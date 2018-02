Xin Lỗi, Phần Mềm, Nhà Nứt, Du Lịch, Dao Búa...

Xuân NiệmCó khi xin lỗi cũng là một cách hạ nhục... Như trường hợp công an Phú Quốc muốn người bị bêu tên mua, bán dâm xuất hiện trở lại để được xin lỗi...Báo Pháp Luật kể: Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc lập tổ kiểm tra quy trình công khai hoá, báo cáo cho ban giám đốc.Kế đến là tổ chức tìm 2 người mua - bán dâm bị công khai hoá để tiến hành xin lỗi. Thứ ba là sau vụ việc này, rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng tránh để xảy ra sai sót tương tự."Mấy ngày nay anh em đã nỗ lực đi tìm 2 người bị bêu tên trên vỉa hè để xin lỗi nhưng chưa gặp được..."Giời ạ... Xin lỗi cũng bằng hạ nhục người ta...Bản tin Zing kể: Theo quy hoạch của tỉnh Thừa Thiên - Huế, tượng đài công chúa Huyền Trân cao 9 m cùng một số hạng mục sẽ được xây dựng với kinh phí 130 tỷ đồng tại khu vực cồn Hến....Theo quy hoạch, tại khu vực cồn Hến (giữa sông Hương) thuộc phường Vỹ Dạ sẽ được xây dựng tượng đài Huyền Trân công chúa và tranh lịch sử cùng văn hóa Chăm Pa thuộc loại nhóm A1 với quy mô đầu tư 130 tỷ đồng.Báo Dân Việt kể chuyện Kon Tum: Gần 750 nhà dân bị nứt, ngóng 2 năm chưa được đền bù.Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Kon Tum có chiều dài 23km, đã khiến 744 ngôi nhà của các hộ dân bị nứt toác, hư hỏng nặng nề. Dù chính quyền đã có phương án đền bù nhưng đã 2 năm, người dân vẫn chưa nhận được tiền để sửa chữa nhà.Báo Tuổi Trẻ kể: Công ty an toàn thông tin CyRadar vừa phát hiện ra chiến dịch phát tán phần mềm gián điệp vào hệ điều hành MacOS của một số tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam.Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc CyRadar, cho biết cuộc tấn công bắt đầu bằng các email có các nội dung hấp dẫn và đính kèm tập tin văn bản chứa mã độc hại được gửi tới các nạn nhân. Từ đó, tập tin văn bản độc hại sẽ lợi dụng tính năng Macro của Microsoft Word để bung ra một phần mềm gián điệp chỉ chạy trên hệ điều hành MacOS.Báo Thanh Niên ghi lời Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty du lịch Lửa Việt Tour, nhìn nhận nhân lực ngành du lịch, đặc biệt là hướng dẫn viên, đang thiếu trầm trọng. “Tổng cục Du lịch thống kê năm 2017 nước ta đón hơn 13 triệu lượt khách quốc tế, 7 triệu người Việt ra nước ngoài, nhưng lực lượng hướng dẫn viên quốc tế chưa được 13.000 người, không thể đảm đương lượng khách này và chỉ đáp ứng được 50% thực tế. Trong khi đó, mảng du lịch nội địa càng thiếu. Mỗi năm có khoảng 70 triệu lượt khách Việt đi chơi trong nước, nhưng hướng dẫn viên chưa tới 10.000 người”.Theo ông Mỹ, để đảm bảo nhân lực căn bản, lực lượng hướng dẫn viên nội địa phải tăng 5 - 6 lần trở lên.Báo SGGP kể: Khi đang làm việc tại phòng công chứng, nhiều người phải tháo chạy thoát thân khi một người đàn ông xuất hiện vác theo dao, búa xông vào đập phá.Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 1-2, khi người dân và nhân viên tại Phòng Công chứng Đỗ Văn Tuấn (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đang làm việc thì một người đàn ông xuất hiện vác theo dao, búa xông vào đập phá.Báo Người Lao Động kể: Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết trong năm 2018 cả nước phấn đấu đưa 110.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó, lao động nữ chiếm 40%). ...Năm 2017, cả nước đưa được 134.751 lao động (trong đó, có 53.340 lao động nữ; chiếm 39,6%); vượt 28,3% so với kế hoạch năm và bằng 106,7% so với tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2016.Báo Lao Động kể: Rét đậm lịch sử, hơn 2.000 trâu bò chết rét, dừng gieo mạ khẩn cấp.Theo VTV, hơn 2.000 con trâu bò đã chết vì đói và rét trong những ngày qua, tập trung tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.Trong đó, Cao Bằng là tỉnh có số lượng trâu bò chết nhiều nhất, gần 670 con. Tiếp đó là Lào Cai 440 con, Điện Biên 400 con và Hòa Bình 250 con.Báo Công An Nhân Dân kể: Hơn 1 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam.Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho biết, tháng 1-2018 có gần 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đầu tư vào Việt Nam, bằng 75,9% so với cùng kỳ 2017.Trong đó, vốn FDI giải ngân được 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với năm ngoái.Báo Nghệ An kể: Gần 80.000 phụ nữ ở Nghệ An có nhu cầu sàng lọc trước sinh....Thực tế cũng cho thấy, mỗi năm Nghệ An có khoảng 80.000 phụ nữ mang thai và hơn 50.000 trẻ được sinh ra đời. Tuy nhiên, trường hợp được siêu âm và sàng lọc chỉ chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 30% và hầu hết chưa đáp ứng đúng yêu cầu, kỹ thuật.Câu hỏi nên đưa ra: có phải rằng 30,000 cái bầu bị phá mỗi năm ở Nghệ An?Bản tin VnExpress kể: Những ông đồ tham gia hội chữ Xuân phải qua thi tuyển để tránh viết sai, viết nhầm như trước đây.Hội chữ Xuân Mậu Tuất sẽ diễn ra từ 9/2 đến 25/2 (tức 24 tháng chạp năm Đinh Dậu đến mùng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất) tại hồ Văn, Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.Báo Tin Tức kể: Chiều 31-1, một phụ nữ khoảng 30 tuổi điều khiển xe máy hiệu Attila đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Quá, hướng từ đường Trường Chinh về quốc lộ 1A, khi gần đến đoạn giao với đường Quang Trung (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP HCM), chiếc xe bất ngờ bắt lửa, bùng cháy ở phần đuôi xe.Người phụ nữ vội nhảy khỏi xe tháo chạy thoát thân, trong khi chiếc xe nhanh chóng bị lửa bao trùm.