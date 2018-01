Biển Đông, Vi Cá Mập, Đào Vàng, Vỉa Hè APEC...

Xuân NiệmTrong khi Biển Đông sôi động, sóng gió không ngừng, các quan chức ngoaị giao Việt Nam vẫn tưng bừng thu vén cả những món hàng thế giới ngăn cấm, thế là vi cá mập phơi đầy trên maí nhà sứ quán...Bản tin RFI kể: Quân đội Philippines bất bình vì Manila “nhũn nhặn” trước Bắc Kinh...Sau khi Bắc Kinh lên tiếng phản đối chiến hạm Mỹ USS Hopper xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc khi đi qua vùng biển của bãi Scarborough, phủ tổng thống Philippines hôm 21/01/2018 lại tuyên bố là Manila sẽ không để bị lôi kéo vào tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đây là một tuyên bố lạ lùng vì bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, nhưng đã bị Trung Quốc dùng sức mạnh giành quyền kiểm soát......Asia Times ghi nhận là tại Philippines “một số bộ phận chính quyền đã ngày càng cảm thấy bất bình, đặc biệt là trong giới sĩ quan cao cấp của quân đội".Bản tin BBC ghi lời Tiến sĩ Vũ Cao Phan:“Trước hết phải nói quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc vẫn hết sức nhạy cảm và nhạy cảm nhất là những vấn đề liên quan Biển Đông.”Bản tin RFA kể: Tòa án Nhân dân Hà Nội vào sáng ngày 22 tháng 1 đã tuyên án 13 năm tù giam đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN - và mức án chung thân đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí PVC.Bản tin VOA kể: có thông tin nói văn phòng thương mại thuộc Đại sứ quán Việt Nam ở Chile phơi vi cá mập trên nóc nhà gây hôi thối và dẫn đến phản ứng của cư dân xung quanh.Nhà chức trách ở Hà Nội chưa khẳng định hay phủ nhận vụ việc, tính đến chiều tối ngày 22/1.Báo điện tử El Mostrador và kênh truyền hình MEGA lần lượt loan tin hôm 19 và 20/1 rằng nơi vụ việc bị phát hiện nằm tại số 2897 đường Eliodoro Yáđez, với hàng trăm vây cá mập được phơi từ ngày 13/1 cho đến khi bản tin được đăng tải. Cư dân xung quanh đã chụp ảnh lại làm bằng chứng.Báo Tuổi Trẻ kể: Vỉa hè 'đường APEC' mới dùng vài tháng đã hỏng....Một số công trình vỉa hè đầu tư mới đón APEC tại Đà Nẵng đã hư hỏng chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng.Các dự án này có tổng vốn hơn 240 tỷ đồng...Bán Thanh Niên kể: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng vừa công bố quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Huyện ủy An Dương.Ông Nguyễn Văn Hoàn bị kỷ luật với hình thức khiển trách về mặt Đảng vì sai phạm trong công tác bổ nhiệm cán bộ của huyện An Dương, cụ thể là vụ “cả nhà làm quan” của ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện An Dương.Báo SGGP kể: Ngày 21-1, Thanh tra Sở Tài nguyên và môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum và Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Kon Tum) đã bắt quả tang vụ khai thác vàng trái phép với quy mô lớn trong rẫy trồng chanh dây của gia đình ông Nguyễn Văn Lý, trú tại thôn Tân Bình, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.Tại hiện trường, một hầm vàng “khủng” rộng chừng 1,5 mét, cao 1,1 mét, được các đối tượng ngụy trang cẩn thận. Được che chắn rất khó hát hiện.Báo Người Lao Động kể: Giá điện, giá xăng cùng với kế hoạch điều chỉnh hàng loạt loại thuế, phí trong năm 2018 có thể ảnh hưởng đến giá cả các loại hàng hóa trên thị trường.Theo Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, các mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong tiêu dùng ngày Tết như thịt heo, rau quả, trái cây, hoa có thể tăng giá 15%-20%; bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát cũng được dự báo tăng nhưng ở mức không quá cao.Báo Lao Động kể: Ngay sau khi trận đấu U23 Việt Nam - U23 Iraq kết thúc, hàng triệu người dân cả nước đã đổ ra đường ăn mừng...Tại các tuyến đường trung tâm thành phố Hà Nội như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Tràng Thi..., hàng ngàn cổ động viên đi xe máy mang cờ Tổ quốc, căng khẩu hiệu "Việt Nam vô địch"... ...hình ảnh cô gái hồn nhiên thay quần áo giữa phố mừng chiến thắng bị chỉ trích dữ dội.... một cô cởi hết 100% rồi lấy cờ đỏ sao vàng quấn ngực và hạ bộ la hét tưng bừng...Bản tin VietnamPlus kể: Khảo sát thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tổng số giáo viên thừa của các cấp học so với tổng số giáo viên hiện nay là 40.264 người.Bản tin VTC kể: Tổ CSGT đang xử lý một vụ va quệt giữa 2 xe máy thì bị một chiếc xe ô tô bán tải điên cuồng lao tới khiến 1 cán bộ CSGT và 5 người khác bị thương.Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 15h10 ngày 21-1, tại số 102 Phạm Văn Đồng (đối diện Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình ở phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).Báo Người Đưa Tin kể: Qua kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ, ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát hiện có 57 cán bộ, công chức, viên chức thuộc toàn ngành NN&PTNT tỉnh Quảng Trị thiếu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bản gốc.Chiều 21/1, trao đổi với PV, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị cho biết: "Trong khi rà soát lại tất cả chứng chỉ bằng cấp thì có 57 người thuộc ngành NN&PTNT không thấy bằng THPT. Tuy nhiên, không phải tất cả họ đều không có bằng, mà do bị thất lạc đi bằng gốc, bằng có dấu đỏ nên chúng tôi yêu cầu những người này về lại cơ sở, trường hoặc sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để xin phép cấp lại".Báo Hà Nội Mới kể: Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay, mặc dù Việt Nam có dân số cao nhưng tỷ lệ tài chính toàn diện còn thấp, còn khoảng một nửa dân số chưa có tài khoản tại ngân hàng, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và khá nhiều người trong số đó còn chưa biết tới bất kỳ một dịch vụ tài chính nào.Báo Đồng Nai kê: Phát hiện hơn 2 ngàn đôi giày nghi giả Nike, Adidas.Khoảng hơn 10 giờ, ngày 19-1, Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai bất ngờ kiểm tra trụ sở của Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Vũ Hồng Niên (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) và phát hiện khoảng 15 công nhân đang thực hiện các khâu sản xuất giày thể thao, cùng với hơn 2 ngàn đôi giày nghi giả nhãn hiệu Nike, Adidas và khoảng 130 kg nguyên vật liệu dùng để sản xuất giày.