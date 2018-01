Mỹ: Bố Ráp 100 Tiệm 7-Eleven Bắt 21 Di Dân Lậu

LOS ANGELES — Các viên chức di trú Hoa Kỳ đã bố ráp khoảng 100 tiệm tạp hóa 7-Eleven lúc rạng sáng Thứ Tư để xem hồ sơ kiểm toán nhân viên, và phỏng vấn một số nhân sự.Đây là chiến dịch bố ráp di trú lớn nhất trước giờ trong thời TT Trump.Trận bố ráp này là mở rộng cuộc điều tra khởi đầu từ hô sơ đã mở 4 năm nay nhắm vào một tiệm 7-Eleven tại thị trấn Long Island ở New York.Nhân viên di trú đã bắt 21 người.Thomas Homan, quyền giám đốc Sở ICE, nói rằng trận bố ráp gửi thông điệp mạnh tới các cơ sở kinh doanh thuê di dân lậu rằng ICE sẽ thi hành luật pháp, và nếu có ai phạm luật là sẽ bị quy tội.Nestor Yglesias, một phát ngôn nhân của Sở ICE, nói với phóng viên báo Sun-Sentinel ở Florida rằng an ninh đã tới bố ráp 7 tiệm ở các quận Broward, Miami-Dade và Palm Beach.Các trận bố ráp sẽ dẫn tới truy tố hình sự tại các tiệm thuê di dân lậu.Các viên chức đã bố ráp khoảng 100 tiệm 7-Eleven tại thủ đô Hoa Kỳ và 17 tiểu bang.Bản doanh của 7-Eleven Stores Inc., đặt ở Irving, Texas, có hơn 8,600 tiệm tạp hóa ở Mỹ.Mặc dù viên chức ICE bắt 21 người di dân lậu trong trận bố ráp hôm Thứ Tư, nhưng hồ sơ hình sự sẽ nhắm vào ban quản đôc.Công ty mẹ của 7-Eleven là Seven & i Holding Co. bản doanh ở Tokyo, Nhật Bản.