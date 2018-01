Trump Đòi Công Bố Biên Bản Mật Của UB Tình Báo Hạ Viện

WASHINGTON - Có tin TT Trump nổi nóng với thuộc cấp trên phản lực cơ Air Force One đưa ông từ Davos về nước sau khi biết phụ tá bộ trưởng tư pháp Stephen Boyd khuyến cáo: sẽ là cực kỳ tắc trách để công bố biên bản mật của ủy ban tình báo Hạ Viện do dân biểu Devin Nunes soạn.Biên bản này nêu nghi vấn về các tố giác đưa tới cuộc điều tra “hồ sơ Nga” đã đuợc Bộ tư pháp và FBI giải quyết không thích hợp.Ông Trump nhiều lần đòi công bố biên bản này để chứng minh rằng cuộc điều tra về toa rập là thiên vị, là “tìm bắt phù thủy“ theo cách nói của ông.Thông tấn Bloomberg cho biết ông Trump và chánh văn phòng John Kelly đã nói chuyện riêng với bộ trưởng Sessions và các phụ tá của ông Sessions – bản thân TT Trump đã nhắc nhở bộ trưởng Sessions hãy làm phần hành của mình hay phải bị đánh giá là bất lực. Ông Trump tỏ ra ngày càng hoang mang hơn với Bộ tư pháp mà ông thấy không bằng lòng - tuần qua, có lần ông phàn nàn không biết vì sao các viên chức Bộ tư pháp không làm những việc mà ông yêu cầu.Ý muốn can thiệp của ông với Bộ tư pháp và FBI đã khiến 5, 6 viên chức dọa thôi việc.Đầu tuần này, phó giám đốc FBI Andre McCabe từ chức sau nhiều tháng áp lực – TT Trump đã yêu cầu giám đốc FBI Christopher Wray cách chức ông McCabe từ vài tháng.