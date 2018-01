Dan Hauer, Thống Kê, Chống Ngập, Thép, Lừa Đảo...

Xuân NiệmCó vẻ như ông thầy Anh văn lỡ lời khó trụ lại Việt Nam... bất kể rằng chính phủ Hà Nội nói là không có ý trục xuất ông Thầy này. Chỉ vì lỡ lời xúc phạm Tướng Võ Nguyên Giáp, ông Tây Dan Hauer đang hứng mưa đá khắp trời...Tới ngay như báo Lao Động hôm Thứ Sáu có 2 bài viết, ngay trên nhan đề đã không còn từ bi nữa.Một bài mang nhan đề “Dan Hauer đi quá xa rồi, anh ta không xứng đáng làm thầy”...Bài thứ nhì của Lao Động nhan đề “Xin mời ông Dan Hauer bước ra khỏi Việt Nam” trong đó viết:“...Nhưng lần này, Dan Hauer đã đi quá đà khi xúc phạm đến danh nhân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.”Bản tin TTXVN viết rằng thống kê từ 3.000 chủ shop trên nền tảng website bán hàng đa kênh Bizweb.vn cho thấy, kinh doanh thời trang-phụ kiện vẫn là lĩnh vực “hot” nhất trên mạng trong năm 2017.Theo khảo sát này, thời trang-phụ kiện vẫn là lĩnh vực hot, được nhiều người lựa chọn kinh doanh online nhất (18%), sau đó là Công nghệ điện tử (15%), Dược phẩm - làm đẹp - Spa (9%), Mỹ phẩm - trang sức (9%) và Dịch vụ - du lịch - khách sạn (9%).Báo Tiền Phong kể: Công trình chống ngập 10.000 tỷ ở Sài Gòn có nguy cơ ngưng trệ.TPSG đã cam kết sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu chậm nhất là trong tháng 7/2017 song đến nay hầu hết các gói thầu của dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng đều chưa giải phóng xong mặt bằng khiến việc thi công có nguy cơ ngưng trệ.Bản tin VTV kể chuyện SG: Cuộn thép hàng chục tấn trôi tự do đè nát cabin xe đầu kéo.Một cuộn thép nặng hàng chục tấn đã bị đứt xích, trôi tự do khi xe đầu kéo phanh gấp, đè nát cabin của xe này.Chiều 25/1, một xe đầu kéo chở thép cuộn lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ cầu Sài Gòn về ngã tư Thủ Đức, TP.SG. Đến ngã tư RMK (phường Phước Long A, quận 9), tài xế phanh gấp khiến cuộn thép nặng hàng chục tấn phía sau đứt xích, dồn lên phía trước theo quán tính, đè vào đầu xe.Bản tin VnEconomy kể: Cục An toàn thông tin cho biết đã phát hiện có ít nhất 700 tên miền được sử dụng để phục vụ cho các chiến dịch tấn công lừa đảo nói trên. Do vậy, nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh nguy cơ bị tấn công lừa đảo, Cục An toàn thông tin đưa ra khuyến nghị.Cụ thể, đối với người dùng, cần cảnh giác với những tin nhắn với các thông tin khuyến mãi, trúng thưởng, nhận thưởng. Không click vào bất cứ liên kết lạ nào được nhận từ tin nhắn trên facebook, kể cả từ các tài khoản bạn bè và người thân và các kênh tương tự như Zalo, Viber.Báo Người Lao Động kêu gọi: Dừng ngay thu phí ô tô vào sân bay!Dù Thanh tra Chính phủ kết luận việc thu phí ô tô đường dẫn vào sân bay là sai nhưng Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vẫn không thực hiện.Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới đây đã không đồng ý đề xuất tạm dừng thu giá dịch vụ đường dẫn vào cảng hàng không của Cục Hàng không Việt Nam. Trong kết luận thanh tra đối với ACV do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Ngô Văn Khánh ký nêu rõ 21 chi nhánh cảng hàng không đang thu tiền sử dụng sân đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa, đón trả khách là không đúng quy định, số tiền thu sai trong 3 năm (2012-2015) là gần 551 tỉ đồng.Bản tin VietnamBiz kể: Kinh tế thế giới giống thời trước khủng hoảng tài chính.Năm 2006 là thời điểm không lâu trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.Theo CNBC, CEO ngân hàng Barclays Jes Staley vừa cảnh báo những thay đổi đột ngột trong chính sách tiền tệ và tính bất ổn trên thị trường có thể tạo ra một khoảng thời gian thú vị cho thị trường chứng khoán vài năm tới. Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), ông Staley cho hay tình hình tài chính hiện thời phần nào gợi lại thời điểm trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.Bản tin CafeF kể: Kê biên, phong tỏa hơn 100 bất động sản liên quan bà Hứa Thị Phấn.Ngày 10/1/2018, Cơ quan CSĐT – Bộ Công An đã có bản kết luận điều tra, truy tố bà Hứa Thị Phấn , nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (sau là Ngân hàng VNCB và nay là Ngân hàng CB), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ về hai tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Theo bản kết luận điều tra, bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn lớn, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban điều hành của Ngân hàng Đại Tín, rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín.VTC kể: Yêu cầu địa phương không về Hà Nội chúc Tết Bộ GD-ĐT...Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo cơ sở giáo dục các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Bộ Giáo dục và Đào tạo.Theo đó, để chuẩn bị tốt các điều kiện đón Tết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán.