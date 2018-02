Nam Cali Nhiều Tiệm Đóng Cửa, Trống Chỗ, Chưa Biết Làm Gì; 7000 Tiệm Đóng Cửa Trong Năm 2017, 662 Hồ Sơ Khai Phá Sản

Miền Nam California đang sắp bị một đợt sóng khác về đóng nhiều cửa tiệm, và câu hỏi còn lại là ai sẽ lấp những chỗ trống này?Có rất nhiều chỗ trống để lấp vào. Vào ngày 11 tháng 1, công ty Walmart tuyên bố họ sẽ đóng 63 tiệm trong số các cửa hàng Sam’s Club, gồm một tiệm tại Thành Phố Industry và một nữa tại Stanton. Các cửa tiệm này sẽ đóng vĩnh viễn vào Thứ Sáu. Cả hai nơi đều rộng hơn 100,000 square feet và mỗi nơi có hơn 150 nhân viên làm việc.Chiếc búa nện xuống lần nữa vào tuần trước khi Toys ‘R’ Us tuyên bố sẽ đóng cửa 182 tiệm Toys ‘R’ Us và Babies ‘R’, gồm 14 tiệm tại miền Nam California. 2 tiệm là Toys ‘R’ Us và 7 tiệm là Babies ‘R’ Us và 5 tiệm là tổng hợp. Lịch bán dọn tiệm đã được bắt đầu trong tháng 2 và tất cả các tiệm sẽ đóng vĩnh viễn vào tháng 4.Những công ty đó đã bị mất mặt bằng vì giá thấp và hệ thống giao hàng nhanh của Amazon.Các chuyên gia cho biết làn sóng này chỉ là phần nổi của tảng băng.Gần 7,000 tiệm đã tuyên bố đóng cửa trong năm 2017, theo Fung Global Retail & Technology cho biết. Đó là gồm 358 cửa hàng Sears và Kmart và 138 cửa hàng J. C. Penney. Tuyên bố đóng cửa khác gồm RadioShack (1,470), Payless ShoeSource (700), Gymboree (330), The Limited (250), GameStop (190), và Macy’s, Gap và Staples, mỗi công ty đóng 70 cửa hàng.Trang mạng BankrupcyData.com phúc trình rằng có 662 hồ sơ khai phá sản trong lãnh vực bán lẻ tính tới ngày 27 tháng 12. Nhưng sự việc có thể không ảm đạm như chúng có vẻ là, theo nhà kinh tế Robert Kleinkenz, giám đốc nghiên cứu kính tế cho Beacon Economics.“Có vài điều thú vị đang xảy ra,” ông ấy cho biết tiếp. “Tôi thấy một số trường hợp ở chỗ trống có thể dùng làm nơi thể dục thể thao. Hay là một số thương xá có thể biến thành nhà ở, mà đang rất là cần. Và có thể là một số chỗ nhỏ hơn thì sẽ dùng làm nơi bán lẻ cần sa.”