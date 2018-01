Bộ Tư Pháp Mỹ: Sẽ Xin Tòa Tối Cao Xóa DACA

WASHINGTON - 2 phe muốn giúp “Dreamers”, gồm khoảng 800,000 người là đối tượng của chính sách bảo vệ di dân nhập cư lậu theo gia đình khi là vị thành viên bằng chương trình gọi là DACA của chính quyền trước - nhưng dường như phe DC giảm hợp tác trong lúc TT Trump đối diện các đả kích về phát biểu mô tả xuất xứ của di dân Phi Châu là “hố phân”.Ông Trump vẫn cả quyết “không kỳ thị chủng tộc” – ông cũng nhận thấy cơ hội thỏa hiệp là thấp. Ông nói “Tôi không thấy phiá DC muốn thương luợng”. Ông giải thích “Lời lẽ là vậy, nhưng không là chủ ý”.Nghị sĩ DC Dick Durbin, là 1 trong “Bộ Sáu Dân Cử” dự buổi thảo luận luỡng đảng về di trú với TT Trump tại Bạch Ốc hôm Thứ Năm tuần qua, cả quyết ông Trump dùng chữ “hố phân” 5, 6 lần.Ông Trump lại lên tiếng, cho biết ông Durbin diễn tả sai điều ông đã nói tại buổi họp với “Bộ Sáu”.Nhà báo nhận xét: mọi thỏa hiệp về chính sách di trú là khó đạt tới, vì những “xúc cảm thô” của vấn đề – nên, cả TT thứ 43 và 44 cùng không thể cải tổ di trú, dẫn tới sắc lệnh về DACA để bảo vệ số thanh thiếu niên gọi là “Dreamers” thực hiện giấc mơ Mỹ Quốc.Giới phân tích nhận xét: di dân trẻ tuổi làm việc để đóng góp quỹ an sinh xã hội và Medicare là nhu cầu không nhầm lẫn – ông Trump không biết rằng động cơ trung tâm của xã hội Hoa Kỳ trong thế kỷ này là lực luợng lao động da màu đóng thuế để hậu thuẫn nhu cầu phúc lợi an sinh xã hội và y tế của thành phần cao niên da trắng đang tăng nhanh.Chuyên gia dân số William Frey làm việc tại Brookings Institution nói “Thế hệ baby-boomer (ra đời sau thế chiến) nối tiếp nhau nghỉ hưu hàng năm, chúng ta cần thành phần trẻ đa dạng thế chỗ”. Vì Hoa kỳ hạn chế di trú trong thời kỳ 1924-1965, đa số dân cao niên là da trắng. Chuyên gia Frey ước luợng 75% người già hơn 55 tuổi là da trắng – họ là thành phần chủ lực đưa ứng viên Trump tới thắng lợi.Phân tích cho thấy người da trắng trên 45 tuổi chiếm 75% số phiếu ủng hộ ông Trump.Mặt khác, HĐ quản trị Quỹ an sinh xã hội ước luợng đối tượng hưởng phúc lợi an sinh xã hội và Medicare hiện là 48 triệu sẽ tăng lên tới 86 triệu vào năm 2050.Trong khi đó, tính toán của chuyên gia Frey cho thấy thanh niên da trắng giảm tại 45 tiểu bang trong thời kỳ giữa năm 2000 và 2016 – người da trắng dưới 15 tuổi giảm gần 6 triệu trong khi dân da màu cùng trang lứa tăng 7 triệu. Cũng như các chuyên gia dân số khác, ông Frey báo trước “kiểm tra dân số 2020” sẽ thấy người da màu chiếm đa số trong thành phần dưới 18 tuổi.Cơ sở nghiên cứu độc lập Pew dự báo: dân da màu đuợc tiếp sức bởi di dân tương lai sẽ là động lực chính trong phát triển tuơng lai.Trong khi đó một bản tin khác của báo The Washington Post hôm Thứ Ba nói rằng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Ba nói rằng họ sẽ thực hiện “bước hiếm có” để yêu cầu Tối Cao Pháp Viện đảo ngược phán quyết của chánh án và dọn dẹp con đường cho chính phủ Trump tháo gỡ chương trình cung cấp giấy phép làm việc cho những ngườ sống tại Hoa Kỳ từ lúc còn nhỏ, gọi là DACA.