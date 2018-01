Ấn Độ Thử Phi Đạn Liên Lục Địa Mang Đầu Nổ Nguyên Tử

NEW DEHLI - Phi đạn liên lục địa có khả năng mang đầu nổ nguyên tử của Ấn Độ đã được bắn thử hôm Thứ Năm.Thông tin twitter từ bộ trưởng quốc phòng Raksha Mantri cho biết: phi đạn phóng đi lúc 9 giờ 53 phút sáng Thứ Năm từ đảo Abdul Kalam.Phi đạn Agni-5 tầm bắn 3100 dặm có khả năng chở đầu nổ nguyên tử.Kho vũ khí nguyên tử của Ấn Độ hiện có từ 120 đến 130 đầu nổ, theo hồ sơ của Federation of American Scientists.Kênh truyền hình thời sự NDTV loan báo: vụ phóng này đưa Ấn Độ vào “câu lạc bộ phi đạn liên lục địa” đã có Mỹ, Nga, Pháp, Trung Cộng.Từ thủ đô New Dehli, TT Kovind tuyên bố “Thành tựu này là niềm tự hào của Ấn Độ và phi đạn Agni là công cụ tăng cường khả năng phòng thủ chiến luợc của nước lớn Nam Á”.