Bạch Ốc Sắp Thay Đổi Nhiều Nhân Sự Trước Bầu Cử Giữa Kỳ; Có Tin Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tướng McMaster Có Thể Sẽ Ra Đi

WASHINMGTON - Các phụ tá trong chính quyền Trump được thông báo hãy quyết định trước cuối tháng để tiếp tục phục vụ đến ngày bầu cử giữa kỳ hay thôi việc – kỳ hạn này có ý nghĩa tạo ra cảm giác có trật tự trong các thay đổi nhân sự của nội các Trump.Từ hôm đầu năm, giới quan sát đã báo trước nhiều thay đổi, và đa số viên chức thay thế sẽ là chuyên gia bậc B, vì nhiều tài năng sắp ra đi.Chánh văn phòng là Tướng John Kelly muốn điền khuyết các chức vụ vào cuối tháng này, nhưng sự thiếu vắng nhân tài muốn tham chính dưới trướng tỉ phú New York, khan hiếm ứng viên đủ tiêu chuẩn và tiến trình tuyển dụng dài dòng, khiến ông Kelly khó đạt đuợc chỉ tiêu.1 nguồn tin thông thạo tình hình nhân sự của Bạch Ốc nhận xét “Ông Kelly lãnh đạn hàng ngày và không đuợc trợ giúp nhiều – ông ấy cần tăng viện”, theo tường thuật của CNN.Nhưng, tham vụ báo chí Sarah Sanders khẳng định “Không có chỉ thị về nhân sự – mọi phỏng đoán khác là tin bịa đặt lố bịch”.1 viên chức Bạch Ốc yêu cầu giấu tên phát biểu “1 năm qua là thời gian dài tưởng như bằng 1 thế kỷ” trong các điều kiện hỗn loạn và khó tiên đoán tại Hiên Tây của Bạch Ốc dưới quyền ông Trump.1 số phụ tá của Trump sắp thôi việc nay mai và 5, 6 vị đang suy tính. 2 nhân vật rất có thể ra đi là cố vấn pháp lý Don McGahn và Tướng cố vấn an ninh quốc gia HR McMaster. Ông McMaster có bất đồng với TT Trump về Afghanistan và Iran. Trong năm qua, phó cố vấn an ninh quốc gia Dina Powell đã loan báo ý định nghỉ việc.