luận gia Mark Shields cũng đồng ý về điều này.Người viết tiểu sử về ông Trump là Michael D ‘Antonio xác nhận đúng về chân dung khái quát vầ ông này , theo như sự hiểu biết của mình và của các người khác, nhứt là khi ta chú ý vào những chi tiết có liên quan đến tầm trí nhớ ngắn hạn, vấn đề có ác cảm với phụ nhữ và tôn sùng chủng tộc da trắng của ô. Trump ...D’Antonio thêm là sự diển tả của Woff về những người chung quanh Trump đưa ra “một hình ảnh đáng tin cậy”. Ông chỉ trích lối hành văn “ba xu” của Woff và nhắc nhở độc giả nên đặt dấu hỏi khi đọc nhưng kết luận rằng “ đáng đọc” và đáng cho các tác giả trong tương lai nên lưu tâm... Những miêu tả quá lố trong sách sẽ làm giãm đi sức ảnh hưởng của nó và hậu quả là sẽ đưa đến sự sai lệch về lịch sử. “Hai bình luận gia Jim VandeHei và Mike Allen của tờ Axios viết là có nhiều phần trong sách này là sai, cẩu thả và không tin được nhưng có hai điều hoàn toàn đúng là khi nhận xét “ ôngTrump là mốt tổng thống bốc đồng, không biết tự chế” cũng như nhận xét là một vài viên chức trong Toà B. Ốc đánh giá thấp Ô. Trump.Mick Brown của tờ Telegraph cho là sách này “ thật nóng bỏng, gây kích thích mạnh và hoàn toàn đi đúng vào chủ đề.” Davis Sezton của tờ London Evening Standard viết đây là một phơi bày về chính trị đáng đọc và “sẽ trở thành một tài liệu chính yếu trong chín tháng đầu tiên của chức vụ TT của Ô. Trump.” ...Chỉ ghi ra đây vài ý kiến trong số thật nhiều phê bình về quyển “Fire and Fury” , còn phần nhận xét xin dành cho các bạn sau khi đọc quyển này.//