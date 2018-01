Nam-Bắc Hàn Đối Thoại Hòa Dịu

SEOUL -- Đối thoại hai miền Nam, Bắc Đại Hàn diễn tiến tốt đẹp... nhưng không chắc sẽ ổn định. Nghĩa là, nhiều kỳ vọng.Bản tin KBS từ chính phủ Nam Hàn nói rằng chính phủ Trung Quốc cũng kỳ vọng đối thoại liên Triều sẽ mang đến cơ hội giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm 11/1 đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi ý kiến về đối thoại cấp cao liên Triều và Thế vận hội mùa đông Olympic Pyeongchang 2018.Qua cuộc nói chuyện, lãnh đạo hai nước đồng ý rằng đối thoại liên Triều phải mang đến những kết quả thiết thực không chỉ dừng lại việc đoàn thể thao Bắc Hàn tham dự Olympic Pyeongchang tại Nam Hàn, mà phải hướng đến góp phần giải quyết một cách hòa bình vấn đề hạt nhân của miền Bắc.Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ cảm ơn đến sự ủng hộ và hỗ trợ của Bắc Kinh liên quan đến đối thoại hai miền Nam-Bắc trên bán đảo Nam Hàn. Về phần mình, Chủ tịch Tâp Cận Bình khẳng định ủng hộ lập trường của lãnh đạo Nam Hàn, nghĩa là tiến hành cải thiện quan hệ liên Triều đồng thời với việc giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.Như vậy, trong hai ngày liên tiếp, Tổng thống Nam Hàn đã lần lượt điện đàm với lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, lôi kéo sự ủng hộ của các nước này với đối thoại liên Triều. Hiện nay, dư luận đang hết sức quan tâm đến việc liệu đối thoại này có thực sự đưa đến cơ hội phi hạt nhân hóa bán đảo Nam Hàn hay không.Trong khi đó, bản tin NHK cho biết Nhật Bản tiếp tục tăng cường sức ép với Bắc Hàn.Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Nam Hàn, Trung Quốc và Nga để tăng cường tối đa sức ép với Bình Nhưỡng nhằm buộc nước này phải thay đổi chính sách của mình.Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Suga Yoshihide, phát biểu với các phóng viên như trên vào thứ Tư. Ông cũng nói rằng ông hoan nghênh ý định của Bắc Hàn là tham dự Thế vận hội Olympic và Paralympic mùa Đông năm nay tại Nam Hàn.Khi được hỏi liệu ông có lo lắng đối thoại liên Triều làm giảm áp lực của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Hàn hay không, ông Suga nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn mà Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua.Ông Suga cũng bác bỏ tuyên bố mới đây nhất của Nam Hàn về thỏa thuận năm 2015 giữa Nam Hàn với Nhật Bản về những người được gọi là phụ nữ mua vui.Ông nói rằng theo nguyên tắc của cộng đồng quốc tế thì Nam Hàn phải có trách nhiệm thực thi thỏa thuận này ngay cả khi thay đổi chính quyền.Bản tin phân tích của RFI ghi rằng cả thế giới có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã dịu xuống sau nhiều tháng căng thẳng do khủng hoảng hạt nhân Bắc Hàn đã lên cao đến mức ai cũng lo ngại một cuộc chiến tranh nguyên tử giữa Bình Nhưỡng với Hoa Kỳ.Cuộc đối thoại đầu tiên từ 2 năm qua giữa hai miền đã đạt được một kết quả cụ thể, tuy còn khiêm tốn, đó là Bắc Hàn sẽ gởi một phái đoàn đến dự Thế Vận Hội mùa đông Pyeongchang Nam Hàn. Cuộc đối thoại này diễn ra sau khi trong bài diễn văn đầu năm 2018, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đã bất ngờ tỏ thái độ hòa hoãn với láng giềng miền Nam.Vì sao Bình Nhưỡng đã đổi thái độ như vậy ? Theo nhận định của tạp chí Time có thể đó là do tác động của việc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã gia tăng trừng phạt Bắc Hàn. Ngay cả Trung Quốc, đồng minh thân thiết nhất của Bình Nhưỡng, cũng đã thi hành các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn. Và đúng là đã có những dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những biện pháp trừng phạt đó.Tuy nhiên, theo lời ông John Delury, chuyên gia về Đông Á tại Đại học Yonsei ở Seoul, Bắc Hàn vẫn quen chống trả các áp lực nước ngoài. Cho nên, chuyên gia này cho rằng không nên vội kết luận là các biện pháp trừng phạt của quốc tế đã có hiệu quả.Một yếu tố khác có thể giải thích sự thay đổi thái độ của ông Kim Jong Un đó là nay lãnh đạo Bắc Hàn cảm thấy đủ mạnh, sau khi đã hoàn tất chương trình hạt nhân và tên lửa, để có thể chủ động đề nghị nối lại đối thoại với Nam Hàn và từ đó đạt được những nhân nhượng.Có lẽ cũng chính vì nguy cơ bị Bắc Hàn tấn công bằng vũ khí nguyên tử và tên lửa đạn đạo, mà Hoa Kỳ nay cũng đổi giọng. Vào tháng trước, ngoại trưởng Rex Tillerson đã tuyên bố là Washington sẵn sàng thương lượng bất cứ lúc nào với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết. Ngay cả tổng thống Donald Trump, sau khi tuyên bố vào tháng 10 năm ngoái rằng nói chuyện với Bắc Hàn chỉ "phí thời gian", ngày 04/01/2018 cũng đã tỏ ý sẵn sàng đối thoại với Kim Jong Un. Hoa Kỳ cũng đã đồng ý tạm ngưng các cuộc tập trận chung với Nam Hàn trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội Pyeongchang.Nói chung là tất cả các bên đều đã tỏ thái độ cởi mở hơn. Nhưng chưa biết tình hình sẽ đi đến đâu. Trung Quốc hy vọng rằng việc nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên sẽ mở đường cho việc đạt đến một thỏa thuận "hai bên đều ngưng", tức là Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng các cuộc tập trận chung và đổi lại Bình Nhưỡng tạm ngưng thử nghiệm hạt nhân.Tóm lại, tuy hai miền Triều Tiên đã nối lại đối thoại, nhưng khủng hoảng hạt nhân vẫn còn đó, nhất là vì Kim Jong Un không từ bỏ tham vọng cường quốc nguyên tử.