Trump Xin Quốc Hội Cấp 700 Tỉ MK Quân Phí, Sẽ Là Cao Kỷ Lục Từ Trước Tới Nay

WASHINGTON - TT Trump đang tiến trên đường ghi kỷ lục về quân phí trong năm 2018 trong khi tăng gấp đôi chiến tranh ngoài nước - các nhà thầu quốc phòng thấy chắc nguồn thu bạc tỉ, theo ký giả của The Nation.Sau biến cố 11-9-2001, các đại doanh nghiệp Boeing, Lockheed Martin, Raytheon nhận hàng chục tỉ MK từ các hợp đồng giao thầu của Ngũ Giác Đài - chứng khoán tăng, doanh lợi tăng cùng với sự tiếp nối và mở rộng sự tham chiến của Hoa Kỳ tại nhiều nơi trên thế giới.Trong đề án ngân sách đầu tiên, chính quyền Trump tìm kiếm thêm 54 tỉ MK cho Ngũ Giác Đài trong tài khoá 2018, là bằng tổng quân phí của 4 đồng minh Anh, Pháp, Đức, Nhật. Lập pháp định cấp nhiều hơn, có thể đưa ngân sách Ngũ Giác Đài tới mức 85 tỉ. Đó là những con số phỏng đoán – con số sau cùng sẽ đuợc quyết định vào cuối tháng này, sẽ là tin vui với kỹ nghệ vũ khí, cũng là 1 trong các đề tài tranh luận trong cuộc bầu cử giữa kỳ Tháng 11-2018.Nhà báo William D. Hartung nhận xét: dự định chi 1000 tỉ MK để canh tân hạ tầng cơ sở của ông Trump có thể không bao giờ đuợc thực hiện trong khi Ngũ Giác Đài sẵn sàng xài lớn, từ 6000 đến 7000 tỉ bằng quỹ thuế của công dân.Theo những tài liệu có đuợc, truyền thông nhận thấy khoảng 50% quân phí của năm 2016 chuyển thẳng và kho bạc của các nhà thầu quốc phòng, không tới người lính hay các hoạt động huấn luyện và bảo trì.Các ước luợng về năm 2017 đã báo trước TT Trump dùng quân phí trong năm đầu nhiệm kỳ nhiều hơn mức cao nhất của TT Obama.Ngoài ra, không ai ngạc nhiên về sự phóng đại các hợp đồng xuất cảng vũ khí của chính quyền Trump – ông phô trương hợp đồng 110 tỉ ký kết với Saudi Arabia gồm 1 số thương luợng đã ký kết từ thời Obama. Tương tự, ông tuyên bố tại Tokyo về thương vụ bán chiến đấu cơ hiện đại F-35 cho Nhật, thực ra đã kết thúc năm 2012 (theo tiết lộ của giới thông thạo, số F-35 này lắp ráp tại Nhật, không đem lại việc làm cho công nhân trong nước). Dù thế, khi lột bỏ lớp vỏ phóng đại của TT tỉ phú, chính quyền Trump vẫn ghi kỷ lục về doanh thu từ vũ khí xuất cảng.The Nation nhắc nhở: lực luợng Hoa Kỳ hiện diện tại 149 nước trong năm qua và chính quyền Trump hưá tăng cường hoạt động quân sự tại châu Phi, nơi đã sẵn có 6000 nhân viên quân sự làm nhiệm vụ huấn luyện và trang bị.Ngoài ra, chương trình phi đạn hành trình thế hệ mới trang bị cho tàu ngầm dự chi 128 tỉ khác – trong khi đó chính quyền Trump muốn dùng hơn 10 tỉ trong 5 năm để đặt phi đạn nghênh cản tại Alaska và California.Các đại công ty Boeing, Lockheed Martin và General Atomics mưu định làm thử phi cơ không người lái trang bị súng laser có khả năng bắn diệt phi đạn tầm xa như loại Hawsong của Bắc Hàn.An ninh mạng cũng là lãnh vực quan tâm đang mở rộng.Bài báo của The Nation kết thúc với nghi vấn: khi nào có thể bắt đầu phong trào cắt giảm chi tiêu không kềm hãm về chiến cụ? Nhà báo Hartung là giám đốc the Arms and Security Project tại Center for International Policy và là thành viên của World Polycy Institute.Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Dana White cho biết trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Năm nói rằng, “Chúng tôi cần Quốc Hội viết cho ngân sách 700 tỉ đô la, và chúng tôi tin rằng Quốc Hội sẽ đạt thương lượng.”