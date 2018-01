Đối Lập Syria Cân Nhắc Dự Hội Nghị Hòa Giải Tại Nga

DAMASCUS - Trong lúc các phe Syria cử đại biểu tới dự hội nghị do LHQ tổ chức LHQ vận động họp tại Vienna từ Thứ Năm, tổ chức đối lập chính là “Syrian Negotiations Commission - SNC) định loan báo trong ngày Thứ Sáu sẽ tham gia hay không 1 hội nghị khác về Syria do Nga triệu tập.Trong 8 vòng đàm phán đã qua tại Vienna, các phe Syria chỉ thương luợng gián tiếp qua trung gian LHQ. Họ cũng đã nhiều lần đến dự hoà hội do Nga bảo trợ từ Astana đến Sochi. Kỳ này, Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Iran mời khoảng 1600 nhân vật đến Sochi họp “hội nghị hoà giải quốc dân” và bàn khả năng soạn hiến pháp mới cho Syria.Đối lập Syria và phương tây đoán trước hội nghị Sochi là thiên vị ngả theo lãnh tụ độc tài Assad.Nhà nghiên cứu Haid Haid của Chatam House tin rằng Nga muốn bảo đảm khai thông đạt đuợc tại Sochi. Theo lời chuyên gia này, Moscow có quyền lợi trong việc điều giải các xung đột tại Trung Đông mà cho tới nay vai trò truyền thống thuộc về Washington.