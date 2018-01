Mexico: Ứng Viên TT Dẫn Đầu Obardor ‘Quá Nhu Hòa’

MEXICO CITY - Chưa rõ ứng viên tranh cử TT Mexico Andre Manuel Lopez Obardor là lãnh tụ tương tự Hugo Chavez hay Nicolas Maduro của Venezuela – nhưng, ông đang dẫn đầu tỉ lệ ủng hộ của cử tri.Giới phân tích tự hỏi có phải rắc rối đang nảy sinh tại bờ nam sông Rio Grande.TT Trump và TT Putin có hỗ trợ sự nổi dậy của 1 lãnh tụ mị dân trong cuộc tranh cử Tháng 3 tại Mexico không?Hàng loạt phân tích và ý kiến đăng trên các ấn bản của Council on Foreign Relations, The Washington Post, The New York Times, Policico và The Economists đã vận động các ý kiến vào dòng chính của công luận quốc tế, tạo thành tình trạng đồng thuận lưỡng đảng bất ngờ tại thủ đô Hoa Kỳ.Cả phe Clinton như ông Larry Summers và các viên chức cao cấp trong nội các Trump như cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster đã nhanh chóng lên tiếng báo động.Nhưng, ban biên tập của The Nation viết: các nhà phân tích và chính trị gia so sánh ông Obrador với ông Chavez hay với ông Trump là cực kỳ ngu dốt về lịch sử và chính trị của Mexico. Trước hết, lãnh tụ Obrador không chống Mỹ – ngay sau kết quả thắng lợi của ứng viên Trump, lãnh tụ Obrador du hành hơn 12 thành phố lớn của Hoa Kỳ, gồm Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Washington D.C. để bày tỏ tình đoàn kết với di dân Mexico. Các bài viết và phát biểu của lãnh tụ Obrador trong thời gian này phản ảnh sự kính trọng và ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ – ông hô hào hoà hợp, hợp tác, chung sức để phát triển, để mọi người đuợc lợi, vì nếu đối đầu, các bên đều thua. Khi nói tới TT Trump, lãnh tụ Obrador khuyến cáo tránh đối đầu – ông nói rõ: không đáp lại khiêu khích bằng nhục mạ để dùng trí thông minh, nhân cách và bất bạo động. Ông Obrador khẳng định: đây là cuộc tranh đấu chống lại khuynh hướng ích kỷ và bênh vực thành phần bị quên lãng, bị bỏ rơi trong xã hội. Bài diễn văn của ông tại Los Angeles hô hào noi gương TT Franklin Roosevelt, với mô tả là “người khổng lồ” cương quyết bảo vệ 4 quyền tự do.Nhìn chung, chính khách Obrador là người đã xây dựng 1 liên minh đa sắc gồm vai trò quan trọng của lãnh vực tư và hội đoàn công dân. Chủ lực hậu thuẫn của ông là dân trung lưu đô thị có học. Ông tán đồng tái thương luợng NAFTA và không bác bỏ - trong 1 cuộc phỏng vấn của Bloomberg, ứng viên TT Obrador công khai từ chối hành động độc đoán về kinh tế, xác quyết cột trụ của tin tưởng là nguyên tắc pháp trị.Khi làm đô trưởng Mexico City (giữa 2000 và 2005), ông chú tâm vào việc củng cố hạ tầng cơ sở và giáo dục – khi nhậm chức, tỉ lệ cử tri ủng hộ của ông là 38%, và khi thôi việc năm 2005 để chuẩn bị tranh cử TT, tỉ lệ sau cùng đạt mức 84% tại thủ đô.Như vậy, hậu thuẫn của lãnh tụ Obrador không là từ đối đầu giữa mị dân và tư bản chủ nghĩa hay chống Washington, mà bằng sự kiên cường theo đuổi các phúc lợi căn bản và thanh lọc bộ máy công quyền.Tuy vậy, ông Obrador có vẻ là “quá nhu hoà” dưới mắt 1 số người, theo nhận định của The Nation.